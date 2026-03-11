ETV Bharat / bharat

सतलुज, ब्यास, झेलम नदियों में प्रदूषण, CPCB के खुलासे के बाद एक्सपर्ट ने सख्त निगरानी की उठाई मांग

इस कार्यक्रम के तहत जल गुणवत्ता निगरानी से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदूषण की रोकथाम और कंट्रोल के लिए प्लान बनाने में मदद मिलती है, इसका जिक्र करते हुए, इसमें कहा गया है. अभी नेशनल वॉटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत, देश में 4922 जगहों पर नजर रखी जाती है, जिसमें 2,265 नदियों की जगहें, 832 रुके हुए पानी की जगहें (587 झीलें, 143 तालाब, 102 टैंक), 1271 ग्राउंडवॉटर की जगहें, 227 समुद्री जगहें और 327 दूसरी पानी की जगहें शामिल हैं."

ट्रिब्यूनल के सामने हाल ही में दिए गए अपने जवाब में, जिसकी एक कॉपी ईटीवी भारत को मिली, CPCB ने बताया कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (SPCBs) पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटियों (PCCs) के साथ मिलकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत एक नेशनल वॉटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम (NWMP) शुरू किया है.

नदियों की खराब हालत कथित रूप से छोटे और बड़े कारखानों से निकलने वाली गंदगी से हो रही है. इतना ही नहीं नदियों की यह हालत बड़े पैमाने पर रेत खनन, अतिक्रमण और नदियों के किनारे गैर-टिकाउ विकास के कारण हुआ है.

यह खुलासा CPCB ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने तब किया जब उसने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बहने वाली पांच नदियों, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज के कथित प्रदूषण के बारे में एक याचिका पर जवाब मांगा.

नई दिल्ली: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने खुलासा किया कि उसने हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू और कश्मीर में प्रत्येक प्रदूषित नदी खंड (पीआरएस) की पहचान की है. प्रदूषित नदी खंड पंजाब में सतलुज, हिमाचल प्रदेश में ब्यास, जम्मू और कश्मीर में झेलम हैं.

नदियों के पानी की गुणवत्ता स्थिति

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा कि साल 2025 के दौरान देश में पहचाने गए 292 PRS में से, BOD स्तर के आधार पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू-कश्मीर में एक-एक प्रदूषित नदी खंड की पहचान की गई. पंजाब में, सतलुज नदी में पहचाने गए प्रदूषित नदी खंड नांगल से अमृतसर में हरिके ब्रिज तक हैं. इसे प्रायोरिटी एक के तहत वर्गीकृत किया गया है. हिमाचल प्रदेश में, ब्यास नदी में पहचाने गए पीआरएस सुजानपुर टीहरा से शुरू होकर मानखड के संगम के बाद नादौन टाउन तक जाते हैं. इसे प्रायोरिटी पांच के तहत रिपोर्ट किया गया.

इसी तरह जम्मू-कश्मीर में, झेलम नदी में विशभ नाला के संगम पॉइंट से बारामूला तक PRS की पहचान की गई. इसे प्राथमिकता में चार के तहत वर्गीकृत किया गया है. रावी नदी का जिक्र करते हुए, CPCB ने कहा कि 2024 के दौरान, हिमाचल प्रदेश में 7 जगहों पर, पंजाब में 2 जगहों पर और जम्मू-कश्मीर में 4 जगहों पर इसकी मॉनिटरिंग की गई. खबर के मुताबिक, 13 जगहों पर नजर रखी गई. जानकारी मिली कि, पंजाब और जम्मू कश्मीर में रावी नदी के आसपास एक-एक जगह पर नियमों का पालन नहीं किया गया.

उक्त अवधि के दौरान, यह खुलासा हुआ कि हिमाचल प्रदेश में 1 स्थान और जम्मू और कश्मीर में 5 स्थानों पर चिनाब नदी की निगरानी की गई थी. इसमें पाया गया कि, जम्मू और कश्मीर में 1 स्थान पर नियमों का पालन नहीं किया गया.

सीपीसीबी ने कहा कि उसने एसपीसीबी/पीसीसीसी को शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नदियों और जल निकायों पीआरएस के लिए बहाली योजनाओं को अद्यतन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इसने आगे कहा कि सीपीसीबी इस मामले पर एनजीटी द्वारा पारित किसी भी आदेश या निर्देश का पालन करेगा. एनजीटी ने अगली सुनवाई 28 अप्रैल को निर्धारित की है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, पर्यावरणविद् डॉ अनिल गुप्ता ने बुधवार को कहा, ''पीआरएस पर एनजीटी के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट, विशेष रूप से पंजाब में सतलुज, हिमाचल प्रदेश में ब्यास, जम्मू और कश्मीर में झेलम चिंताजनक है. इन नदियों की स्थिति चिंताजनक है. इन इलाकों में औद्योगीकरण की वजह से, कारखानों से निकलने वाला कचरा सीधे नदियों को प्रदूषित करती है या फिर संबंधित STP का ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा होगा.

CPCB के सदस्य गुप्ता ने कहा कि, सीपीसीबी ने इस बारे में निर्देश जारी किए हैं. इन नदियों को साफ रखने के लिए कड़ी मॉनिटरिंग होनी चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि संबंधित राज्य सरकारों को भी इस मामले को देखना चाहिए.

ये भी पढ़ें: बाढ़ से से निपटने के लिए झेलम नदी की सफाई, विशेषज्ञों की सलाह को नजरअंदाज किया