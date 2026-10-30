BJP-RSS के बारे में कथित अपमानजनक बयान मामला: खरगे के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग पर फैसला सुरक्षित
याचिकाकर्ता रविंद्र गुप्ता ने कहा है कि वो आरएसएस का सदस्य होने के नाते याचिकाकर्ता मल्लिकार्जुन खरगे के बयानों से आहत है.
Published : October 30, 2026 at 6:51 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट में आज बीजेपी और आरएसएस के बारे में कथित अपमानजनक बयान के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. स्पेशल जज रूबी अलका गुप्ता ने 20 नवंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया.
आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता रविंद्र गुप्ता की ओर से वकील गगन गांधी और खरगे की ओर से प्रज्जवल सिंह ने लिखित दलीलें दाखिल की. इसके पहले 14 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान खरगे के बयान पेन ड्राइव में कोर्ट में दाखिल किए गए. 14 अक्टूबर को याचिकाकर्ता की ओर से दलीलें पूरी कर ली गई.
28 सितंबर को मल्लिकार्जुन खरगे की ओऱ से वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने दलीलें रखते हुए कहा था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने की मांग खारिज कर कानून सम्मत फैसला किया है. इसके पहले 19 सितंबर को खरगे की ओर से इस बात से इनकार किया गया था कि वो लिखित वचन दें कि वो आरएसएस के खिलाफ कोई भी मानहानिकारक बयान नहीं देंगे.
BJP-RSS के बारे में मल्लिकार्जुन खड़गे के कथित अपमानजनक बयान से संबंधित खबर का लिंक कोर्ट में दाखिल करने का आदेश
याचिकाकर्ता रविंद्र गुप्ता ने कहा है कि वो आरएसएस का सदस्य होने के नाते याचिकाकर्ता मल्लिकार्जुन खरगे के बयानों से आहत है. उन्होंने मल्लिकार्जुन खरगे पर एफआआईआर दर्ज करने की मांग की. इस मामले में तीस हजारी कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खरगे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया था जिसके बाद याचिकाकर्ता रविंदर गुप्ता ने सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. दरअसल 13 दिसंबर 2024 को तीस हजारी कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खरगे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया था. मल्लिकार्जुन खरगे राज्यसभा के सांसद हैं इसलिए उनके खिलाफ अब राऊज एवेन्यू स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की गई.
BJP-RSS पर कथित अपमानजनक बयान मामला: मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग पर सुनवाई टली
याचिका में कहा गया है कि मल्लिकार्जुन खरगे ने 27 अप्रैल 2023 को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और आरएसएस के बारे में अपमानजनक बयान दिए. याचिका में कहा गया है कि मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए. इस मामले में कोर्ट ने सब्जी मंडी पुलिस थाने को एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था. सब्जी मंडी थाने की पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बयान कर्नाटक में दिए गए हैं और वो सब्जी मंडी थाने के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है.
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