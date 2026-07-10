मटकुरिया गोलीकांडः पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक सहित 30 को मिली सजा, साल 2011 का है मामला
2011 के बहुचर्चित मटकुरिया गोलीकांड में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. पूर्व मंत्री सहित 30 दोषियों को सजा मिली है.
Published : July 10, 2026 at 8:10 PM IST
धनबाद: वर्ष 2011 के बहुचर्चित मटकुरिया गोलीकांड में करीब डेढ़ दशक तक चली न्यायिक प्रक्रिया शुक्रवार को अपने निर्णायक पड़ाव पर पहुंच गई. धनबाद के एमपी-एमएलए मामलों की विशेष अदालत ने पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक सहित सभी 30 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को तीन वर्ष की कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. हालांकि अदालत ने सभी दोषियों को उच्च न्यायालय में अपील दायर करने के लिए 30 दिनों की सशर्त जमानत भी प्रदान की है. फैसले की जानकारी लोक अभियोजक सतेंद्र कुमार राय ने दी.
दो आरोपियों पर गिरफ्तारी वारंट
फैसले के दिन आरोपी विनोद सिंह उर्फ पप्पू सिंह और अजय कुमार राउत अदालत में उपस्थित नहीं हुए. इसे गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने दोनों के जमानत बंधपत्र निरस्त कर दिए तथा उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने का आदेश दिया.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े मन्नान मल्लिक और उनके पुत्र
विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी ने सभी आरोपियों की व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे. अधिकांश आरोपी अदालत पहुंचे, जबकि पूर्व विधायक मन्नान मल्लिक और उनके पुत्र हुबान मल्लिक स्वास्थ्य कारणों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए. उनके अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि दोनों उपचाराधीन हैं.
अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई थी हिंसक झड़प
यह मामला 27 अप्रैल 2011 का है, जब मटकुरिया क्षेत्र में बीसीसीएल के आवासों से अतिक्रमण हटाने गई प्रशासनिक एवं पुलिस टीम का आंदोलनकारियों से हिंसक टकराव हो गया था. घटना में तत्कालीन धनबाद एसपी आर.के. धान घायल हो गए थे, जबकि विकास सिंह समेत चार लोगों की जान चली गई थी. इसके बाद तत्कालीन एसडीओ जॉर्ज कुमार की लिखित शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी.चार लोगों की मौत भी हुई थी.
38 लोगों पर आरोप पत्र, कई आरोपियों का हुआ निधन
पुलिस अनुसंधान के बाद 38 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया. मुकदमे के दौरान पूर्व मंत्री बच्चा सिंह, ओपी लाल, पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह, उदय सिंह और अशोक यादव का निधन हो गया. वहीं दिलीप कुमार को फरार घोषित किए जाने के कारण उनके विरुद्ध मुकदमे की कार्रवाई समाप्त कर दी गई.
2022 में तय हुए थे आरोप
मामले में 2 मार्च 2022 को आरोप तय होने के बाद नियमित सुनवाई शुरू हुई. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र राय ने अदालत में 38 गवाहों के बयान दर्ज कराए. लंबी सुनवाई और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अदालत ने 30 आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई.
इन्हें मिली सजा
दोषी ठहराए गए लोगों में मन्नान मल्लिक, हुबान मल्लिक, शब्बीर आलम, धर्मवीर कुमार शर्मा, राजकुमार पासी, वीरेंद्र कुमार सिंह, कुमार अभिषेक, मोहम्मद अजीम, अजय कुमार सिंह, शगुन चौहान, बलदेव पांडेय, दिलचंद चौहान, मोहम्मद कलाम, भगवान साव, शक्ति कुमार, बाबर अली खान, ब्रजेश कुमार, वीरेंद्र पासवान, अरविंद कुमार सिंह, रंजीत कुमार, जीवन चंद्र घोष, मोहम्मद हलीम अंसारी, मदन महतो, नवनीत नीरज, हरिंदर शाही, दीपक कुमार पासवान, इजहार अहमद और बद्री रविदास समेत कुल 30 आरोपी शामिल हैं.
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