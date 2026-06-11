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तमिलनाडु में CPI ने DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन से नाता तोड़ा

कोयंबटूर (तमिलनाडु): भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तमिलनाडु राज्य सचिव वीरपांडियन ने गुरुवार को घोषणा की कि उनकी पार्टी राज्य में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के नेतृत्व वाले गठबंधन से हट गई है.

कोयंबटूर में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन से हटने का फैसला दो दिन की अंदरूनी बातचीत के बाद लिया गया. सूत्रों के अनुसार, हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में तमिलनाडु की 21 पार्टियां डीएमके के नेतृत्व वाले 'इंडिया' गठबंधन का हिस्सा थीं. चुनाव से पहले ही गठबंधन में कुछ पार्टियों ने सीट-शेयरिंग व्यवस्था को लेकर असंतोष जताया था.

इसके बाद, 4 मई को चुनाव के नतीजे घोषित किए गए, जिसमें सी जोसेफ विजय की तमिलगा वेत्री कझगम 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी. इसके बाद, कांग्रेस पार्टी ने खुले तौर पर डीएमके से अपने रिश्ते तोड़ लिए ताकि विजय की टीवीके की सरकार बन सके.

इसी तरह, सीपीआई, सीपीएम, वीसीके और आईयूएमएल जैसी पार्टियों ने टीवीके की सरकार को बाहर से समर्थन देने की इच्छा जताई थी, लेकिन साथ ही यह भी कहा था कि वे डीएमके गठबंधन में ही रहेंगे. हालांकि, सीपीआई के राज्य सचिव वीरपांडियन ने अब घोषणा की है कि मौजूदा हालात को देखते हुए, सीपीआई के लिए डीएमके गठबंधन में बने रहना अब संभव नहीं है.

कोयंबटूर जिले के सीपीआई ऑफिस 'जीवा इल्लम' में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वीरपांडियन ने कहा, "मौजूदा हालात में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लिए डीएमके गठबंधन में बने रहना नामुमकिन हो गया है. पिछले दो दिनों में हुई बातचीत के बाद हमने गठबंधन से हटने का फैसला किया है."

उन्होंने कहा, "तमिलनाडु में आरएसएस को छोड़कर बाकी सभी हमारे लिए फ्रेंडली ताकतें हैं. साथ ही, हम रूलिंग पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं हैं." वीरपांडियन ने कहा, "हम सिर्फ बाहरी समर्थन दे रहे हैं. अभी, वहां भी गठबंधन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है. एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक के बाद एक औपचारिक घोषणा जारी की जाएगी."