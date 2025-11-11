ETV Bharat / bharat

'कायरतापूर्ण घटना', कानून का शासन कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली विस्फोट के पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की. इस विस्फोट में नौ लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए. कोर्ट ने कहा कि वह कानून के शासन को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और इसे एक कायरतापूर्ण घटना करार दिया. मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा, "हम कल दिल्ली में हुई कायरतापूर्ण घटना पर भी ध्यान दे रहे हैं. 10 नवंबर, 2025 की शाम को दिल्ली में हुए कार विस्फोट में हुई दुखद जानमाल की हानि से हम सभी बेहद दुखी हैं." मुख्य न्यायाधीश ने वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ शरत एस जावली और जगदीश चंद्र गुप्ता की स्मृति में फुल कोर्ट रिफ्रेंस के दौरान यह टिप्पणी की. पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की

मुख्य न्यायाधीश ने अपने शोक संदेश में कहा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट और देश के संपूर्ण न्यायिक और कानूनी समुदाय की ओर से मैं इस विनाशकारी त्रासदी में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं.