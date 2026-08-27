ETV Bharat / bharat

'बदलाव जरूरी है' रैली के लिए बुक की गई स्पेशल ट्रेनें कथित तौर पर कैंसिल, CPI ने BJP पर लगाया आरोप

भाकपा की रैली के लिए बुक की गई स्पेशल ट्रेनें कथित तौर पर कैंसिल कर दी गईं. इस पर डी राजा ने निशाना साधा है. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.

CPI alleges political motive behind cancellation of special trains for Delhi rally
सीपीआई महासचिव डी. राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 27, 2026 at 8:53 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) ने गुरुवार को भाजपा की केंद्र सरकार पर राजनीति से प्रेरित होकर फैसले लेने का आरोप लगाया. यह आरोप तब लगाया गया जब 1 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में होने वाली लेफ्ट पार्टी की 'बदलाव जरूरी है' रैली के लिए केरल और तमिलनाडु से लोगों को लाने-ले जाने के लिए बुक की गई स्पेशल ट्रेनें कथित तौर पर कैंसिल कर दी गईं.

भाकपा के महासचिव डी राजा ने ईटीवी भारत को बताया कि पार्टी रामलीला मैदान में होने वाली रैली के लिए लोगों को जुटाने के लिए पूरे देश में बड़े पैमाने पर काम कर रही है, जिसे उन्होंने समाज के अलग-अलग तबकों के सामने आने वाले मुद्दों पर एक बड़ा कैंपेन बताया.

राजा ने कहा, "केरल और तमिलनाडु से बुक की गई स्पेशल ट्रेनों के कैंसिल होने से इस बात को लेकर गंभीर चिंता पैदा हुई है कि भाजपा के राज में ट्रांसपोर्ट भी कितना निष्पक्ष रहा है." उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में, पुलिस वाले पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के घरों में जाकर उन पर रैली में शामिल न होने का दबाव बना रहे थे.

उन्होंने कहा, "पुलिस वालों का साथियों पर दबाव बनाना और आधी रात को भी उनके घरों तक पहुंचना, रैली में शामिल लोगों को डराने-धमकाने की कोशिशों को लेकर चिंता को और बढ़ा देता है." हालांकि, राजा ने कहा कि इस तरह के कथित दबाव से पार्टी का कैंपेन कमजोर नहीं होगा.

उन्होंने कहा, "सीपीआई इकाई और समर्थकों का दिल्ली पहुंचने का इरादा मजबूत है. शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक लामबंदी में रुकावट डालने की कोशिशें सिर्फ संगठित करने, विरोध करने और असहमति जताने के अधिकार की रक्षा करने की अहमियत को और मजबूत करती हैं."

भाकपा नेता के मुताबिक, देश भर से प्रतिभागियों को इकट्ठा किया जा रहा है, जिसमें युवा, छात्र, महिलाएं, वर्कर, किसान और दूसरे लोकतांत्रिक तबके शामिल हैं. राजा ने कहा कि रैली का मकसद उन लोगों को एक साथ लाना है, जो पार्टी के मुताबिक, मौजूदा गवर्नेंस की दिशा से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.

उन्होंने कहा, "युवा और छात्र नौकरी और सस्ती शिक्षा मांग रहे हैं. कर्मचारी सुरक्षा और सम्मान मांग रहे हैं. किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी मांग रहे हैं. महिलाएं बराबरी और प्रतिनिधित्व मांग रही हैं."

उन्होंने आगे कहा कि दलित और आदिवासी न्याय और संवैधानिक सुरक्षा मांग रहे हैं, जबकि अल्पसंख्यक सुरक्षा और बराबर नागरिकता मांग रहे हैं. उन्होंने कहा कि रैली लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी जवाबदेही पर भी चिंताएं उठाएगी. राजा ने कहा कि 1 सितंबर का आंदोलन सिर्फ दिल्ली या किसी एक दिन तक सीमित नहीं था। कैंपेन के तहत, CPI यूनिट्स ने 6 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे देश में पदयात्राएं कीं, और ऐसे कई प्रोग्राम तय समय के बाद भी जारी रहे.

उन्होंने कहा कि कैंपेन में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, हेल्थकेयर, एमएसपी, मजदूरों के अधिकार, चुनाव सुधार और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर फोकस किया गया. राजा ने कहा, "बदलाव जरूरी है और CPI के शुरू किए गए दूसरे कैंपेन केंद्र की मौजूदा सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर लामबंदी की प्रक्रिया का हिस्सा हैं."

उन्होंने आरएसएस-भाजपा पर "प्रोपेगैंडा, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, डर और संस्थागत दबाव" के जरिए लोगों की उम्मीदों को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "छात्रों का गुस्सा, किसानों और मजदूरों की मांगें, दलितों और आदिवासियों के संघर्ष, अल्पसंख्यकों की चिंताएं और लोकतांत्रिक जवाबदेही की मांग, ये सभी बदलाव की एक बड़ी मांग का हिस्सा हैं."

राजा ने यह भी भरोसा जताया कि चल रही लामबंदी का अगले दौर के विधानसभा चुनावों के दौरान राजनीतिक माहौल पर असर पड़ सकता है. उन्होंने अगले साल गोवा, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर में होने वाले चुनावों की ओर इशारा किया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव होंगे.

राजा ने कहा कि, बदलाव शायद इन चुनावों से ही शुरू हो जाएगा. भाकपा महासचिव ने कहा कि दूसरी लेफ्ट पार्टियों और विपक्षी पार्टियों ने 1 सितंबर की रैली को अपना समर्थन दिया है, क्योंकि पार्टी अपने देश भर के कैंपेन को रामलीला मैदान में लाने की तैयारी कर रही है.

ये भी पढ़ें: विधानसभा चुनावों के लिए CPI(M) अपने उम्मीदवारों को 6.97 करोड़ रुपये दिए, 58 लाख रुपये से अधिक की भारी गिरावट

TAGGED:

BADLAAV ZAROORI HAI
CANCELLATION OF SPECIAL TRAINS
CPI TARGETS BJP
D RAJA TARGETS CENTRAL GOVT
CPI BADLAAV ZAROORI HAI RALLY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.