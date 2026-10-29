हनुमान की संज्ञा वाली टिप्पणी को लेकर रेखा गुप्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग पर फैसला सुरक्षित
शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति जताई. मामले में अगली सुनवाई नवंबर में होगी. पढ़ें..
Published : October 29, 2026 at 6:59 PM IST
नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सरकारी अधिकारियों को कथित रूप से हनुमान की संज्ञा वाली टिप्पणी को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने 6 नवंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया.
गुरुवार को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील संजीत कुमार ने दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति जताई. उन्होंने अपनी दलीलों के पक्ष में की फैसलों का हवाला दिया. दरअसल 15 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान कश्मीरी गेट थाने के एसआई मुकेश तोमर ने रेखा गुप्ता के भाषण का ट्रांसक्रिप्ट कोर्ट में दाखिल किया था. उन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा के तहत प्रमाण पत्र भी दाखिल किया था.
याचिका रामनिवास शर्मा ने दायर की है. पिछली सुनवाई को दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील संजीत कुमार ने कहा था कि 23 सितंबर को कश्मीरी गेट बस अड्डे पर दिल्ली से यूपी के बड़ौत तक जाने के लिए डीटीसी के अंतर्राज्यीय बस सेवा के लॉन्च होने के मौके पर रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को हनुमान की संज्ञा दी.
संजीत कुमार ने कहा कि रेखा गुप्ता के भाषण के मौके पर काफी संख्या में दिल्ली सरकार के अधिकारी और कर्मचारियों के अलावा आम जनता भी उपस्थित थी. याचिका में कहा गया है कि रेखा गुप्ता का ये संबोधन कई जगह छपा भी था. याचिका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा के तहत दायर की गई थी. याचिका में रेखा गुप्ता के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा के तहत कार्रवाई करने का दिशा निर्देश देने की मांग की गई थी.