पंजाब: SAD नेता की बेटी रिहा, देर रात सुनवाई के बाद आया कोर्ट का फैसला

पंजाब के तरनतारन में अकाली नेता की बेटी कंचनप्रीत की गिरफ्तारी पर देर रात सुनवाई के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया.

PUNJAB COURT SAD LEADER RELEASES
प्रतीकात्मक फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 30, 2025 at 10:31 AM IST

3 Min Read
चंडीगढ़: पंजाब की एक अदालत ने शिरोमणि अकाली दल की महिला नेता कंचनप्रीत कौर को शनिवार को एक मामले में रिहा कर दिया. तरनतारन कोर्ट ने आधी रात के बाद भी दलीलें सुनीं. पंजाब के तरनतारन जिले की एक कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के एक नेता की बेटी कंचनप्रीत कौर की गिरफ्तारी से जुड़े मामले में दलीलें सुनीं. वह एसएडी नेता सुखविंदर कौर रंधावा की बेटी हैं, जो हाल ही में आप उम्मीदवार से तरनतारन उपचुनाव हार गई थीं.

कंचनप्रीत कौर रिहा

इस बारे में शिरोमणि अकाली दल के एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया गया. इसमें लिखा, 'तानाशाह भगवंत मान हार गए! माननीय कोर्ट ने पूरी रात की सुनवाई के बाद सुबह 4 बजे कंचनप्रीत कौर को रिहा करने का आदेश दिया है! यह आम आदमी पार्टी सरकार के मुंह पर तमाचा है जो राजनीतिक बदला लेने के लिए विरोधियों पर झूठे केस कर रही है! एडवोकेट अर्शदीप सिंह कलेर और अकाली नेताओं ने पूरी रात लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की.'

रिहाई के बाद कंचनप्रीत का बयान

जेल से रिहा हुई कंचनप्रीत कौर ने शिरोमणि अकाली दल और पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा, 'मुझे इन धाराओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उस दिन उन्होंने मुझे एक कागज दिखाया और कहा कि ये धाराएं लगाई गई है, जिसके बाद उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया और ले गए.'

पुलिस एक्शन पर सवाल

शिरोमणि अकाली दल के मुख्य प्रवक्ता एडवोकेट अर्शदीप सिंह कलेर ने आरोप लगाया कि गलत तरीके से एक पंजाबी की बेटी को रात में अरेस्ट किया.

रात में कोर्ट लगी

क्लर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जब किसी व्यक्ति को किसी केस में अंतरिम बेल मिल जाती है, तो उसमें दूसरी धाराएं भी जोड़ दी जाएं, तो भी आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते. पंजाब पुलिस सरकार के हाथों में खेलकर खुद को कोर्ट से बड़ा समझती है.

पुलिस ने यह तर्क दिया

गौरतलब है कि कंचनप्रीत कौर की गिरफ्तारी के बारे में तरनतारन सिटी डीएसपी सुखबीर सिंह ने हाल ही में कहा था, 'कंचनप्रीत कौर गैंगस्टर अमृतपाल सिंह बाठ की पत्नी है, जो विदेश में रह रहा है, और उसने गंभीर क्रिमिनल केस में अपने पति का साथ दिया . उसका पति अमृतपाल सिंह बाठ एक बड़ा गैंग चला रहा है, जिसके खिलाफ मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, यूएपीए और आर्म्स एक्ट वगैरह के करीब 23 केस गंभीर धाराओं में दर्ज हैं.

पूछताछ के बाद गिरफ्तार

गौरतलब है कि कंचनप्रीत कौर के खिलाफ पुलिस ने अलग-अलग थानों में चार केस दर्ज किए थे. पुलिस ने झबल थाने में दर्ज मामले के तहत कंचनप्रीत कौर को गिरफ्तार किया था. आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल की नेता और तरनतारन उपचुनाव की उम्मीदवार सुखविंदर कौर रंधावा की बेटी कंचनप्रीत कौर को इसी महीने कुछ दिन पहले अमृतसर और तरनतारन में दर्ज केसों में कोर्ट ने जमानत दी थी. कंचनप्रीत के खिलाफ तरनतारन उपचुनाव के दौरान हंगामा करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था. इसके बाद उन्हें जमानत मिल गई थी.

संपादक की पसंद

