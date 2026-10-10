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उत्तराखंड में केदारनाथ धाम की यात्रा फिर बाधित, चीरबासा में मलबा-पत्थर गिरने से रोके गए श्रद्धालु

चीरबासा में लगातार गिर रहे मलबा और पत्थर ( Photo-ETV Bharat )

रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा एक बार फिर बाधित हो गई है. शनिवार सुबह चीरबासा के समीप पैदल मार्ग पर मलबा और पत्थर आने से आवाजाही ठप हो गई. यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने एहतियातन श्रद्धालुओं को गौरीकुंड में रोक दिया है. मार्ग से मलबा हटाकर आवाजाही सुचारु करने के प्रयास किए जा रहे हैं.

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि 10 अक्टूबर 2026 को सुबह 7:22 बजे सेक्टर अधिकारी गौरीकुंड ने केदारनाथ पैदल मार्ग के चीरबासा क्षेत्र में मलबा-पत्थर आने से मार्ग अवरुद्ध होने की सूचना दी. इसके बाद जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र, रुद्रप्रयाग ने संबंधित विभागों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित किया. इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता (जेई), गुप्तकाशी ने अवगत कराया कि मार्ग खोलने के लिए मजदूरों को मौके पर लगाया गया है.