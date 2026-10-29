NEET पेपर लीक मामले के 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले के आरोपी शेषराव बजरंग सूर्यवंशी की ओर से आरोप तय करने पर दलीलें सुनी. पढ़ें पूरी खबर..
Published : October 29, 2026 at 1:32 PM IST
नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज अजय गुप्ता ने 18 नवंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया. गुरुवार को कोर्ट ने इस मामले के 14वें आरोपी शेषराव बजरंग सूर्यवंशी की ओर से आरोप तय करने पर दलीलें सुनी. इससे पहले सीबीआई ने बीते 14 अक्टूबर को शेषराव बजरंग सूर्यवंशी उर्फ राज सूर्यवंशी के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की थी.
दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी धनंजय लोखंडे की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट ने धनंजय लोखंडे पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाने का आदेश दिया था. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 22 अगस्त को धनंजय लोखंडे की अरेस्ट मेमो देने की मांग करने वाली अर्जी खारिज कर दी थी. इसके पहले कोर्ट ने 14 अगस्त को सीबीआई को मामले की आगे और जांच करने की अनुमति दी थी.
वहीं 12 अगस्त को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से 13 आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. सीबीआई ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है उनमें यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रहलाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे और मनीषा संजय हवलदार शामिल हैं.
सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं, भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराओं और पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी. चार्जशीट पर सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कहा गया था कि इस मामले में 12 मई को एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके तुरंत बाद 72 अफसरों और आठ साइबर फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से जांच शुरु की गई. सीबीआई ने महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और दूसरे राज्यों के 92 स्थानों पर छापे मारे। इस मामले में पहली गिरफ्तारी 13 मई को की गई थी.
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