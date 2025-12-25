ETV Bharat / bharat

गैंगस्टर विकास दुबे पर आधारित वेब सीरीज यूपी 77 की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार

विकास दुबे और उसके सहयोगियों पर कानपुर में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप है.

वेब सीरीज यूपी 77 पर कोर्ट का रोक से इनकार
वेब सीरीज यूपी 77 पर कोर्ट का रोक से इनकार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 25, 2025 at 9:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपी के मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे पर आधारित वेब सीरीज यूपी 77 की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने वेब सीरीज के निर्माता के इस बयान को रिकॉर्ड पर लिया कि वो एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगा कि वेब सीरीज एक फिक्शन है और इसका विकास दुबे की जीवनी से कुछ भी लेना-देना नहीं है.

याचिका विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने दायर किया था. वकील अजरा रहमान की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि वेब सीरीज में अनाधिकृत रुप से विकास दुबे के जीवन को सनसनीखेज तरीके से पेश किया गया है. वेब सीरीज में विकास दुबे के निजी जीवन के कुछ ऐसे तथ्य रखे गये हैं जो उसकी गरिमा, छवि और निजता का हनन करते हैं. याचिका में कहा गया है कि वेब सीरीज के जरिये याचिकाकर्ता के परिवार के मामलों में ताक-झांक करने की कोशिश की गई है. ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है.

याचिका में वेब सीरीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा गया है कि इससे याचिकाकर्ता और उसके बेटों की गरिमा को खत्म करने की कोशिश की गई है. वेब सीरीज से पुराने जख्म फिर से ताजे हो जाएंगे और याचिकाकर्ता की सुरक्षा का खतरा बढ़ सकता है.

बता दें कि विकास दुबे और उसके सहयोगियों पर कानपुर में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप है. उसके बाद उसे 9 जुलाई 2020 को तब हिरासत में लिया गया जब उसने मध्यप्रदेश पुलिस के यहां सरेंडर कर दिया. विकास दुबे को 10 जुलाई की सुबह उत्तरप्रदेश पुलिस की ओर से मार गिराया गया. उत्तरप्रदेश पुलिस के मुताबिक विकास दुबे हिरासत के दौरान एक पुलिस अधिकारी की बंदुक छीन कर पुलिसकर्मियों पर गोली चलाई थी जिसके बाद उत्तरप्रदेश पुलिस ने आत्मरक्षा के तहत उस पर गोलियां चलाई थी.

TAGGED:

DELHI HIGH COURT UP77 VIKAS DUBEY
DELHI HIGH COURT
VIKAS DUBEY
WEB SERIES UP 77
WEB SERIES UP 77

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.