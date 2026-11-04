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'कोर्ट सुनवाई कर रहा है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है' - EC के फॉर्म 6 पर स्पष्टीकरण को लेकर SC ने मतदाताओं से कहा

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मतदाताओं को आश्वस्त किया कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह मामला विचाराधीन है. कोर्ट ने चुनाव आयोग के उस स्पष्टीकरण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तारीख तय की है, जिसमें दिल्ली की ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर रह गए लोगों को 'विशेष सघन पुनरीक्षण' (SIR) के दौरान 'फॉर्म 6' भरकर फिर से पंजीकरण कराने की अनुमति दी गई है.

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने अदालत का ध्यान इस मुद्दे की ओर दिलाया. भूषण ने कहा कि 3 नवंबर को चुनाव आयोग द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, 28 अक्टूबर की सुनवाई के दौरान अदालत की टिप्पणियों के विपरीत लगता है.