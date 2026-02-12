ETV Bharat / bharat

कांग्रेस ने लगाया आय से अधिक संपत्ति का आरोप, सीएम हिमंत ने ठोका 500 करोड़ रुपये के मानहानि का मुकदमा

कांग्रेस ने आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमंत बिस्वा को घेरने की कोशिश की. वहीं, उन्होंने ने 500 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दायर किया.

Court Restrains Congress Leaders from Commenting on HImanta Biswa Sarma's Assets Ahead of 2026 Polls
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 12, 2026 at 5:59 PM IST

गुवाहाटी: कांग्रेस ने चुनावी लड़ाई में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए हाल ही में तैयार किया हुआ 'ब्रह्मास्त्र' एक कानूनी पेंच में उलझ गई है.

खबर के मुताबिक, मुख्यमंत्री और उनके परिवार की कथित बेनामी और आय से ज्यादा संपत्ति के आरोपों को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कांग्रेस की योजना असल में उल्टी पड़ गई.

कोर्ट ने साफ कर दिया है कि न तो कांग्रेस पार्टी और न ही उसके नेता बिना पक्के सबूत के मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर ऐसे आरोप लगा सकते हैं, कम से कम अभी के लिए तो नहीं. यह अहम निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा तीन कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दायर करने के बाद आया है.

कोर्ट के इस आदेश को 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले असम में एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है. अब से, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की संपत्ति के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से रोक दिया गया है. मुख्यमंत्री द्वारा दायर 500 करोड़ रुपये के मानहानि के मुकदमे के संबंध में कोर्ट के आदेश में यह साफ तौर पर कहा गया है.

बता दें कि हाल ही में असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद गौरव गोगोई ने राष्ट्रीय नेता भूपेश बघेल और जितेंद्र सिंह के साथ गुवाहाटी के राजीव भवन में विस्फोटक आरोप लगाए थे, जिसमें दावा किया गया था कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार के पास बेनामी प्रॉपर्टी और 12,000 बीघा जमीन है.

2026 के विधानसभा चुनावों से पहले, गोगोई और कांग्रेस नेतृत्व बार-बार पब्लिक मीटिंग और रैलियों में मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे थे, और उनके परिवार की कथित संपत्ति पर हमला कर रहे थे. इसके बाद, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 10 फरवरी को 500 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग करते हुए मानहानि का केस किया.

इस बीच, कोर्ट ने मानहानि केस में अगली सुनवाई की तारीख 9 मार्च तय की है और गौरव गोगोई समेत सात लोगों को कोर्ट में खुद पेश होने का आदेश दिया है. इस मामले पर टिप्पणी करते हुए असम के एडवोकेट जनरल देवजीत लोन सैकिया ने कहा कि, कांग्रेस से कोर्ट में यह बताने के लिए कहा गया है कि उसे यह जानकारी कहां से और कैसे मिली कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार के पास 12,000 बीघा जमीन है.

उन्होंने कहा, "हमने कोर्ट के सामने कहा है कि ये दावे झूठे और मनगढ़ंत हैं. अगर कांग्रेस को कुछ कहना है, अगर कहीं भी बिना नाम की प्रॉपर्टी है, तो उन्हें तथ्य और सबूत पेश करने चाहिए. इसीलिए मुख्यमंत्री ने गौरव गोगोई, भूपेश बघेल और जितेंद्र सिंह, जिन्होंने ये बयान दिए हैं, को कोर्ट में इसे साबित करने की चुनौती दी है. इसलिए, मुख्यमंत्री ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है."

उन्होंने आगे कहा, "कोर्ट में दाखिल किए गए मानहानि के केस में, ये आरोप लगाने वाले सभी लोगों के नाम हैं, साथ ही अखबारों के प्रतिनिधि के नाम भी हैं. उनसे यह साबित करने के लिए कहा गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयान और अखबारों में छपी रिपोर्ट सच हैं या पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं. अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो मुख्यमंत्री ने 500 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा है."

सैकिया ने आगे कहा कि मामले की सुनवाई के बाद, कोर्ट ने सभी दस्तावेजों की जांच की और स्टे ऑर्डर पास किया. उन्होंने कहा, “रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद, सिविल जज (सीनियर डिवीजन-I) नयन जे. शर्मा ने मुख्यमंत्री के मामले में पहली नजर में मेरिट पाई और संबंधित लोगों को भविष्य में ऐसे बयान देने से रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया."

इसी आदेश में, कोर्ट ने राज्य के एक बड़े अखबार के मालिक, पब्लिशर और एडिटर को भी तलब किया है और मुख्यमंत्री की संपत्ति से जुड़ी रिपोर्ट के प्रकाशन पर रोक लगा दी है. साथ ही उन्हें कोर्ट के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है.

इस बारे में बताते हुए एडवोकेट जनरल ने कहा, "अखबार को 5 फरवरी के मुद्दे पर कोई और रिपोर्ट प्रकाशित करने से रोक दिया गया है, जब तक कि वह 9 मार्च को कोर्ट के सामने पेश न हो जाए. कोर्ट ने गौरव गोगोई, भूपेश बघेल और जितेंद्र सिंह को समन भेजा है और उन्हें नोटिस जारी किया है.

उन्होंने कहा कि, अखबार के मालिक, प्रकाशक और एडिटर को भी नोटिस जारी किए गए हैं कि उनके पास जो भी तथ्य और सबूत हैं, वे कोर्ट के सामने पेश करें. तब तक, कोर्ट ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा या उनके परिवार से जुड़ी प्रॉपर्टी, एसेट्स या स्कीम्स पर आरोप लगाने वाली किसी भी खबर के प्रकाशन पर रोक लगा दी है."

