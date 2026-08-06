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राहुल गांधी और पप्पू यादव समेत 5 सांसदों के खिलाफ बिहार में परिवाद, धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप

जमुई कोर्ट में राहुल गांधी और पप्पू यादव सहित पांच सांसदों पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का परिवाद दायर हुआ. पढ़े राजेश कुमार की रिपोर्ट

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राहुल गांधी और पप्पू यादव पर परिवाद (सौ. पप्पू यादव फेसबुक)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 6, 2026 at 6:22 PM IST

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जमुई: संसद परिसर में नाटक के प्रदर्शन से आहत होकर जमुई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव रंजन ने विपक्ष के पांच बड़े सांसदों के खिलाफ परिवाद दायर किया है. जिनमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी शामिल हैं.

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के पास मामला: जमुई व्यवहार न्यायालय में यह परिवाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) के समक्ष पेश किया गया है. इस केस को आधिकारिक तौर पर केस नंबर 1004/2026 के तहत दर्ज किया गया है. अदालत की ओर से इस पूरे कानूनी मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख जल्द ही मुकर्रर की जाएगी.

अधिवक्ता राजीव रंजन (ETV Bharat)

पांच बड़े विपक्षी सांसद बने आरोपी: इस हाई-प्रोफाइल मामले में केवल राहुल गांधी और पप्पू यादव ही नहीं, बल्कि कई अन्य राज्यों के दिग्गज नेता भी कानूनी दायरे में आ गए हैं. जमुई कोर्ट में दर्ज इस परिवाद में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के सपा सांसद अवधेश प्रसाद, मुरादाबाद से सांसद रुचि वीरा और आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव के नाम भी शामिल किए गए हैं.

संसद में नाटक प्रदर्शन को लेकर आपत्ति: जमुई व्यवहार न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव रंजन ने आज ही यह परिवाद दायर किया है. उनका कहना है कि उक्त लोगों के द्वारा संसद परिसर में एक नाटक का प्रदर्शन किया गया था. संसद जैसे गरिमामयी स्थान पर इस तरह के नाटकीय कृत्य को देखकर वे व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से काफी आहत महसूस कर रहे हैं.

एसआईटी जांच के बीच पब्लिसिटी का आरोप: अधिवक्ता का कहना है कि एक नाटक के द्वारा उक्त लोगों ने खुद को हाईलाइट करने की कोशिश की है. इस मामले में जांच चल रही है और सरकार के द्वारा एक एसआईटी (SIT) का भी गठन कर दिया गया है. सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में जांच चलने के बाद भी उक्त लोगों के द्वारा जबरदस्ती इस प्रकार का नाटक किया गया.

"राहुल गांधी और पप्पू यादव समेत अन्य सांसदों ने सनातन धर्म के लोगों की धार्मिक भावना को आहत किया है. सनातन धर्म के लोग सहिष्णु हैं, इसलिए इन लोगों के द्वारा इस तरह का प्रदर्शन किया गया."- राजीव रंजन, वरिष्ठ अधिवक्ता, जमुई व्यवहार न्यायालय

क्या है मामला: दरअसल बीते दिनों संसद के मानसून सत्र के दसवें दिन सदन के अंदर और बाहर राम मंदिर के चंदा चोरी मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ था. पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने संसद परिसर में पुजारी का रूप धारण कर इस मुद्दे पर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया था.

राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का चित्रण: प्रदर्शन के दौरान पप्पू यादव गेरुआ वस्त्र पहनकर बगल में दान पात्र लेकर जमीन पर बैठे नजर आए थे. राहुल गांधी समेत दूसरे सदस्य उन्हें पैसे देते दिखे थे. संसद में पप्पू यादव के ड्रामे में उस वक्त दिलचस्प मोड़ दिखा जब वो दान पात्र लेकर भागते हुए नजर आए. इस ड्रामे में अयोध्या के राम जन्म भूमि मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी को दिखाया गया.

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