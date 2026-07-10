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मटकुरिया गोलीकांडः पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक सहित 30 को मिली सजा, साल 2011 का है मामला

धनबाद: वर्ष 2011 के बहुचर्चित मटकुरिया गोलीकांड में करीब डेढ़ दशक तक चली न्यायिक प्रक्रिया शुक्रवार को अपने निर्णायक पड़ाव पर पहुंच गई. धनबाद के एमपी-एमएलए मामलों की विशेष अदालत ने पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक सहित सभी 30 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को तीन वर्ष की कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. हालांकि अदालत ने सभी दोषियों को उच्च न्यायालय में अपील दायर करने के लिए 30 दिनों की सशर्त जमानत भी प्रदान की है. फैसले की जानकारी लोक अभियोजक सतेंद्र कुमार राय ने दी.

दो आरोपियों पर गिरफ्तारी वारंट

फैसले के दिन आरोपी विनोद सिंह उर्फ पप्पू सिंह और अजय कुमार राउत अदालत में उपस्थित नहीं हुए. इसे गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने दोनों के जमानत बंधपत्र निरस्त कर दिए तथा उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने का आदेश दिया.

जानकारी देते लोक अभियोजक (Etv Bharat)

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े मन्नान मल्लिक और उनके पुत्र

विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी ने सभी आरोपियों की व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे. अधिकांश आरोपी अदालत पहुंचे, जबकि पूर्व विधायक मन्नान मल्लिक और उनके पुत्र हुबान मल्लिक स्वास्थ्य कारणों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए. उनके अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि दोनों उपचाराधीन हैं.

अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई थी हिंसक झड़प

यह मामला 27 अप्रैल 2011 का है, जब मटकुरिया क्षेत्र में बीसीसीएल के आवासों से अतिक्रमण हटाने गई प्रशासनिक एवं पुलिस टीम का आंदोलनकारियों से हिंसक टकराव हो गया था. घटना में तत्कालीन धनबाद एसपी आर.के. धान घायल हो गए थे, जबकि विकास सिंह समेत चार लोगों की जान चली गई थी. इसके बाद तत्कालीन एसडीओ जॉर्ज कुमार की लिखित शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी.चार लोगों की मौत भी हुई थी.

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