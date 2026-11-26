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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027: CPI ने की विपक्षी एकता की अपील, समय रहते सही सीट शेयरिंग की उठाई मांग

सीपीआई महासचिव डी राजा और अन्य (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में अगले साल (2027) विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) ने विपक्षी पार्टियों से अपने मतभेदों को दूर करने और एक सही सीट-शेयरिंग समझौते पर पहुंचने की अपील की है. उनका कहना है कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को चुनौती देने के लिए एक एकजुट मोर्चा जरूरी है.

उत्तर प्रदेश में एक मजबूत विपक्षी गठबंधन के महत्व को मानते हुए सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी समझ बनाने के लिए देश भर में सभी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ताकतों से संपर्क करेगी. डी राजा ने नई दिल्ली में कहा, "हम सभी राज्यों में सभी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक पार्टियों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे. हमें उम्मीद है कि सेक्युलर डेमोक्रेटिक पार्टियां एक साथ आकर BJP को हरा सकती हैं."

उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (SP) के बीच जारी मतभेदों के बीच उनकी यह बात अहम है. इंडिया ब्लॉक के दो घटकों के बीच दो राउंड की बातचीत में कथित तौर पर कोई नतीजा नहीं निकला है, दोनों पार्टियां अपनी-अपनी सीट की मांगों पर अड़ी हुई हैं. सीपीआई नेताओं का मानना ​​है कि 2022 के विधानसभा चुनावों में विपक्ष की असरदार समझ की कमी ने BJP के लिए सामूहिक चुनौती को कमजोर कर दिया है. सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव डॉ. गिरीश शर्मा ने कहा, "अगर हम भाजपा को हराना चाहते हैं तो हमें एक मजबूत गठबंधन बनाने की जरूरत है." उन्होंने बताया कि विपक्षी पार्टियों ने पिछले विधानसभा चुनाव अलग-अलग लड़े थे. सीपीआई ने 35 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे. जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने तीन सीटों और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था. इसके उलट बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने पिछले चुनाव के दौरान समर्थन मजबूत करने के लिए 10 छोटी राजनीतिक पार्टियों के साथ एक समझौता किया था. सीपीआई ने 75 चुनाव क्षेत्रों की जांच की

सीपीआई ने उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी संभावनाओं का आकलन करना शुरू कर दिया है. जिला कमेटियों ने पार्टी को आने वाले चुनावों में चुनाव लड़ने के लिए 75 चुनाव क्षेत्रों की सिफारिश की है. शर्मा ने कहा, "हम सभी सुझाई गई सीटों की जांच कर रहे हैं, जिसके बाद हम सभी विपक्षी पार्टियों के साथ बैठकर एक सही सीट-शेयरिंग फॉर्मूला तैयार करेंगे." हालांकि पार्टी ने यह साफ कर दिया कि वह एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई के तौर पर अपने चुनाव क्षेत्रों में हिस्सेदारी की मांग करेगी और साथ ही दूसरे इंडिया ब्लॉक साझेदारों के साथ समझौता भी करेगी. यह पूछे जाने पर कि क्या सीपीआई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मतभेदों को सुलझाने में मदद करने का इरादा रखती है. इस पर राजा ने कहा कि पार्टी चाहती है कि बातचीत आपसी समझ से पूरी हो. उन्होंने कहा, "हमारे पास कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट-शेयरिंग समझौते के बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है. हम सभी पार्टियों को सीट शेयरिंग पर एक अच्छी समझ बनाने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे."