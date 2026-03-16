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'प्रदूषण अब सिर्फ सर्दियों की समस्या नहीं रही, पूरे साल बना रहता संकट': CPCB रिपोर्ट

बेंगलुरु के ठागाचागुप्पे गांव में कनकपुरा लिंक रोड पर कचरे के ढेर में आग लगायी गयी. जिससे एयर पॉल्यूशन हुआ और लोगों को परेशानी हुई. यह तस्वीर 24 जनवरी, 2026 की है. ( IANS )

नई दिल्ली में NSUI हेडक्वार्टर पर एयर पॉल्यूशन को नेशनल हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट करते NSUI कार्यकर्ता. यह तस्वीर 9 फरवरी, 2026 की है. (IANS)

पर्यावरण कार्यकर्ता भवरीन कंधारी कहते हैं कि प्रदूषण कभी भी केवल सर्दियों तक सीमित नहीं रहा. उनके अनुसार, "जहरीली हवा कभी भी केवल सर्दियों की घटना नहीं थी, हम बस अब उस वास्तविकता को स्वीकार कर रहे हैं." उन्होंने बताया कि मार्च से मई के दौरान सड़कों की धूल और निर्माण कार्य के अलावा, भारी मात्रा में सूखी पत्तियों को जलाना भी प्रदूषण का एक बड़ा कारण है, क्योंकि शहरों में इस कचरे के प्रबंधन की उचित व्यवस्था नहीं है.

एक अन्य पर्यावरणविद् मनु सिंह ने कहा, "भारत में वायु प्रदूषण अब सिर्फ सर्दियों की समस्या नहीं है. धूल भरी आंधियों, निर्माण गतिविधियों और ट्रैफिक के कारण जहरीली हवा अब साल भर बनी रहती है. इसका असर धीरे-धीरे लेकिन गंभीर होता है, जो लाखों लोगों के फेफड़ों और दिल की सेहत को प्रभावित कर रहा है. यहां तक कि अमीर इलाके भी इससे अछूते नहीं हैं, जो नीतिगत खामियों को दर्शाता है."

'ईस्ट दिल्ली आरडब्ल्यूए जॉइंट फ्रंट' के अध्यक्ष और पर्यावरण कार्यकर्ता बी.एस. वोहरा ने 'ईटीवी भारत' को बताया कि देश में प्रदूषण के पैटर्न में बदलाव आ रहा है. उन्होंने कहा, "जहरीली हवा अब केवल सर्दियों तक सीमित नहीं है. जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाले धूल भरे तूफान, लगातार जारी निर्माण कार्य, वाहनों का बढ़ता धुआं और ओजोन का बनना प्रदूषण को साल भर की हकीकत बना रहा है."

एंटी-स्मॉग गन गाड़ी, नई दिल्ली में एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए पानी की बारीक बूंदें स्प्रे करती हुई. यह तस्वीर 25 जनवरी, 2026 की है. (IANS)

पार्टिकुलेट मैटर (PM) के विपरीत, ओजोन सीधे पर्यावरण में उत्सर्जित नहीं होता है, बल्कि यह सूरज की रोशनी की मौजूदगी में नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के बीच होने वाली प्रतिक्रियाओं से बनता है. ओजोन बनाने वाली ये गैसें मुख्य रूप से वाहनों के धुएं, उद्योगों और ईंधन के जलने से निकलती हैं. दिल्ली-एनसीआर की हवा में ये गैसें हमेशा मौजूद रहती हैं, यही वजह है कि जनवरी जैसे ठंडे महीने में भी ओजोन अक्सर दिल्ली का मुख्य प्रदूषक पाया जाता है.

'सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट' (CSE) के एक अध्ययन में पाया गया कि फरवरी में 16 दिनों तक दिल्ली में ओजोन ही मुख्य प्रदूषक था. यह इस बात का संकेत है कि ओजोन से होने वाला प्रदूषण अब साल भर की चिंता का विषय बनता जा रहा है.

