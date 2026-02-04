ETV Bharat / bharat

अदालत को अंतरिम आदेश पर संयम दिखाना चाहिए, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने राहत देने से मना करते हुए कहा

Courts Must Show Restraint on Interlocutory Orders, J&K High Court Says While Declining Relief
जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट (ETV Bharat)
By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : February 4, 2026 at 5:45 PM IST

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT), श्रीनगर के एक अंतरिम आदेश में दखल देने से मना कर दिया. कोर्ट ने कहा कि इस अवस्था पर उसके असाधारण अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने के लिए कोई अलग से कोई वजह नहीं बनी है.

जस्टिस सिंधु शर्मा और जस्टिस शहजाद अजीम की बेंच ने मोहम्मद इकबाल भट की रिट याचिका का निपटारा किया. भट ने सेवा से जुड़े एक मामले में न्यायाधिकरण के 18 दिसंबर, 2025 के आदेश को चुनौती दी थी.

बेंच ने अपने 2 पन्नों के फैसले में कहा कि, "...कोर्ट को न्यायाधिकरण के आदेश, खासकर अंतरिम आदेश की निगरानी में संयम बरतना चाहिए, जब तक कि उनसे कानून की कोई सीधी गलती या मौलिक अधिकार का उल्लंघन न दिखे.

जिस आदेश पर सवाल उठाया गया है, जिसके तहत उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया गया है, वह कार्रवाई के मध्यवर्ती चरण पर पास किया गया है और याचिकाकर्ता के पास इस समय इस कोर्ट के असाधारण अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने के लिए कोई अलग से कोई वजह नहीं बनी है.

भट ने हाई कोर्ट का दरवाजा तब खटखटाया था जब न्यायाधिकरण ने उनकी मूल आवेदन में उत्तरदाताओं को नोटिस जारी करते हुए मोशन हियरिंग स्टेज पर अंतरिम राहत देने से मना कर दिया था. याचिकाकर्ता की तरफ से वकील अब्दुल मनन ने केस लड़ा, जबकि रेस्पोंडेंट्स यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर और एक दूसरी अथॉरिटी थीं.

बहस के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने माना कि न्यायाधिकरण पहले ही मामले पर कब्जा कर चुका है और अंतरिम राहत के लिए आवेदन अगली सुनवाई की तारीख पर विचार के लिए लंबित है. कोर्ट ने बार में दी गई बात को रिकॉर्ड किया कि अगर हाई कोर्ट न्यायाधिकरण को अगली सुनवाई की तारीख पर अंतरिम आवेदन पर फैसला करने का निर्देश देता है तो याचिकाकर्ता संतुष्ट होगा. फैसले में कहा गया कि, याचिकाकर्ता के वकील का बयान रिकॉर्ड में लिया जाता है.

न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने की अर्जी को खारिज करते हुए, बेंच ने कहा कि इस अवस्था पर रिट याचिका पर विचार करना न्यायाधिकरण के सामने चल रही कार्रवाई में बेवजह दखल देना होगा. जजों ने कहा, "इस याचिका पर विचार करने से न्यायाधिकरण की चल रही कार्रवाई में दखल होगा, जिससे बचा जाना चाहिए, अगर अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण या बहुत ज़्यादा गड़बड़ी जैसी कोई खास परिस्थितियां न हों.

कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायाधिकरण द्वारा नोटिस जारी करना एक रूटीन प्रक्रिया वाला कदम था जिसका मकसद निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना था. बेंच ने कहा, "नोटिस जारी करना उत्तरदाताओं को सुनवाई का अधिकार देने के लिए एक मानक प्रक्रिया वाला तरीका लगता है और पहली नज़र में ऐसा कोई खास आधार साबित नहीं होता है.

असल राहत देने से इनकार करते हुए, हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया कि न्यायाधिकरण अंतरिम आवेदन पर जल्द से जल्द विचार करे और फैसला करे. इससे जुड़ी मिसलेनियस एप्लीकेशन का भी निपटारा कर दिया गया.

