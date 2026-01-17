क्या केरल में लेफ्ट को चुनौती दे रही BJP, CPI महासचिव डी राजा ने बताई जमीनी हकीकत
सीपीआई महासचिव डी राजा को पूरा भरोसा है कि केरल में आने वाले चुनाव में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट फिर से सरकार बनाएगा.
Published : January 17, 2026 at 8:36 PM IST
गौतम देबरॉय
नई दिल्ली: आगामी केरल विधानसभा चुनाव में लेफ्ट पार्टियों को भले ही अपनी जीत का भरोसा है, लेकिन लेफ्ट के गढ़ में भाजपा की तैयारियों से मौजूदा लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) सरकार के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है. नई दिल्ली में ईटीवी भारत के साथ विशेष इंटरव्यू में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के महासचिव डी राजा ने कहा कि त्रिशूर लोकसभा सीट और तिरुवनंतपुरम नगर निगम जीतने के बाद, भाजपा केरल में अपना आधार बढ़ाने पर ध्यान दे रही है.
राजा ने कहा, "पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने त्रिशूर संसदीय सीट जीती थी. अब स्थानीय निकाय चुनाव में भी उन्होंने तिरुवनंतपुरम नगर निगम पर कब्जा कर लिया है. इसलिए, उन्हें लगता है कि उनका वोट प्रतिशत बढ़ रहा है और केरल में उनके पास अधिक मौके हैं."
हालांकि, राजा ने भरोसा जताया कि केरल के लोग लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को फिर से सत्ता में लाएंगे.
राजा के अनुसार, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में DMK की सरकार फिर से सत्ता में आएगी. उन्होंने कहा, "फिल्म स्टार विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) पॉपुलर हो रही है, और BJP ने AIADMK के एडप्पादी के पलानीस्वामी के साथ बातचीत शुरू कर दी है. हालांकि, DMK के नेतृत्व वाला धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गठबंधन तमिलनाडु में काफी मजबूत है. DMK गठबंधन का नेतृत्व कर रही है और कांग्रेस, CPI, CPM, VCK सभी गठबंधन में एक साथ हैं."
राजा ने बातचीत में पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनाव में लेफ्ट की संभावनाओं के बारे में भी बात की. पढ़िए इंटरव्यू के मुख्य अंश:
सवाल: केरल में लेफ्ट पार्टियों की क्या संभावना है?
जवाब: LDF सरकार काफी मजबूत है और केरल में अच्छा काम कर रही है. आप कोई भी सूचकांक लें, केरल न सिर्फ साक्षरता में पहले नंबर पर है, बल्कि गरीबी मिटाने में भी केरल अच्छा कर रहा है. अब कोई नहीं कह सकता कि केरल में बहुत अधिक गरीबी है.
केरल सरकार का काम काफी अच्छा है. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में भी LDF सरकार अच्छा काम कर रही है. इसलिए, हमें पूरा भरोसा है कि केरल में मौजूदा सरकार के लिए लोगों में सम्मान है. लेकिन कुछ और भी मुद्दे सामने आ रहे हैं. भाजपा केरल में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है. संसदीय चुनाव के समय, उन्होंने त्रिशूर सीट जीती की थी. अब स्थानीय निकाय चुनाव में भी उन्होंने तिरुवनंतपुरम नगर निगम जीत लिया है. इसलिए, उन्हें लगता है कि उनका वोट प्रतिशत बढ़ रहा है.
दूसरी तरफ, UDF और कांग्रेस को भी उम्मीद है कि LDF सरकार में सत्ता विरोधी लहर होगी जिससे कांग्रेस को मदद मिलेगी. हालांकि, केरल एक ऐसा राज्य है जिसने लोगों के कल्याण के लिए शासन और कल्याणकारी उपायों के अपने अनुभव देखे हैं. हमें उम्मीद है कि LDF सरकार में बनी रहेगा.
सवाल: क्या आपको लगता है कि भाजपा केरल में अपनी मजबूत उपस्थिति बना पाएगी?
जवाब: जैसा कि मैंने पहले ही कहा, भाजपा ने एक लोकसभा सीट-त्रिशूर जीती है. अब, लोकल बॉडी इलेक्शन में BJP ने तिरुवनंतपुरम को हासिल किया है. निश्चित रूप से कुछ तरह के मुकाबले हैं और BJP अपना सारा धन-बल, प्रशासनिक शक्ति आदि का इस्तेमाल कर रही है. वहीं, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) सोच रहा है कि वह LDF का एक विकल्प है. इसलिए, कुछ राजनीतिक मुश्किलें हैं. लेकिन इसके बावजूद हमें भरोसा है कि LDF को बढ़त है और सरकार के सकारात्मक कदमों की वजह से लोग LDF को समर्थन करते रहेंगे.
सवाल: हमने देखा कि हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया है. क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार केरल सरकार के प्रति सौतेला रवैया कर रही है?
जवाब: हां, बिल्कुल. लेकिन, यह सिर्फ केरल सरकार के साथ नहीं है. केंद्र के सहयोग न करने से सभी गैर-भाजपा सरकारों पर असर पड़ रहा है. क्योंकि केंद्र फंड जारी नहीं कर रहा है, इसलिए राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism) पर हमला हुआ है. अब, जब हम राजकोषीय प्रबंधन की बात करते हैं, तो राज्य सरकार का अपना अधिकार है लेकिन केंद्र ने उसे मना कर दिया है.
