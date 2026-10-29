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हनुमान की संज्ञा वाली टिप्पणी को लेकर रेखा गुप्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग पर फैसला सुरक्षित

राऊज एवेन्यू कोर्ट ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सरकारी अधिकारियों को कथित रूप से हनुमान की संज्ञा वाली टिप्पणी को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने 6 नवंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया.

गुरुवार को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील संजीत कुमार ने दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति जताई. उन्होंने अपनी दलीलों के पक्ष में की फैसलों का हवाला दिया. दरअसल 15 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान कश्मीरी गेट थाने के एसआई मुकेश तोमर ने रेखा गुप्ता के भाषण का ट्रांसक्रिप्ट कोर्ट में दाखिल किया था. उन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा के तहत प्रमाण पत्र भी दाखिल किया था.