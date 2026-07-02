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तमिलनाडु के पूर्व मंत्री पोनमुडी को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ा झटका, विवादित टिप्पणी मामले में याचिका खारिज

तमिलनाडु के पूर्व मंत्री पोनमुडी (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने डीएमके के पूर्व मंत्री पोनमुडी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने शैव, वैष्णव और महिलाओं के बारे में अपनी विवादित टिप्पणियों से जुड़े मामले को रद्द करने की मांग की थी. अप्रैल 2025 में चेन्नई में यूथ विंग के हेडक्वार्टर में हुए एक इवेंट में पूर्व मंत्री पोनमुडी ने शैव, वैष्णव और महिलाओं के बारे में विवादित टिप्पणी की थी. इस बारे में चेन्नई कॉर्पोरेशन बीजेपी पार्षद उमा आनंदन ने सैदापेट मजिस्ट्रेट कोर्ट में पर्सनल कंप्लेंट फाइल की. उस पिटीशन में रिक्वेस्ट की गई है कि हेट स्पीच देने वाले पूर्व मंत्री पोनमुडी के खिलाफ कंप्लेंट की जांच की जाए और उन्हें धार्मिक नफरत फैलाने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धाराओं के तहत सजा दी जाए. यह शिकायत जॉर्ज टाउन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेंडिंग है, जो सांसदों और विधायकों के खिलाफ केस की सुनवाई करने वाली एक स्पेशल कोर्ट है. पोनमुडी ने मद्रास हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी जिसमें जॉर्ज टाउन कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जांच के लिए कंप्लेंट स्वीकार करने के ऑर्डर को रद्द करने की मांग की गई थी. केस की सुनवाई मद्रास हाईकोर्ट में जस्टिस जीके इलानथिरायन के समक्ष हुई.