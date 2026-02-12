ETV Bharat / bharat

कांग्रेस ने लगाया आय से अधिक संपत्ति का आरोप, सीएम हिमंत ने ठोका 500 करोड़ रुपये के मानहानि का मुकदमा

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ( ANI )

गुवाहाटी: कांग्रेस ने चुनावी लड़ाई में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए हाल ही में तैयार किया हुआ 'ब्रह्मास्त्र' एक कानूनी पेंच में उलझ गई है. खबर के मुताबिक, मुख्यमंत्री और उनके परिवार की कथित बेनामी और आय से ज्यादा संपत्ति के आरोपों को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कांग्रेस की योजना असल में उल्टी पड़ गई. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि न तो कांग्रेस पार्टी और न ही उसके नेता बिना पक्के सबूत के मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर ऐसे आरोप लगा सकते हैं, कम से कम अभी के लिए तो नहीं. यह अहम निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा तीन कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दायर करने के बाद आया है. कोर्ट के इस आदेश को 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले असम में एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है. अब से, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की संपत्ति के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से रोक दिया गया है. मुख्यमंत्री द्वारा दायर 500 करोड़ रुपये के मानहानि के मुकदमे के संबंध में कोर्ट के आदेश में यह साफ तौर पर कहा गया है. बता दें कि हाल ही में असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद गौरव गोगोई ने राष्ट्रीय नेता भूपेश बघेल और जितेंद्र सिंह के साथ गुवाहाटी के राजीव भवन में विस्फोटक आरोप लगाए थे, जिसमें दावा किया गया था कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार के पास बेनामी प्रॉपर्टी और 12,000 बीघा जमीन है. 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले, गोगोई और कांग्रेस नेतृत्व बार-बार पब्लिक मीटिंग और रैलियों में मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे थे, और उनके परिवार की कथित संपत्ति पर हमला कर रहे थे. इसके बाद, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 10 फरवरी को 500 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग करते हुए मानहानि का केस किया. इस बीच, कोर्ट ने मानहानि केस में अगली सुनवाई की तारीख 9 मार्च तय की है और गौरव गोगोई समेत सात लोगों को कोर्ट में खुद पेश होने का आदेश दिया है. इस मामले पर टिप्पणी करते हुए असम के एडवोकेट जनरल देवजीत लोन सैकिया ने कहा कि, कांग्रेस से कोर्ट में यह बताने के लिए कहा गया है कि उसे यह जानकारी कहां से और कैसे मिली कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार के पास 12,000 बीघा जमीन है.