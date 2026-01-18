ETV Bharat / bharat

CPI शताब्दी समारोह: तेलंगाना के खम्मम में भव्य जुलूस और जनसभा, CM रेवंत रेड्डी होंगे शामिल

खम्मम: करीब एक साल से चल रहा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) का शताब्दी समारोह अब खत्म होने वाला है. पार्टी कार्यकर्ता सीपीआई की स्थापना के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं. इसी कड़ी में रविवार को तेलंगाना के खम्मम जिले में एक बड़ा जुलूस और जनसभा होने वाली है. इसका उद्देश्य पार्टी के इतिहास, उसके संघर्षों और उपलब्धियों का स्मरण करना है. सीपीआई के महासचिव डी. राजा और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे. सीपीआई की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और आठ देशों के प्रतिनिधि शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे. इसके अलावा तेलुगु राज्यों और देश के अलग-अलग हिस्सों से करीब दो लाख से अधिक कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं के आने का अनुमान है. सीपीआई की जनसभा खम्मम के SRBGNR कॉलेज ग्राउंड में दोपहर 3 बजे के बाद होगी, जिसकी अध्यक्षता कूनमनेनी संबाशिव राव (Kunamneni Sambasiva Rao) करेंगे. कूनमनेनी ने रिसेप्शन कमेटी के सचिव बागम हेमंत राव, पार्टी जिला सचिव दांडी सुरेश और दूसरे नेताओं के साथ मिलकर सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए हैं. 60 फुट का स्टेज, उसके पीछे उतनी ही चौड़ाई की एक डिजिटल स्क्रीन और 40,000 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है. जुलूस के रास्तों और जनसभा की जगह पर पीने के पानी की व्यवस्था की गई है. इस मौके पर शहर के चौराहों और मुख्य सड़कों को लाल झंडों और फ्लेक्स बैनर से सजाया गया है. हर चौराहा लाल रंग से सजा हुआ दिख रहा है.