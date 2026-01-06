ETV Bharat / bharat

90 दिन में मौत की सजा, बच्ची से दुष्कर्म और हत्या की कोशिश मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

बांदा: यूपी के बांदा जिले में 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म, हत्या का प्रयास और हैवानियत के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है. बता दें कि आरोपी ने छह साल की मासूम बच्ची को बहला-फुसला कर अपने घर लाया था. आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. उसने उस हाथ तोड़ दिया. उसके शरीर को अपने दांतों से काट-काटकर लहूलुहान कर दिया. इतना ही नहीं उसने गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश की. दरिंदे ने गला दबाकर मासूम को जान से मारने की कोशिश की. परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. वहीं मौत से लड़ रही बच्ची का इलाज अब भी अस्पताल में चल रहा है. इस मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में तकरीबन 90 दिनों में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई है. बता दें कि कालिंजर क्षेत्र के एक गांव में 25 जुलाई को एक अमित नाम के युवक ने अपनी पड़ोस की रहने वाली एक 6 साल की मासूम बच्ची, जो स्कूल की छुट्टी के बाद अपने घर जा रही थी. उसको पहले बहला-फुसला कर अपने घर बुलाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया. दुष्कर्म के दौरान आरोपी ने बच्ची का हाथ तोड़ दिया. अपने दांतों से उसके शरीर पर कई जगह काटकर उसे घायल कर दिया था. साथ ही जान से मारने की नीयत से उसका गला दबा दिया था. इस हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई थी.