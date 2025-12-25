ETV Bharat / bharat

एक गाय से सालभर में पैदा हो सकते हैं 100 से अधिक बछड़े, बिहार में IVF तकनीक से दूध क्रांति की तैयारी

लैब में होता है चमत्कार! : डॉ दुष्यंत यादव ने बताया कि मवेशियों में आईवीएफ की यह प्रक्रिया मनुष्यों में इस्तेमाल होने वाली तकनीक जैसी ही है. इसमें एक उच्च दुग्ध क्षमता (जैसे 20 लीटर प्रतिदिन) वाली गाय से अंडे प्राप्त किए जाते हैं. एक बार में एक गाय से 100 से 120 तक अंडे निकाले जा सकते हैं. उन्होंने बताया कि एक साहिवाल गाय से एक बार में अधिकतम 127 अंडे प्राप्त करने का रिकॉर्ड भी पटना की इसी केंद्र पर बना है. इन अंडों को लैब में उच्च नस्ल के सांड के शुक्राणुओं के साथ निषेचित किया जाता है.

देसी नस्लें न केवल बीमारियों के प्रति अधिक प्रतिरोधक क्षमता रखती हैं, बल्कि उनके रखरखाव पर भी कम खर्च आता है, जिससे पशुपालकों को अधिक लाभ होता है. प्रयोगशाला के प्रभारी और वेटरनरी कॉलेज के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर दुष्यंत यादव के मुताबिक, फिलहाल साहीवाल और रेड सिंधी नस्ल की मांग सबसे अधिक है. उनका कहना है कि इस तकनीक के जरिए राज्य में एक नई दूध की क्रांति लाई जा सकती है.

'देसी नस्लों के संरक्षण और उत्पादन बढ़ाना है' : इस परियोजना की कल्पना केवल दूध बढ़ाने तक सीमित नहीं है. बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों का मानना है कि आईवीएफ तकनीक से पशुओं की देसी प्रजातियों जैसे साहीवाल, रेड सिंधी, थारपारकर और रेड पूर्णिया आदि को विशेष बढ़ावा मिलेगा.

IVF तकनीक का इस्तेमाल : राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत स्थापित इस 'भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी एवं आईवीएफ प्रयोगशाला' का लक्ष्य बिहार की विविध एवं विशिष्ट नस्लों में दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाना है. यहां 'इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन' यानी IVF तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली देसी नस्लों के, खासकर मादा बछड़ों का, उत्पादन किया जा रहा है. इस तकनीक की खास बात यह है कि इससे एक उत्तम गाय से एक साल में एक नहीं, बल्कि सौ से भी अधिक बछड़े प्राप्त किए जा सकते हैं.

पटना : अगर आपको कहा जाए कि एक गाय से एक ही साल में सौ से अधिक बच्चे हो सकते हैं, तो सुनकर आपको आश्चर्य होगा. पर ये बात 100 प्रतिशत सही है. दरअसल, पटना के बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में स्थापित एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला राज्य के पशुपालन के भविष्य को नया आकार दे रही है.

इन गायों पर होगी IVF तकनीक का इस्तेमाल (ETV Bharat)

7 दिन बाद होता है भ्रूण इंप्लांट : डॉ दुष्यंत यादव ने बताया कि निषेचन के बाद तैयार भ्रूण को लगभग सात दिनों तक लैब में विकसित होने दिया जाता है. इसके बाद इस भ्रूण को एक स्वस्थ, लेकिन कम दूध देने वाली सरोगेट गाय के गर्भ में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है. यह प्रक्रिया पारंपरिक कृत्रिम गर्भाधान से इस मायने में अलग और बेहतर है कि इसमें गर्भधारण की संभावना अधिक होती है और एक ही बेहतरीन मां से कई संतानें प्राप्त की जा सकती हैं.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

''इस प्रयोगशाला ने अब तक कई ऐतिहासिक सफलताएं अर्जित की हैं. वर्ष 2021 में आईवीएफ तकनीक की मदद से जन्मी पहली बाछी का नाम 'नंदिनी' रखा गया था. हालांकि, उस समय अपनाई गई भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया का सफलता दर अधिक नहीं था. उस समय एक गाय के अंडाशय में ही भ्रूण तैयार किया गया था और अलग-अलग गाय में इंप्लांट किया गया था.''- डॉक्टर दुष्यंत यादव, सहायक प्रोफेसर, वेटरनरी कॉलेज

