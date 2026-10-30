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BJP-RSS के बारे में कथित अपमानजनक बयान मामला: खरगे के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग पर फैसला सुरक्षित

BJP RSS पर अपमानजनक टिप्पणी मामला ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट में आज बीजेपी और आरएसएस के बारे में कथित अपमानजनक बयान के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. स्पेशल जज रूबी अलका गुप्ता ने 20 नवंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया.