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तमिलनाडु के पूर्व मंत्री पोनमुडी को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ा झटका, विवादित टिप्पणी मामले में याचिका खारिज

तमिलनाडु के पूर्व मंत्री पोनमुडी ने महिलाओं, शैव और वैष्णववाद से जुड़े विवादित बयान दिये थे.

Ponmudi controversial speech
तमिलनाडु के पूर्व मंत्री पोनमुडी (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 2, 2026 at 2:28 PM IST

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चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने डीएमके के पूर्व मंत्री पोनमुडी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने शैव, वैष्णव और महिलाओं के बारे में अपनी विवादित टिप्पणियों से जुड़े मामले को रद्द करने की मांग की थी. अप्रैल 2025 में चेन्नई में यूथ विंग के हेडक्वार्टर में हुए एक इवेंट में पूर्व मंत्री पोनमुडी ने शैव, वैष्णव और महिलाओं के बारे में विवादित टिप्पणी की थी.

इस बारे में चेन्नई कॉर्पोरेशन बीजेपी पार्षद उमा आनंदन ने सैदापेट मजिस्ट्रेट कोर्ट में पर्सनल कंप्लेंट फाइल की. उस पिटीशन में रिक्वेस्ट की गई है कि हेट स्पीच देने वाले पूर्व मंत्री पोनमुडी के खिलाफ कंप्लेंट की जांच की जाए और उन्हें धार्मिक नफरत फैलाने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धाराओं के तहत सजा दी जाए.

यह शिकायत जॉर्ज टाउन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेंडिंग है, जो सांसदों और विधायकों के खिलाफ केस की सुनवाई करने वाली एक स्पेशल कोर्ट है. पोनमुडी ने मद्रास हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी जिसमें जॉर्ज टाउन कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जांच के लिए कंप्लेंट स्वीकार करने के ऑर्डर को रद्द करने की मांग की गई थी. केस की सुनवाई मद्रास हाईकोर्ट में जस्टिस जीके इलानथिरायन के समक्ष हुई.

उस समय पोनमुडी की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया, 'एक बंद जगह पर हुए इवेंट में दिए गए भाषण के बारे में एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की गई है. चूंकि यह केस फाइल करने से पहले सरकार की परमिशन नहीं ली गई थी, इसलिए यह केस जारी नहीं रखा जा सकता.'

शिकायत करने वाली उमा आनंदन के मुताबिक पोनमुडी ने यह हेट स्पीच यह जानते हुए दी थी कि उनकी स्पीच मीडिया में ब्रॉडकास्ट होगी और दूसरे धर्मों के लोग भी इसे देखेंगे. इसी मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने खुद आगे आकर केस की जांच अपने हाथ में ली थी और पोनमुडी के खिलाफ केस रजिस्टर करने का आदेश दिया था, लेकिन यह कहते हुए शिकायतें बंद कर दी गईं कि पोनमुडी के भाषण से पब्लिक शांति में कोई गड़बड़ी नहीं हुई. यह भी कहा गया कि पोनमुडी के खिलाफ केस जारी रखने के लिए अब सरकार से परमिशन मांगी गई है.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस जीके इलानथिरायन ने पोनमुडी की उस पिटीशन पर फैसला टाल दिया जिसमें केस रद्द करने की मांग की गई थी, बिना कोई तारीख बताए. इस स्थिति में जस्टिस ने आज पूर्व डीएमके मंत्री पोनमुडी की पिटीशन खारिज कर दी.

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