गर्मी और तेज धूप के कारण गर्मियों के महीनों में 'ग्राउंड लेवल ओजोन' (O3) का स्तर सबसे अधिक हो सकता है. गर्म वातावरण में सूरज की रोशनी से होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाएं ओजोन की मात्रा को बढ़ा देती हैं. इस साल के विश्लेषणों से पता चलता है कि दिल्ली में ओजोन प्रदूषण अब और भी आम होता जा रहा है.

इसी तरह, भारत में PM2.5 का औसत स्तर भी WHO द्वारा बताए गए सुरक्षित स्तर से काफी अधिक पाया गया. उदाहरण के लिए, मई 2024 में भारत में PM2.5 का औसत स्तर 92 µg/m³ था, जो कि भारतीय मानक (60 µg/m³) और WHO के मानक (15 µg/m³) दोनों से बहुत ज्यादा है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2024 के मार्च, अप्रैल, मई और जून महीनों में भारत में PM10 का औसत स्तर राष्ट्रीय मानक (NAAQS) की सीमा से दोगुना ज्यादा था. भारत में PM10 की दैनिक सीमा 100 µg/m³ ('माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर': सरल शब्दों में, यह बताता है कि हवा के एक घन मीटर हिस्से में कितने माइक्रोग्राम प्रदूषक कण मौजूद हैं) तय है. जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देशों के अनुसार यह अधिकतम 45 µg/m³ होनी चाहिए.

नोएडा में, सुबह के समय एयर पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा होने के कारण कम विज़िबिलिटी के बीच मेट्रो ट्रेन और ऊंची इमारतें दिखाई दे रही हैं. इस तस्वीर 11 फरवरी की है. (IANS)

विशेषज्ञों का कहना है कि यह नया पैटर्न स्थानीय उत्सर्जन, वायुमंडलीय रसायनों में बदलाव, मौसम की बदलती परिस्थितियों और बढ़ते शहरीकरण का मिला-जुला परिणाम है. ये कारक जहरीली हवा को कई भारतीय शहरों के जीवन का एक स्थायी हिस्सा बना रहे हैं. 16 मार्च तक के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और हाजीपुर सहित 17 शहरों में हवा की गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में बनी हुई है.

हाल के वर्षों के सीपीसीबी (CPCB) आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि दिल्ली में मार्च से जून तक भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ रहता है. इन गर्म महीनों के दौरान धूल और ओजोन मुख्य प्रदूषक बनकर उभरते हैं. वर्तमान में, शहर में 'ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान' (GRAP) का पहला चरण लागू है. पिछले सात दिनों में से चार दिन हवा की गुणवत्ता "खराब" श्रेणी में रही है, जो इस बात का संकेत है कि अस्वास्थ्यकर हवा केवल सर्दियों के स्मॉग सीजन तक ही सीमित नहीं है.

नई दिल्ली: भारत में वायु प्रदूषण (विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी में) अब केवल सर्दियों की समस्या नहीं रह गया है, बल्कि यह साल भर रहने वाला एक गंभीर स्वास्थ्य संकट बनता जा रहा है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि प्रदूषण का उच्च स्तर साल के अधिकांश समय बना रहता है.

अब खराब हवा केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं है

तेजी से होते शहरीकरण, निर्माण कार्यों और वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण भारत के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है. हालिया शोध से पता चला है कि भारत के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता में 40% तक का अंतर मौसम की वजह से हो सकता है. 'क्लाइमेट ट्रेंड्स' संस्था द्वारा किए गए इस अध्ययन में दिल्ली, पटना, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहरों के वायु गुणवत्ता डेटा का विश्लेषण किया गया.

शोधकर्ताओं ने पाया कि तीन मुख्य मौसमी स्थितियां- हवा की धीमी गति, अत्यधिक नमी और वातावरण का ठहराव- प्रदूषकों को जमीन की सतह के करीब रोकने में बड़ी भूमिका निभाती हैं. वातावरण में छोड़े गए ये कण तब तक जमीन के पास रहते हैं जब तक कि हवा इन्हें दूर नहीं ले जाती.

आंकड़ों से पता चलता है कि 2025 से पार्टिकुलेट मैटर 2.5 (PM 2.5) का वार्षिक औसत स्तर हर साल बढ़ रहा है. इसका मतलब है कि जैसे-जैसे हवा की गुणवत्ता खराब होगी, प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से प्रभावित लोगों की संख्या भी बढ़ेगी. यहां तक कि उन शहरों में भी जिन्हें पहले कम प्रदूषित माना जाता था.

एनवायरनमेंटलिस्ट राजेश पॉल ने कहा, "नॉर्थ इंडिया के कई शहरों में एयर पॉल्यूशन अब सिर्फ सर्दियों की प्रॉब्लम नहीं है. सर्दियों के स्मॉग पर तो ध्यान दिया जाता है, लेकिन धूल, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और गर्म महीनों में ग्राउंड-लेवल ओज़ोन के बढ़ने की वजह से अब साल के ज़्यादातर समय पॉल्यूशन लेवल सेफ़ लिमिट से ऊपर रहता है. यह बदलाव दिखाता है कि सीजनल इमरजेंसी उपायों के बजाय साल भर एयर-क्वालिटी मैनेजमेंट की जरूरत है."

एनवायरनमेंटल साइंटिस्ट डॉ. हिश्मी जमील हुसैन ने कहा, "दिल्ली का एयर पॉल्यूशन एक सीज़नल प्रॉब्लम से बदलकर साल भर चलने वाला साइकिल बन गया है. सर्दियों का पॉल्यूशन जलने वाले सोर्स और रुकी हुई हवा की वजह से होता है, जबकि गर्मियों में धूल भरी आंधी, ज़्यादा टेम्परेचर और फोटोकेमिकल रिएक्शन से एयर क्वालिटी खराब हो जाती है. गाड़ियों से निकलने वाला एमिशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और क्लाइमेट में बदलाव पॉल्यूशन लेवल को और बढ़ा देते हैं."

नोएडा में, सुबह के समय एयर पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा होने के कारण कम विज़िबिलिटी के बीच ऊंची इमारतें दिखाई दे रही हैं. इस तस्वीर 11 फरवरी की है. (IANS)

डॉक्टर पूरे साल प्रदूषण से जुड़ी बीमारियां का इलाज कर रहे हैं

अस्पतालों में डॉक्टर भी साल भर प्रदूषित हवा के संपर्क में रहने के दुष्प्रभाव देख रहे हैं. मेदांता में सीनियर डायरेक्टर और पल्मोनोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. भरत गोपाल ने कहा कि अब डॉक्टर साल भर प्रदूषण से जुड़ी बीमारियां देख रहे हैं.

उन्होंने कहा, "वायु प्रदूषण अब केवल सर्दियों की समस्या नहीं रही. क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम पूरे साल सांस संबंधी समस्याएं देख रहे हैं, जिनमें अस्थमा का बिगड़ना, सीओपीडी (COPD) की गंभीर स्थिति, लगातार खांसी और श्वसन संक्रमण में वृद्धि शामिल है. यहां तक कि 'साफ' माने जाने वाले महीनों में भी प्रदूषकों का स्तर इतना अधिक रहता है कि बच्चों, बुजुर्गों और दिल या फेफड़ों की बीमारी वाले लोगों में लक्षण दिखने लगते हैं."

डॉ. गोपाल के अनुसार, लंबे समय तक पार्टिकुलेट प्रदूषण के संपर्क में रहने से स्वास्थ्य को गंभीर खतरे होते हैं. उन्होंने कहा, "PM2.5 जैसे सूक्ष्म कणों के लगातार संपर्क में रहना बेहद चिंताजनक है. यह न केवल फेफड़ों की पुरानी बीमारियों, बल्कि हृदय रोग, स्ट्रोक, फेफड़ों के कैंसर और मेटाबॉलिक विकारों से भी जुड़ा है."

