ETV Bharat / bharat

अदालत को अंतरिम आदेश पर संयम दिखाना चाहिए, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने राहत देने से मना करते हुए कहा

जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ( ETV Bharat )

By Muhammad Zulqarnain Zulfi 3 Min Read

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT), श्रीनगर के एक अंतरिम आदेश में दखल देने से मना कर दिया. कोर्ट ने कहा कि इस अवस्था पर उसके असाधारण अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने के लिए कोई अलग से कोई वजह नहीं बनी है. जस्टिस सिंधु शर्मा और जस्टिस शहजाद अजीम की बेंच ने मोहम्मद इकबाल भट की रिट याचिका का निपटारा किया. भट ने सेवा से जुड़े एक मामले में न्यायाधिकरण के 18 दिसंबर, 2025 के आदेश को चुनौती दी थी. बेंच ने अपने 2 पन्नों के फैसले में कहा कि, "...कोर्ट को न्यायाधिकरण के आदेश, खासकर अंतरिम आदेश की निगरानी में संयम बरतना चाहिए, जब तक कि उनसे कानून की कोई सीधी गलती या मौलिक अधिकार का उल्लंघन न दिखे. जिस आदेश पर सवाल उठाया गया है, जिसके तहत उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया गया है, वह कार्रवाई के मध्यवर्ती चरण पर पास किया गया है और याचिकाकर्ता के पास इस समय इस कोर्ट के असाधारण अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने के लिए कोई अलग से कोई वजह नहीं बनी है. भट ने हाई कोर्ट का दरवाजा तब खटखटाया था जब न्यायाधिकरण ने उनकी मूल आवेदन में उत्तरदाताओं को नोटिस जारी करते हुए मोशन हियरिंग स्टेज पर अंतरिम राहत देने से मना कर दिया था. याचिकाकर्ता की तरफ से वकील अब्दुल मनन ने केस लड़ा, जबकि रेस्पोंडेंट्स यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर और एक दूसरी अथॉरिटी थीं.