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नूंह में मुठभेड़ में 2 गोतस्कर ढेर, पुलिसकर्मी भी घायल, फिरोजपुर झिरका में पुलिस बल तैनात

गब्बर, साबिर और ताहिर ( ETV Bharat )

Nuh Cow Smugglers Encounter : हरियाणा के नूंह में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है जिसमें दो गोतस्कर मारे गए हैं, जबकि एक गोतस्कर घायल हुआ है.

पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ : नूंह के फिरोजपुर झिरका के सदर थाना क्षेत्र के बीमा गांव में रविवार तड़के 4.30 बजे पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है. सीएस स्टाफ फिरोजपुर झिरका को गो तस्करी की सूचना मिली थी जिसके बाद नाकेबंदी की गई थी. पिकअप सवारों को रुकने का इशारा किया गया लेकिन उन्होंने रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग की. इसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें दो गोतस्करों की मौत हो गई, जबकि एक गो तस्कर घायल हैं जिनमें से एक की हालत गंभीर है. क्रॉस फायरिंग में एक पुलिसकर्मी हितेश के हाथ में भी गोली लगी है.