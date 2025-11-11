ETV Bharat / bharat

'कायरतापूर्ण घटना', कानून का शासन कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली विस्फोट के पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की.

supreme court
सुप्रीम कोर्ट (IANS फाइल फोटो)
author img

By Sumit Saxena

Published : November 11, 2025 at 12:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की. इस विस्फोट में नौ लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए. कोर्ट ने कहा कि वह कानून के शासन को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और इसे एक कायरतापूर्ण घटना करार दिया.

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा, "हम कल दिल्ली में हुई कायरतापूर्ण घटना पर भी ध्यान दे रहे हैं. 10 नवंबर, 2025 की शाम को दिल्ली में हुए कार विस्फोट में हुई दुखद जानमाल की हानि से हम सभी बेहद दुखी हैं." मुख्य न्यायाधीश ने वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ शरत एस जावली और जगदीश चंद्र गुप्ता की स्मृति में फुल कोर्ट रिफ्रेंस के दौरान यह टिप्पणी की.

पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की
मुख्य न्यायाधीश ने अपने शोक संदेश में कहा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट और देश के संपूर्ण न्यायिक और कानूनी समुदाय की ओर से मैं इस विनाशकारी त्रासदी में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं.

उन्होंने कहा, "हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जो शोक संतप्त हैं. साथ ही उन लोगों के साथ भी जो घायल हुए हैं या अन्यथा प्रभावित हुए हैं. कोई भी शब्द इस नुकसान से होने वाले दर्द को कम नहीं कर सकता, फिर भी हम आशा करते हैं कि राष्ट्र की सामूहिक करुणा और एकजुटता इस दुख की घड़ी में कुछ सांत्वना प्रदान करेगी."

'दिवंगत आत्माओं को शांति मिले'
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि दुख की इस घड़ी में हम शोक संतप्त लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं. हम कानून के शासन को बनाए रखने, न्याय सुनिश्चित करने और प्रत्येक नागरिक की गरिमा की रक्षा करने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं. दिवंगत आत्माओं को शांति मिले. शोक संतप्त परिवारों और इस अपूरणीय क्षति पर शोक व्यक्त करने वाले सभी लोगों को साहस और सांत्वना मिले.

यह भी पढ़ें- 3 घंटे तक पार्क में थी दिल्ली धमाके वाली कार, CCTV फुटेज में आई तस्वीर, पुलिस खंगाल रही कुंडली

TAGGED:

DELHI BLAST
DELHI RED FORT BLAST
LAL QILA BLAST
SUPREME COURT ON DELHI BLAST
SUPREME COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ग्रहों के राजा सूर्यदेव बदलने जा रहे राशि, 1 महीने तक दिखेगा असर, इन राशियों का लगेगा जैकपॉट

हज यात्रियों के लिए खुशखबरी: इंडियन कोटा तय, 175,025 श्रद्धालु जा सकेंगे सऊदी अरब

'मैं बचपन से रहमान सर संग काम करना चाहता था', 'पेड्डी' के गाने 'चिकिरी चिकिरी' पर राम चरण ने कही दिल की बात

म्युनिसिपल बॉन्ड बदलेंगे शहरों की किस्मत; दिवाला कानून से होगा कायाकल्प, जानें सबकुछ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.