ETV Bharat / bharat

विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को राहत नहीं, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज, भेजा न्यायिक हिरासत में

बचाव पक्ष ने कोर्ट में भट्ट दंपती के स्वास्थ्य की दलील दी. हालां​कि उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया.

Vikram Bhatt in the court premises
कोर्ट परिसर में विक्रम भट्ट (ETV Bharat Udaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 16, 2025 at 5:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुर: 30 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में बॉलीवुड फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. सात दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद मंगलवार को दोनों को उदयपुर कोर्ट में पेश किया गया. जहां अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते हुए दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए.

डीएसपी सूर्यवीर सिंह ने बताया कि कि भट्ट दंपती को न्यायालय न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए हैं. जिनको केंद्रीय कारागृह उदयपुर ले जाया जा रहा है. अदालत में पेशी के दौरान पुलिस ने कोर्ट को अवगत कराया कि रिमांड अवधि के दौरान आरोपियों से गहन पूछताछ की गई है. इस दौरान फिल्म निर्माण के नाम पर किए गए निवेश, पैसों के लेन-देन, बैंक ट्रांजेक्शन और दस्तावेजों की जांच की गई. पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में कई अहम तथ्य सामने आए हैं और अब आगे की कार्रवाई न्यायिक हिरासत में पूरी की जाएगी. इसके बाद पुलिस ने दोनों को न्यायिक कस्टडी में भेजने की मांग की जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.

Vikram Bhatt and his wife in the court premises
कोर्ट परिसर में विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी (ETV Bharat Udaipur)

पढ़ें: 30 करोड़ की ठगी का मामला : कोर्ट ने विक्रम भट्ट और पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा

बचाव पक्ष ने दी ये दलील: वहीं, बचाव पक्ष की ओर से विक्रम भट्ट के अधिवक्ता ने कोर्ट में दलील दी कि विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट की तबीयत लगातार बिगड़ रही है. वकील ने कहा कि दोनों आरोपियों ने जांच में पूरा सहयोग किया है और स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए. इसके समर्थन में मेडिकल आधार का भी हवाला दिया गया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को गंभीरता से सुना और केस डायरी सहित उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया. कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी.

पढ़ें: फिल्मकार विक्रम भट्ट की गिरफ्तारी मामला: हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, आईजी, एसपी व आईओ तलब

पहले हो चुके 7 दिन की पुलिस रिमांड: इस मामले में उदयपुर एसीजेएम कोर्ट-4 ने गत 9 दिसंबर को विक्रम भट्ट और श्वेतांबरी भट्ट को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था. रिमांड के दौरान पुलिस ने शिकायतकर्ता के आरोपों के आधार पर निवेश से जुड़े दस्तावेज, बैंक खातों और अन्य वित्तीय पहलुओं की गहन जांच की. 16 दिसंबर को रिमांड अवधि समाप्त होने पर दोनों को पुन कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट के आदेश के बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

TAGGED:

JUDICIAL CUSTODY TO VIKRAM BHATT
VIKRAM BHATT AND WIFE IN FRAUD CASE
COURT REJECTS BAIL OF VIKRAM BHATT
30 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला
RS 30 CRORE FRAUD CASE IN UDAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.