केंद्र सरकार फंड जारी नहीं कर रही है. वे आदेश दे रहे हैं. आप ऐसा करें वरना आपको फंड नहीं मिलेगा. यह सभी सेक्टर में हो रहा है, चाहे वह शिक्षा हो या दूसरे मामले. इसलिए, केंद्र सरकार की एकतरफा पॉलिसी की वजह से केंद्र-राज्य के संबंधों पर बुरा असर पड़ा है.
सवाल: क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस का अभियान केरल में LDF सरकार की संभावना को रोक सकता है?
जवाब: केरल में मुख्य लड़ाई LDF और UDF के बीच है. प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद हैं. कांग्रेस बड़ा प्रचार अभियान शुरू कर सकती है. लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में LDF को सरकार बनाने के लिए फिर से केरल के लोगों का समर्थन मिलेगा.
इसके अलावा, लोग भली-भांति जानते हैं कि BJP का सिर्फ एक ही विकल्प है, लेफ्ट फ्रंट. राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य में, लेफ्ट पार्टियां ही बिना किसी समझौते के भाजपा-आरएसएस के खिलाफ लड़ रही हैं. इसलिए, लोग एक ऐसे विकल्प की भी उम्मीद करते हैं जो सिर्फ लेफ्ट ही दे सकता है.
सवाल: अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो लेफ्ट पार्टियों की क्या संभावना है?
जवाब: डीएमके के नेतृत्व वाला गठबंधन, सेक्युलर डेमोक्रेटिक गठबंधन तमिलनाडु में काफी मजबूत है. DMK गठबंधन का नेतृत्व कर रही है और कांग्रेस, CPI, CPM, VCK सभी गठबंधन का हिस्सा हैं. साथ ही, भाजपा भी तमिलनाडु की मौजूदा राजनीतिक स्थिति का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश कर रही है.
AIADMK मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन इसमें मतभेद है. गृह मंत्री अमित शाह पहले ही AIADMK के मुख्य गुट एडप्पादी पलानीस्वामी से मिल चुके हैं. इसलिए, चुनाव में भाजपा-AIADMK एक साथ उतर सकते हैं.
अब, अभिनेता विजय की पार्टी का उभरना भी एक बड़ा मुद्दा है. तमिलनाडु में हालात बहुत बदलते रहते हैं. हमें तमिलगा वेत्री कझगम पार्टी की चुनावी गतिविधियों पर नजर रखनी होगी.
हालांकि, एक बात तो पक्की है कि DMK के नेतृत्व वाला गठबंधन मजबूत और स्पष्ट है. जबकि तमिलनाडु में विपक्ष बंटा हुआ है.
तमिलनाडु का इतिहास रहा है कि फिल्मी सितारों ने राजनीतिक पार्टियां बनाईं और अच्छा प्रदर्शन किया. एमजीआर जी बहुत लंबे समय तक सत्ता में रहे. उनके बाद जयललिता थीं. उसके बाद कोई दूसरा सिने स्टार पॉपुलर नहीं हुआ. शिवाजी गणेशन भी एक बड़े हीरो थे और वे सत्ता में थे.
अब, अभिनेता विजय की पार्टी सामने आई है. तो, चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं!
सवाल: क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टियों के लिए चुनाव में अच्छी संभावनाएं हैं?
जवाब: पश्चिम बंगाल में सभी लेफ्ट पार्टियां एक साथ लड़ रही हैं. BJP और TMC दोनों पश्चिम बंगाल के लोगों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही हैं. हमें उम्मीद है कि लेफ्ट फिर से खड़ा होगा और लोगों का समर्थन वापस पाएगा. लेफ्ट पश्चिम बंगाल में बदलते राजनीतिक समीकरण में अपनी पहचान बनाएगा.
लेफ्ट पार्टियों को फिर से खड़ा करने की रणनीति पर सभी दल काम कर रहे हैं. वे मिलकर प्रचार अभियान चला रहे हैं और उन पर चर्चा कर रहे हैं. हम लेफ्ट पार्टियों को मजबूत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं.
सवाल: पश्चिम बंगाल में वाम दलों की सरकार के दौरान कोई औद्योगीकरण नहीं हुआ. आपका क्या कहना है?
जवाब: यह सब गलत और बकवास है. लेफ्ट सरकार के समय बंगाल अच्छे शासन वाले राज्यों में से एक था. यह सिर्फ BJP और TMC हैं, जो झूठ फैला रहे हैं. उन्हें समझना चाहिए. हम कड़ी टक्कर देंगे और पश्चिम बंगाल चुनाव जीतेंगे.
सवाल: असम चुनाव में लेफ्ट पार्टियों का क्या भविष्य है?
जवाब: असम में मौजूदा दक्षिणपंथी सरकार सिर्फ अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है. आने वाले दिनों में सभी गैर-भाजपा पार्टियां एक साथ मिलकर लड़ेंगी और असम में बदलाव आएगा. हम चुनाव लड़ेंगे और वर्तमान सरकार को हराएंगे.