FAIMA डॉक्टर्स एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक डॉ. रोहन कृष्णन ने कहा कि प्रदूषण से जुड़ी सांस की बीमारियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. उन्होंने बताया, "हम न्यूमोकोनियोसिस, अस्थमा और सीओपीडी (COPD) के गंभीर मामलों के साथ-साथ एलर्जिक राइनाइटिस से पीड़ित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देख रहे हैं."

डॉ. कृष्णन ने यह भी चेतावनी दी कि प्रदूषण से होने वाली एलर्जी के कारण अक्सर एंटीबायोटिक्स का अनावश्यक उपयोग होता है. उन्होंने कहा, "कई लोग प्रदूषण के कारण होने वाली एलर्जिक खांसी और जुकाम को संक्रमण समझ लेते हैं और एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं. यह अगले 10-20 वर्षों में आबादी के लिए बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियां पैदा कर सकता है."

FORDA के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. मीत घोनिया ने भी ऐसी ही चिंताएं व्यक्त कीं. उन्होंने कहा, "क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम साल भर प्रदूषण से संबंधित सांस की समस्याओं वाले मरीजों को देख रहे हैं. उच्च प्रदूषण वाले समय में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और संक्रमण जैसी स्थितियां और बिगड़ जाती हैं." डॉ. घोनिया के अनुसार, बच्चे, बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं.

मेदांता मूलचंद हार्ट सेंटर के एसोसिएट डायरेक्टर और हेड डॉ. तरुण कुमार ने बताया, "लंबे समय तक पॉल्यूटेड हवा में रहने से पब्लिक हेल्थ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर काफी असर पड़ता है. एयर पॉल्यूशन से हार्ट की बीमारी, स्ट्रोक, सांस की बीमारियों और लंग कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, जिससे यह देश की सबसे सीरियस पब्लिक हेल्थ चुनौतियों में से एक बन गया है."

बेंगलुरु के ठागाचागुप्पे गांव में कनकपुरा लिंक रोड पर कचरे के ढेर में आग लगायी गयी. जिससे एयर पॉल्यूशन हुआ और लोगों को परेशानी हुई. यह तस्वीर 24 जनवरी, 2026 की है. (IANS)

निगरानी की कमी से छिप रही है प्रदूषण की असली भयावहता

विशेषज्ञों का कहना है कि भारत का वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क अभी भी आबादी के बहुत छोटे हिस्से को ही कवर करता है. 'स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2026' की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की केवल 15 प्रतिशत आबादी (लगभग 20 करोड़ लोग) ही 'कंटीन्यूअस एयर-क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन' के 10 किलोमीटर के दायरे में रहती है. शेष 85 प्रतिशत आबादी (1.2 अरब से अधिक लोग) ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं जो किसी भी मापने योग्य निगरानी सीमा से बाहर है.

CSE के अर्बन लैब की डिप्टी प्रोग्राम मैनेजर और रिपोर्ट की लेखिका शरणजीत कौर ने कहा कि यह अंतर देश में प्रदूषण के वास्तविक बोझ को समझने की हमारी क्षमता को सीमित करता है. वर्तमान में भारत 294 शहरों में 562 'कंटीन्यूअस' (रियल-टाइम) मॉनिटरिंग स्टेशन और 419 कस्बों व शहरों में 966 'मैनुअल' मॉनिटरिंग स्टेशन संचालित कर रहा है.

हालांकि, यह निगरानी नेटवर्क मुख्य रूप से बड़े महानगरों में केंद्रित है. पर्यावरण विशेषज्ञ अनुमिता रॉयचौधरी ने कहा कि छोटे शहरों में निगरानी की कमी पर्यावरण शासन में संरचनात्मक असमानताएं पैदा करती है.

उन्होंने कहा, "जिन शहरों में कई मॉनिटर लगे हैं, वे अपनी प्रगति दिखा सकते हैं, स्वच्छ हवा के लिए फंड का दावा कर सकते हैं और कार्य योजनाएं बना सकते हैं. लेकिन सैकड़ों छोटे शहर, जहां प्रदूषण का स्तर बराबर या उससे भी अधिक हो सकता है, उनके पास कोई रीयल-टाइम डेटा ही उपलब्ध नहीं है."

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