2024 में पूर्ण रूप से IVF वाली बछड़े का जन्म : डॉ दुष्यंत ने बताया कि नई और अधिक कारगर सरोगेसी प्रक्रिया अपनाने के बाद, वर्ष 2024 में पूर्ण रूप से आईवीएफ तकनीक से जन्मी पहली बाछी का नाम 'तनुजा' रखा गया. इसमें लैब में ही भ्रूण तैयार किया गया और बाद में गाय में इंप्लांट किया गया. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक इस तकनीक से बिहार में पैदा हुए सभी 25 बछड़े मादा (बाछियां) ही हैं.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

''निषेचन की प्रक्रिया में विशेष तौर पर एक्स क्रोमोसोम (जो मादा लिंग निर्धारित करते हैं) वाले शुक्राणुओं का ही अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है. हालांकि इसमें भी नर बछड़ा पैदा होने के चांसेस होते हैं लेकिन यह काफी कम होते हैं. कोशिश है कि भविष्य में दूध देने वाली गायों की संख्या तेजी से बढ़े.''- डॉक्टर दुष्यंत यादव, सहायक प्रोफेसर, वेटरनरी कॉलेज

'लागत में कमी और गांव-गांव तक पहुंच का लक्ष्य' : डॉक्टर दुष्यंत ने बताया कि अभी के समय किसी पशुपालक को अपनी गाय में साहीवाल जैसी उन्नत नस्ल का भ्रूण प्रत्यारोपित करवाने में लगभग 20,000 से 25,000 रुपये का खर्च आता है. हालांकि, विश्वविद्यालय की कोशिश है कि आने वाले समय में इसकी लागत घटाकर 10,000 से 15,000 रुपये तक लाया जाए. हमारे पास इस समय 100 से अधिक तैयार भ्रूण मौजूद हैं, जिनमें जमे हुए और ताजा दोनों तरह के भ्रूण शामिल हैं. पशुपालकों को अधिक सफलता दर के कारण ताजा भ्रूण उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाता है.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

''इस तकनीक को जमीन पर उतारने और ग्रामीण किसानों तक पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय लगातार प्रयासरत है. योजना के तहत हमलोग राज्य के सभी पशु चिकित्सा पदाधिकारियों को इस तकनीक का प्रशिक्षण देने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि आने वाले एक-दो वर्षों में यह तकनीक बिहार के गांव-गांव तक पहुंच सके.''- डॉक्टर दुष्यंत यादव, सहायक प्रोफेसर, वेटरनरी कॉलेज

'भविष्य में दूध क्रांति से किसान होंगे समृद्ध' : डॉ दुष्यंत ने कहा कि बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के इस अभियान का दायरा केवल गायों तक ही सीमित नहीं है. प्रयोगशाला में मुर्रा भैंस जैसी उन्नत नस्लों पर भी काम चल रहा है. राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत देश भर में कुल 31 ऐसे केंद्र स्थापित किए जाने हैं, जिनमें से बिहार का यह केंद्र सबसे सक्रिय और सफल केंद्रों में से एक बनकर उभरा है.

पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में मौजूद गाय (ETV Bharat)

''इस तकनीक से न सिर्फ दूध उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि पशुओं में बढ़ रही बांझपन की समस्या से भी निपटने में मदद मिलेगी. एक स्वस्थ गाय से सालाना सैकड़ों बछड़े प्राप्त करने की संभावना पशुपालकों के लिए आर्थिक समृद्धि का नया द्वार खोल सकती है. यह निश्चित रूप से बिहार में एक नई दूध क्रांति की नींव साबित हो सकता है.''- डॉक्टर दुष्यंत यादव, सहायक प्रोफेसर, वेटरनरी कॉलेज

ये भी पढ़ें :-

पहली टेस्ट ट्यूब एनीमल बेबी के लिए आदर्श मां की तलाश, IVF तकनीक से पैदा होगी उन्नत नस्ल की बछिया