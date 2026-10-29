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NEET पेपर लीक मामले के 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

राऊज एवेन्यू कोर्ट ( FILE PHOTO )

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज अजय गुप्ता ने 18 नवंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया. गुरुवार को कोर्ट ने इस मामले के 14वें आरोपी शेषराव बजरंग सूर्यवंशी की ओर से आरोप तय करने पर दलीलें सुनी. इससे पहले सीबीआई ने बीते 14 अक्टूबर को शेषराव बजरंग सूर्यवंशी उर्फ राज सूर्यवंशी के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की थी.

दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी धनंजय लोखंडे की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट ने धनंजय लोखंडे पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाने का आदेश दिया था. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 22 अगस्त को धनंजय लोखंडे की अरेस्ट मेमो देने की मांग करने वाली अर्जी खारिज कर दी थी. इसके पहले कोर्ट ने 14 अगस्त को सीबीआई को मामले की आगे और जांच करने की अनुमति दी थी.