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सुप्रीम कोर्ट: कोर्ट रूटीन या मैकेनिकल तरीके से नए ट्रायल का आदेश नहीं दे सकते

कोर्ट ने कहा कि नए ट्रायल का ऑर्डर रूटीन या मैकेनिकल तरीके से पास नहीं किया जा सकता.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : March 27, 2026 at 2:32 PM IST

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक केस को ठीक हो सकने वाली प्रक्रिया की कमियों की वजह से अनिश्चित काल तक नहीं चलने दिया जा सकता, क्योंकि पीड़ितों के अधिकार और समय पर न्याय मिलने में समाज का हित भी उतने ही जरूरी हैं.

जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने यह बात इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द करते हुए कही, जिसमें 2009 में पास हुए आरोप तय करने के ऑर्डर पर आरोपियों के साइन न करने के बैकग्राउंड में एक मर्डर केस में नए ट्रायल का आदेश दिया गया था.

बेंच ने 25 मार्च को दिए अपने फैसले में कहा कि नए ट्रायल का आदेश रूटीन या मैकेनिकल तरीके से पास नहीं किया जा सकता.

इसमें आगे कहा गया, "इस बात का समर्थन एक साफ और तर्कपूर्ण निष्कर्ष से होना चाहिए कि पहले की कार्यवाही इस हद तक खराब थी कि इसे जारी रखने से न्याय में चूक होगी." बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट के विवादित ऑर्डर में ऐसा कोई नतीजा नहीं दिखता.

बेंच ने कहा कि किसी भी तरह के भेदभाव के बिना, हाई कोर्ट का सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल करके पूरे ट्रायल को रद्द करना और इसे नए सिरे से चलाने का निर्देश देना सही नहीं था. "यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि सुधारे जा सकने वाले प्रक्रियागत दोषों के कारण आपराधिक कार्यवाही को अनिश्चित काल तक नहीं बढ़ाया जा सकता है."

बेंच ने कहा, "पीड़ितों के अधिकार और समय पर न्याय मिलने में समाज का हित, दोनों ही समान रूप से जरूरी बातें हैं."

बेंच ने कहा कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि 27 मार्च 2009 को ट्रायल कोर्ट ने औपचारिक चार्ज तैयार किया और रिकॉर्ड किया कि चार्ज टाइप किए गए थे, लेकिन एक आरोपी के न होने की वजह से उन पर साइन नहीं किए गए थे.

इसके बाद, 1 जून 2009 को कोर्ट ने सभी आरोपियों और उनके वकीलों की मौजूदगी दर्ज की और बताया कि आरोप तय हो चुके हैं, जिसके बाद मामला अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के लिए तय किया गया.

बेंच ने कहा, "ये एक साथ की कार्रवाई साफ तौर पर दिखाती है कि आरोप पढ़कर सुनाए गए और आरोपियों को समझाए गए, जिससे यह जरूरी जरूरत पूरी होती है कि उन्हें आरोपों का स्वभाव समझना चाहिए."

इसके बाद ट्रायल सामान्य तरीके से आगे बढ़ा और अभियोग पक्ष ने काफी समय तक कई गवाहों से पूछताछ की. बचाव पक्ष ने कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लिया और सरकारी गवाहों से अच्छी तरह जिरह की.

इस तरह के जिरह से पता चलता है कि आरोपियों को अभियोजन पक्ष के मामले के बारे में पूरी जानकारी थी, जिसमें उनकी कही गई भूमिकाएं, अपराध करने का तरीका, और बचाव के लिए अन्यत्र उपस्थिति की दलील शामिल है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "आरोप में कथित कमी पर कोई आपत्ति उठाए बिना आरोपियों का ट्रायल में लगातार हिस्सा लेना इस बात को और पक्का करता है कि उन्हें किसी भी तरह से गुमराह नहीं किया गया था."

बेंच ने कहा कि इस कोर्ट ने लगातार यह माना है कि जहां आरोपी आरोपों की प्रकृति को साफ तौर पर समझते थे और उन्हें अपना बचाव करने का पूरा मौका मिला था, वहां आरोप में कमियों को जानलेवा नहीं माना जा सकता. गैर-कानूनी और अनियमितता के बीच का अंतर अच्छी तरह से स्थापित है.

बेंच ने कहा, "गैर-कानूनी वह है जो अधिकार क्षेत्र की जड़ पर हमला करती है या ट्रायल को पूरी तरह से गलत बनाती है, जबकि अनियमितता प्रक्रिया में एक कमी है जो तब तक कार्यवाही को खराब नहीं करती जब तक कि पक्षपात साबित न हो जाए."

सुप्रीम कोर्ट ने मृतक के बेटे संदीप यादव की अपील को स्वीकार करने का फैसला किया.

बेंच ने कहा कि चार्ज पर साइन न होना, हालांकि एक प्रक्रिया में चूक है, लेकिन इससे कार्यवाही अमान्य नहीं हो जातीं, जब चार्ज असल में कोर्ट और पार्टियों ने तैयार किया था, रिकॉर्ड किया था, पढ़ा था और उस पर एक्शन लिया था.

बेंच ने कहा कि नए सिरे से ट्रायल करने का निर्देश देने का मतलब है कि पहले की कार्यवाही रद्द कर दी गई है और केस को शुरुआती अवस्था से फिर से खोला गया है, जैसे कि कोई ट्रायल हुआ ही नहीं था.

“कानून में यह बात पक्की है कि ऐसा तरीका बहुत खास है और इसका इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब गलत काम को रोकना बहुत ज़रूरी हो."

बेंच ने कहा, "इस पावर का इस्तेमाल अभियोग पक्ष को अपने केस में कमियां भरने या उन्हें ठीक करने के लिए नहीं किया जा सकता. सबसे जरूरी बात हमेशा न्याय का मकसद होना चाहिए."

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