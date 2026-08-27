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'बदलाव जरूरी है' रैली के लिए बुक की गई स्पेशल ट्रेनें कथित तौर पर कैंसिल, CPI ने BJP पर लगाया आरोप

नई दिल्ली: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) ने गुरुवार को भाजपा की केंद्र सरकार पर राजनीति से प्रेरित होकर फैसले लेने का आरोप लगाया. यह आरोप तब लगाया गया जब 1 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में होने वाली लेफ्ट पार्टी की 'बदलाव जरूरी है' रैली के लिए केरल और तमिलनाडु से लोगों को लाने-ले जाने के लिए बुक की गई स्पेशल ट्रेनें कथित तौर पर कैंसिल कर दी गईं.

भाकपा के महासचिव डी राजा ने ईटीवी भारत को बताया कि पार्टी रामलीला मैदान में होने वाली रैली के लिए लोगों को जुटाने के लिए पूरे देश में बड़े पैमाने पर काम कर रही है, जिसे उन्होंने समाज के अलग-अलग तबकों के सामने आने वाले मुद्दों पर एक बड़ा कैंपेन बताया.

राजा ने कहा, "केरल और तमिलनाडु से बुक की गई स्पेशल ट्रेनों के कैंसिल होने से इस बात को लेकर गंभीर चिंता पैदा हुई है कि भाजपा के राज में ट्रांसपोर्ट भी कितना निष्पक्ष रहा है." उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में, पुलिस वाले पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के घरों में जाकर उन पर रैली में शामिल न होने का दबाव बना रहे थे.

उन्होंने कहा, "पुलिस वालों का साथियों पर दबाव बनाना और आधी रात को भी उनके घरों तक पहुंचना, रैली में शामिल लोगों को डराने-धमकाने की कोशिशों को लेकर चिंता को और बढ़ा देता है." हालांकि, राजा ने कहा कि इस तरह के कथित दबाव से पार्टी का कैंपेन कमजोर नहीं होगा.

उन्होंने कहा, "सीपीआई इकाई और समर्थकों का दिल्ली पहुंचने का इरादा मजबूत है. शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक लामबंदी में रुकावट डालने की कोशिशें सिर्फ संगठित करने, विरोध करने और असहमति जताने के अधिकार की रक्षा करने की अहमियत को और मजबूत करती हैं."

भाकपा नेता के मुताबिक, देश भर से प्रतिभागियों को इकट्ठा किया जा रहा है, जिसमें युवा, छात्र, महिलाएं, वर्कर, किसान और दूसरे लोकतांत्रिक तबके शामिल हैं. राजा ने कहा कि रैली का मकसद उन लोगों को एक साथ लाना है, जो पार्टी के मुताबिक, मौजूदा गवर्नेंस की दिशा से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.

उन्होंने कहा, "युवा और छात्र नौकरी और सस्ती शिक्षा मांग रहे हैं. कर्मचारी सुरक्षा और सम्मान मांग रहे हैं. किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी मांग रहे हैं. महिलाएं बराबरी और प्रतिनिधित्व मांग रही हैं."