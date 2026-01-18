ETV Bharat / bharat

CPI शताब्दी समारोह: तेलंगाना के खम्मम में भव्य जुलूस और जनसभा, CM रेवंत रेड्डी होंगे शामिल

तेलंगाना के खम्मम में CPI के शताब्दी समारोह में फिलिस्तीन, वेनेजुएला, क्यूबा, उत्तर कोरिया और वियतनाम के प्रतिनिधि शामिल होंगे.

CPI Centenary celebrations in Khammam Telangana CM Revanth Reddy D Raja Update
CPI शताब्दी समारोह: तेलंगाना के खम्मम में भव्य जुलूस और जनसभा, CM रेवंत रेड्डी होंगे शामिल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 18, 2026 at 2:33 PM IST

खम्मम: करीब एक साल से चल रहा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) का शताब्दी समारोह अब खत्म होने वाला है. पार्टी कार्यकर्ता सीपीआई की स्थापना के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं. इसी कड़ी में रविवार को तेलंगाना के खम्मम जिले में एक बड़ा जुलूस और जनसभा होने वाली है. इसका उद्देश्य पार्टी के इतिहास, उसके संघर्षों और उपलब्धियों का स्मरण करना है.

सीपीआई के महासचिव डी. राजा और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे. सीपीआई की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और आठ देशों के प्रतिनिधि शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे. इसके अलावा तेलुगु राज्यों और देश के अलग-अलग हिस्सों से करीब दो लाख से अधिक कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं के आने का अनुमान है.

सीपीआई की जनसभा खम्मम के SRBGNR कॉलेज ग्राउंड में दोपहर 3 बजे के बाद होगी, जिसकी अध्यक्षता कूनमनेनी संबाशिव राव (Kunamneni Sambasiva Rao) करेंगे. कूनमनेनी ने रिसेप्शन कमेटी के सचिव बागम हेमंत राव, पार्टी जिला सचिव दांडी सुरेश और दूसरे नेताओं के साथ मिलकर सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए हैं. 60 फुट का स्टेज, उसके पीछे उतनी ही चौड़ाई की एक डिजिटल स्क्रीन और 40,000 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है.

जुलूस के रास्तों और जनसभा की जगह पर पीने के पानी की व्यवस्था की गई है. इस मौके पर शहर के चौराहों और मुख्य सड़कों को लाल झंडों और फ्लेक्स बैनर से सजाया गया है. हर चौराहा लाल रंग से सजा हुआ दिख रहा है.

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी
सीपीआई सेंट्रल काउंसिल के सदस्य, एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य, पार्टी सचिवालय के सदस्य, सभी राज्यों के पार्टी सचिव और फिलिस्तीन, वेनेजुएला, क्यूबा, उत्तर कोरिया और वियतनाम के प्रतिनिधि समारोह में शामिल होंगे. पार्टी महासचिव डी. राजा, अमरजीत कौर, के. नारायण, बीके टैंगो, रामकृष्ण पांडा, एनी राजा, गिरीश शर्मा, के. प्रकाश बाबू, संतोष कुमार, संजय कुमार, पल्ला वेंकट रेड्डी, के. रामकृष्ण और पल्लब सेनगुप्ता जनसभा को संबोधित करेंगे. बागम हेमंत राव ने कहा कि इस समारोह के जरिये वे अपनी ताकत दिखाएंगे और प्रदर्शित किया जाएगा कि आज भी सीपीआई को लोगों का समर्थन प्राप्त है.

पार्टी ने दूसरे राज्यों से पार्टी कैडर को समारोह में लाने के लिए पहले से ट्रेनें बुक कर ली हैं. खास गाड़ियों का भी इंतजाम किया गया है.

जनसेवा दल के कार्यकर्ताओं की परेड शहर के पवेलियन ग्राउंड से शुरू होगी. इसके बाद कलाकारों की परफॉर्मेंस, बंजारा और कोया डांस, ड्रम ग्रुप और प्रोफेशनल एसोसिएशन के प्रदर्शन होंगे. यह जुलूस रविवार को दोपहर बाद खम्मम की मुख्य सड़कों पर तीन अलग-अलग दिशाओं से निकाला जाएगा. एक जुलूस श्री श्री की मूर्ति से शुरू होगा, जिसमें लोग गाड़ियों से वैरा रोड से आएंगे. दूसरा जुलूस नयाबाजार कॉलेज से शुरू होगा, जिसमें पहले के वरंगल और नलगोंडा जिलों के कार्यकर्ता और ट्रेन से आने वाले लोग शामिल होंगे. इसमें डी राजा, राज्य सचिव कुनामनेनी संबाशिव राव, और पार्टी के दूसरे बड़े नेता शामिल होंगे.

