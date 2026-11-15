नूंह में मुठभेड़ में 2 गोतस्कर ढेर, पुलिसकर्मी भी घायल, फिरोजपुर झिरका में पुलिस बल तैनात
Nuh Cow Smugglers Encounter : हरियाणा के नूंह के फिरोजपुर झिरका में पुलिस की गोतस्करों के साथ मुठभेड़ में दो गोतस्कर मारे गए हैं.
Published : November 15, 2026 at 4:03 PM IST|
Updated : November 15, 2026 at 5:32 PM IST
Nuh Cow Smugglers Encounter : हरियाणा के नूंह में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है जिसमें दो गोतस्कर मारे गए हैं, जबकि एक गोतस्कर घायल हुआ है.
पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ : नूंह के फिरोजपुर झिरका के सदर थाना क्षेत्र के बीमा गांव में रविवार तड़के 4.30 बजे पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है. सीएस स्टाफ फिरोजपुर झिरका को गो तस्करी की सूचना मिली थी जिसके बाद नाकेबंदी की गई थी. पिकअप सवारों को रुकने का इशारा किया गया लेकिन उन्होंने रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग की. इसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें दो गोतस्करों की मौत हो गई, जबकि एक गो तस्कर घायल हैं जिनमें से एक की हालत गंभीर है. क्रॉस फायरिंग में एक पुलिसकर्मी हितेश के हाथ में भी गोली लगी है.
कट्टे, कारतूस बरामद : मृतकों की पहचान गब्बर उर्फ हड़िया निवासी दौसा राजस्थान और साबिर पुत्र शेर मोहम्मद निवासी बीमा गांव, फिरोजपुर झिरका, नूंह के रूप में हुई है. तीसरा घायल ताहिर पुत्र अहमद निवासी घाटमीका जिला डीग राजस्थान को नूंह मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. घायल पुलिस कांस्टेबल हितेश पुत्र सुभाष भिवानी जिले का रहने वाला है. मौके से 7 गोवंश मुक्त किए गए हैं. इस दौरान एक पिकअप गाड़ी, 3 देसी कट्टे, 3 कारतूस और 5 खाली खोल बरामद किए गए हैं. घटना के बाद तनाव को देखते हुए फिरोजपुर झिरका क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है
गोतस्कर आडवाणी भी मारा गया था : आपको बता दें कि इससे पहले 15 अक्टूबर को एनकाउंटर में वांछित गो तस्कर शाहिद उर्फ आडवाणी की भी मौत हुई थी. सोहना पलवल रोड पर गुरुग्राम के सिलानी गांव के पास नूंह सीआईए की टीम और गौतस्करों के बीच मुठभेड़ हुई थी जिसमें साजिद उर्फ आडवाणी निवासी खरखड़ी, नूंह की मौत हुई थी. आडवाणी को पशु तस्करी के मामलों में कुख्यात माना जाता था.
ये भी पढ़ें : कुख्यात गोतस्कर शाहिद उर्फ आडवाणी की एनकाउंटर में मौत, दो साथी मौके से फरार, नूंह पुलिस के साथ हुई मुठभेड़