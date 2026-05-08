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तमिलनाडु में तीन दलों ने विजय को दिया समर्थन, TVK ने हासिल किया जादुई नंबर

अभिनेता विजय की पार्टी TVK को CPI, CPI(M) और VCK ने समर्थन देने का ऐलान किया है, जिससे TVK के 118 विधायक हो गए हैं.

CPI, CPIM, VCK extended support to Vijay; TVK Reaches Majority Mark In Tamil Nadu Assembly
TVK प्रमुख विजय (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 8, 2026 at 5:21 PM IST

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Updated : May 8, 2026 at 5:31 PM IST

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चेन्नई: तमिलनाडु में विजय की पार्टी 'तमिलगा वेत्री कझगम' (TVK) को सरकार बनाने के लिए अब जादुई नंबर मिल गया है. कांग्रेस के बाद तीन अन्य छोटे दल भी विजय के नेतृत्व में नई सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया है. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI), CPI(M) और विदुथलाई चिरुथैगल काची (VCK) ने शुक्रवार को विजय को समर्थन दिया, जिससे तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) को त्रिशंकु तमिलनाडु विधानसभा में बहुतम हासिल करने में मदद मिली और नई सरकार बनाने का दावा मजबूत हुआ.

कांग्रेस, CPI, CPI(M) और VCK के समर्थन से, 234 सदस्यों वाली विधानसभा में TVK के 118 विधायक हो गए हैं, जो सरकार बनाने के लिए जादुई नंबर है. विजय की पार्टी के पास 107 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास पांच विधायक हैं. CPI, CPI(M) और VCK दो-दो विधायक हैं.

सीपीआई का समर्थन पत्र
सीपीआई का समर्थन पत्र (ETV Bharat)

तीनों पार्टियों का यह समर्थन ऐसे समय में आया है जब सरकार बनाने को लेकर TVK और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के बीच राजनीतिक गतिरोध चल रहा है.

राज्यपाल से मिलेंगे विजय
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, विजय शुक्रवार शाम को राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे. राज्य में चल रहे तेज राजनीतिक घटनाक्रम के बीच चुनाव नतीजे आने के बाद राज्यपाल के साथ यह उनकी तीसरी मुलाकात होगी. TVK के सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल से मुलाकात के दौरान विजय गठबंधन पार्टियों से मिले समर्थन पत्र सौंप सकते हैं और बहुतम के आंकड़े के आधार पर सबसे बड़ी पार्टी के नेता के तौर पर सरकार बनाने के लिए अपना दावा पेश कर सकते हैं.

वहीं, TVK को सरकार बनाने के लिए बुलाने में देरी से चेन्नई में लोक भवन के बाहर पार्टी समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया. TVK समर्थक विजय को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने की मांग कर रहे थे.

सीपीआई (एम) के महासचिव एमए बेबी ने राज्यपाल के हालात को संभालने के तरीके की आलोचना करते हुए कहा कि अगर चुनाव के बाद किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुतम नहीं मिलता है तो सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाना चाहिए था. बेबी ने कहा, "TVK नेता राज्यपाल के पास एक अनुरोध लेकर गए थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. इसलिए, राज्यपाल ने जानबूझकर बाधा पैदा की है." उन्होंने आगे कहा कि CPI, CPI(M) और VCK ने TVK को समर्थन करने का फैसला किया ताकि तमिलनाडु में डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकार बन सके.

टी. रामचंद्रन ने लिखा समर्थन पत्र
सीपीआई के विधायक दल के नेता टी. रामचंद्रन ने शुक्रवार को पत्र लिखकर विजय को समर्थन का ऐलान किया. उन्होंने लिखा, "पार्टी सचिव, एम. वीरपांडियन के निर्देशों के तहत, मैं, टी. रामचंद्रन, सीपीआई, तमिलनाडु विधायक दल के नेता के तौर पर, हमारे दो विधायकों की तरफ से, तमिलनाडु में सरकार बनाने के मकसद से, सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कझगम को अपना बिना शर्त समर्थन देता हूं. यह समर्थन 23 अप्रैल 2026 को तमिलनाडु के लिए हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर दिया जा रहा है, और यह तमिलनाडु के लोगों के लिए स्थिर, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शासन के हित में दिया जा रहा है. मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे बिना शर्त समर्थन को रिकॉर्ड पर लें."

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Last Updated : May 8, 2026 at 5:31 PM IST

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