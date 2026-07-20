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बिहार में मिला कोरोना का मरीज, 65 वर्षीय बुजुर्ग की RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव

बिहार में एक बार फिर कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया है. 65 वर्षीय बुजुर्ग की RT-PCR जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है. पढ़ें

Bhagalpur Corona News
भागलपुर मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 20, 2026 at 9:43 AM IST

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भागलपुर: बिहार में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी है. भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र के हटिया रोड निवासी बुजुर्ग (65 वर्षीय) की आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है. मामले की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है और लोगों से घबराने के बजाय सावधानी बरतने की अपील की है.

भागलपुर में कोरोना मरीज: परिजनों ने बताया कि, बुजुर्ग की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब थी. इलाज के लिए उन्हें शहर के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया था. जिसके बाद उनका आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया गया.

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भागलपुर मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीज (ETV Bharat)

निजी लैब में हुई जांच: परिवार के मुताबिक, सैंपल 16 जुलाई को तिलकामांझी के एक निजी कलेक्शन सेंटर के माध्यम से जांच के लिए भेजा गया था. 18 जुलाई को जारी रिपोर्ट में उनके कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई.

65 वर्षीय बुजुर्ग में कोरोना संक्रमण की पुष्टि: रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि के बाद इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी गई. विभाग ने तुरंत इसकी जानकारी बुजुर्ग के परिजनों को दी, जिससे उनकी भी निगरानी की हो सकें. स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि जरूरत पड़ने पर बुजुर्ग के संपर्क में आए परिजनों के भी सैंपल की जांच होगी.

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भागलपुर मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी वार्ड (ETV Bharat)

परिजनों की भी निगरानी: डॉक्टर ने बताया कि, मरीज डॉ. हेमशंकर शर्मा के यहां जांच में पॉजिटिव पाया गया था. पीड़ित बुजुर्ग में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद उनके परिजनों के स्वास्थ्य की निगरानी की जा रही है. बुजुर्ग को एहतियातन जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल भागलपुर (मायागंज अस्पताल) में भर्ती कराया गया है.

''मायागंज अस्पताल में मरीज को एडमिट किया गया है. मरीज को ऑक्सिजन की कोई समस्या नहीं है. बुजुर्ग को काफी दिनों से बुकार आ रहा था, जिसके बाद आरटी-पीसीआर कराया गया, जिसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है. सरकारी जांच भी कराई जाएगी. लेकिन कोई घबराने जैसी स्थिति नहीं है.'' - डॉ राजकमल चौधरी, एचओडी, मेडिसिन, JLNMCH (मायागंज अस्पताल)

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भागलपुर मेडिकल कॉलेज (ETV Bharat)

स्वास्थ्य विभाग की अपील: इस बीच, बिहार स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि, यदि किसी को सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खराश या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं. समय पर जांच और आवश्यक सावधानी संक्रमण को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है.

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