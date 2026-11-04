'कोर्ट सुनवाई कर रहा है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है' - EC के फॉर्म 6 पर स्पष्टीकरण को लेकर SC ने मतदाताओं से कहा
सीजेआई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही है.
By Sumit Saxena
Published : November 4, 2026 at 7:01 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मतदाताओं को आश्वस्त किया कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह मामला विचाराधीन है. कोर्ट ने चुनाव आयोग के उस स्पष्टीकरण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तारीख तय की है, जिसमें दिल्ली की ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर रह गए लोगों को 'विशेष सघन पुनरीक्षण' (SIR) के दौरान 'फॉर्म 6' भरकर फिर से पंजीकरण कराने की अनुमति दी गई है.
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने अदालत का ध्यान इस मुद्दे की ओर दिलाया. भूषण ने कहा कि 3 नवंबर को चुनाव आयोग द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, 28 अक्टूबर की सुनवाई के दौरान अदालत की टिप्पणियों के विपरीत लगता है.
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले से पंजीकृत मतदाताओं से फॉर्म 6 के जरिए नए सिरे से आवेदन करने के लिए कहने की आवश्यकता पर सवाल उठाया था.
भारत के सीजेआई सूर्य कांत तथा जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ ने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही है. पीठ ने याचिकाकर्ताओं अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी से कहा कि वे एक उचित आवेदन दायर करें, जिसमें चुनाव आयोग के 3 नवंबर के स्पष्टीकरण को रिकॉर्ड पर रखा जाए. पीठ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 19 नवंबर को होगी.
पीठ ने यह भी संकेत दिया कि यदि आवश्यक हुआ, तो वह चुनाव आयोग से समय-सीमा बढ़ाने के लिए कहने पर विचार कर सकती है.
भूषण ने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम 2026 की मतदाता सूची में थे, लेकिन बाद में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हटा दिए गए, उन्हें 'फॉर्म 8' या 'गणना प्रपत्र' के जरिए अपना नाम फिर से जुड़वाने का मौका मिलना चाहिए. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मतदाताओं को नए मतदाता के तौर पर पंजीकरण कराने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए.
3 नवंबर को राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजे गए अपने संदेश में, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं हैं, वे अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 जमा कर सकते हैं; भले ही वे पहले मतदाता सूची में शामिल रहे हों या नहीं.
चुनाव आयोग का मानना है कि ऐसी परिस्थितियों में फॉर्म 6 जमा करना, अपने आप में, कोई झूठा घोषणा-पत्र नहीं माना जाएगा, भले ही आवेदक ने पिछले चुनावों में मतदान किया हो.
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