गैंगस्टर विकास दुबे पर आधारित वेब सीरीज यूपी 77 की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार

वेब सीरीज यूपी 77 पर कोर्ट का रोक से इनकार ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपी के मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे पर आधारित वेब सीरीज यूपी 77 की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने वेब सीरीज के निर्माता के इस बयान को रिकॉर्ड पर लिया कि वो एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगा कि वेब सीरीज एक फिक्शन है और इसका विकास दुबे की जीवनी से कुछ भी लेना-देना नहीं है. याचिका विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने दायर किया था. वकील अजरा रहमान की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि वेब सीरीज में अनाधिकृत रुप से विकास दुबे के जीवन को सनसनीखेज तरीके से पेश किया गया है. वेब सीरीज में विकास दुबे के निजी जीवन के कुछ ऐसे तथ्य रखे गये हैं जो उसकी गरिमा, छवि और निजता का हनन करते हैं. याचिका में कहा गया है कि वेब सीरीज के जरिये याचिकाकर्ता के परिवार के मामलों में ताक-झांक करने की कोशिश की गई है. ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है.