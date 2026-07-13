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सावधान! वाराणसी में 4 साल बाद फिर कोरोना की दस्तक, वायरस की चपेट में आया युवक, BHU के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती

सावधान! वाराणसी में 4 साल बाद फिर कोरोना की दस्तक ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: 2020 में कोविड ने भारत में एंट्री ली और 2022 तक इसके अलग-अलग वेरिएंट ने खूब कहर बरपाया है. कोविड कम तो हुआ, लेकिन एक्सपर्ट ने पहले ही कहा था कि यह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. यही वजह है कि वाराणसी में लगभग 4 साल बाद फिर से कोविड ने दस्तक दे दी है. 27 साल के युवक में इसके वायरस की पुष्टि हुई है. हालांकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस मामले में किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार कर दिया है, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने मरीज के भर्ती होने की बात कही है. वाराणसी में 4 साल बाद सामने आया कोविड केस (Photo Credit; ETV Bharat) बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक प्रो. केके गुप्ता ने बताया कि इस मरीज के सभी घर वालों को भी क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई है. 27 वर्षीय युवक वाराणसी के आशापुर क्षेत्र का रहने वाला है. इसके अलावा उसके संपर्क में आए सभी लोगों की जांच कराई जा रही है. हालांकि जिस युवक में कोरोना की पुष्टि हुई है उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है. बीते कुछ दिनों से उसके चेस्ट में दिक्कत थी. वह निमोनिया के इलाज के लिए 12 जुलाई को अस्पताल में भर्ती हुआ था. कोरोना जैसे लक्षण होने के कारण उसकी जांच कराई गई, जिसमें कोरोना की पुष्टि हुई है.