क्या केरल में लेफ्ट को चुनौती दे रही BJP, CPI महासचिव डी राजा ने बताई जमीनी हकीकत

गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: आगामी केरल विधानसभा चुनाव में लेफ्ट पार्टियों को भले ही अपनी जीत का भरोसा है, लेकिन लेफ्ट के गढ़ में भाजपा की तैयारियों से मौजूदा लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) सरकार के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है. नई दिल्ली में ईटीवी भारत के साथ विशेष इंटरव्यू में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के महासचिव डी राजा ने कहा कि त्रिशूर लोकसभा सीट और तिरुवनंतपुरम नगर निगम जीतने के बाद, भाजपा केरल में अपना आधार बढ़ाने पर ध्यान दे रही है.

राजा ने कहा, "पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने त्रिशूर संसदीय सीट जीती थी. अब स्थानीय निकाय चुनाव में भी उन्होंने तिरुवनंतपुरम नगर निगम पर कब्जा कर लिया है. इसलिए, उन्हें लगता है कि उनका वोट प्रतिशत बढ़ रहा है और केरल में उनके पास अधिक मौके हैं."

हालांकि, राजा ने भरोसा जताया कि केरल के लोग लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को फिर से सत्ता में लाएंगे.

राजा के अनुसार, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में DMK की सरकार फिर से सत्ता में आएगी. उन्होंने कहा, "फिल्म स्टार विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) पॉपुलर हो रही है, और BJP ने AIADMK के एडप्पादी के पलानीस्वामी के साथ बातचीत शुरू कर दी है. हालांकि, DMK के नेतृत्व वाला धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गठबंधन तमिलनाडु में काफी मजबूत है. DMK गठबंधन का नेतृत्व कर रही है और कांग्रेस, CPI, CPM, VCK सभी गठबंधन में एक साथ हैं."

राजा ने बातचीत में पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनाव में लेफ्ट की संभावनाओं के बारे में भी बात की. पढ़िए इंटरव्यू के मुख्य अंश:

सवाल: केरल में लेफ्ट पार्टियों की क्या संभावना है?

जवाब: LDF सरकार काफी मजबूत है और केरल में अच्छा काम कर रही है. आप कोई भी सूचकांक लें, केरल न सिर्फ साक्षरता में पहले नंबर पर है, बल्कि गरीबी मिटाने में भी केरल अच्छा कर रहा है. अब कोई नहीं कह सकता कि केरल में बहुत अधिक गरीबी है.

सीपीआई महासचिव डी राजा (ETV Bharat)

केरल सरकार का काम काफी अच्छा है. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में भी LDF सरकार अच्छा काम कर रही है. इसलिए, हमें पूरा भरोसा है कि केरल में मौजूदा सरकार के लिए लोगों में सम्मान है. लेकिन कुछ और भी मुद्दे सामने आ रहे हैं. भाजपा केरल में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है. संसदीय चुनाव के समय, उन्होंने त्रिशूर सीट जीती की थी. अब स्थानीय निकाय चुनाव में भी उन्होंने तिरुवनंतपुरम नगर निगम जीत लिया है. इसलिए, उन्हें लगता है कि उनका वोट प्रतिशत बढ़ रहा है.

दूसरी तरफ, UDF और कांग्रेस को भी उम्मीद है कि LDF सरकार में सत्ता विरोधी लहर होगी जिससे कांग्रेस को मदद मिलेगी. हालांकि, केरल एक ऐसा राज्य है जिसने लोगों के कल्याण के लिए शासन और कल्याणकारी उपायों के अपने अनुभव देखे हैं. हमें उम्मीद है कि LDF सरकार में बनी रहेगा.

सवाल: क्या आपको लगता है कि भाजपा केरल में अपनी मजबूत उपस्थिति बना पाएगी?

जवाब: जैसा कि मैंने पहले ही कहा, भाजपा ने एक लोकसभा सीट-त्रिशूर जीती है. अब, लोकल बॉडी इलेक्शन में BJP ने तिरुवनंतपुरम को हासिल किया है. निश्चित रूप से कुछ तरह के मुकाबले हैं और BJP अपना सारा धन-बल, प्रशासनिक शक्ति आदि का इस्तेमाल कर रही है. वहीं, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) सोच रहा है कि वह LDF का एक विकल्प है. इसलिए, कुछ राजनीतिक मुश्किलें हैं. लेकिन इसके बावजूद हमें भरोसा है कि LDF को बढ़त है और सरकार के सकारात्मक कदमों की वजह से लोग LDF को समर्थन करते रहेंगे.

सवाल: हमने देखा कि हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया है. क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार केरल सरकार के प्रति सौतेला रवैया कर रही है?

जवाब: हां, बिल्कुल. लेकिन, यह सिर्फ केरल सरकार के साथ नहीं है. केंद्र के सहयोग न करने से सभी गैर-भाजपा सरकारों पर असर पड़ रहा है. क्योंकि केंद्र फंड जारी नहीं कर रहा है, इसलिए राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism) पर हमला हुआ है. अब, जब हम राजकोषीय प्रबंधन की बात करते हैं, तो राज्य सरकार का अपना अधिकार है लेकिन केंद्र ने उसे मना कर दिया है.

केंद्र सरकार फंड जारी नहीं कर रही है. वे आदेश दे रहे हैं. आप ऐसा करें वरना आपको फंड नहीं मिलेगा. यह सभी सेक्टर में हो रहा है, चाहे वह शिक्षा हो या दूसरे मामले. इसलिए, केंद्र सरकार की एकतरफा पॉलिसी की वजह से केंद्र-राज्य के संबंधों पर बुरा असर पड़ा है.