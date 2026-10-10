उत्तराखंड में केदारनाथ धाम की यात्रा फिर बाधित, चीरबासा में मलबा-पत्थर गिरने से रोके गए श्रद्धालु
चीरबासा में मलबा-पत्थर गिरने के बाद लोक निर्माण विभाग मार्ग को दुरुस्त करने में जुट गया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 10, 2026 at 10:40 AM IST
रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा एक बार फिर बाधित हो गई है. शनिवार सुबह चीरबासा के समीप पैदल मार्ग पर मलबा और पत्थर आने से आवाजाही ठप हो गई. यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने एहतियातन श्रद्धालुओं को गौरीकुंड में रोक दिया है. मार्ग से मलबा हटाकर आवाजाही सुचारु करने के प्रयास किए जा रहे हैं.
जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि 10 अक्टूबर 2026 को सुबह 7:22 बजे सेक्टर अधिकारी गौरीकुंड ने केदारनाथ पैदल मार्ग के चीरबासा क्षेत्र में मलबा-पत्थर आने से मार्ग अवरुद्ध होने की सूचना दी. इसके बाद जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र, रुद्रप्रयाग ने संबंधित विभागों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित किया. इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता (जेई), गुप्तकाशी ने अवगत कराया कि मार्ग खोलने के लिए मजदूरों को मौके पर लगाया गया है.
📅 दिनांक: 10 अक्टूबर 2026 ⏰ समय: प्रातः 07:15 बजे 🚩 केदारनाथ धाम यात्रा अपडेट 🔱 ⚠️ चीरवासा के समीप पैदल मार्ग बाधित 🏔️🚧 केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर चीरवासा के समीप मलबा एवं पत्थर आने के कारण मार्ग बाधित चल रहा है। 🛠️ लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग से मलबा एवं पत्थर हटाने तथा साफ-सफाई का कार्य किया जाएगा, ताकि पैदल मार्ग पर आवागमन सुचारु किया जा सके। 🙏 श्रद्धालुओं से अपील है कि प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें तथा यात्रा से संबंधित नवीनतम अपडेट के अनुसार ही आगे बढ़ें। 👮♂️ रुद्रप्रयाग पुलिस आपकी सुरक्षा, हमारी जिम्मेदारी। #KedarnathDham #KedarnathYatra2026 #RudraprayagPolice #UttarakhandPolice— Rudraprayag Police Uttarakhand (@RudraprayagPol) October 10, 2026
मलबा और पत्थर हटाने के साथ मार्ग की सफाई का कार्य किया जा रहा है, ताकि पैदल आवाजाही को सुरक्षित तरीके से बहाल किया जा सके. मौके पर पुलिस बल और रेस्क्यू टीम भी तैनात है, जो स्थिति पर नजर बनाए हुए है. केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान पैदल मार्ग पर मलबा-पत्थर आने की घटनाओं से यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हो रही है. ऐसे में प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक कदम उठा रहा है.
श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे मार्ग की स्थिति सामान्य होने और संबंधित अधिकारियों से आवश्यक निर्देश मिलने के बाद ही आगे बढ़ें. यात्रियों से यात्रा संबंधी नवीनतम जानकारी लेते रहने तथा सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है.
-विशाल मिश्रा, जिलाधिकारी-
गौह हो कि केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाने वाले भक्त गौरीकुंड से 2.5 किमी आगे चीरबासा मार्ग से होकर गुजरते हैं. संकरा मार्ग होने के साथ-साथ यहां पहाड़ियों से पत्थर गिरने और अचानक लैंडस्लाइड होने का हमेशा डर बना रहता है, जिससे यह पूरा क्षेत्र यात्रियों के लिए बेहद जोखिम भरा हो गया है. वहीं 3 सितंबर 2026 को चीरबासा हेलीपैड के पास पहाड़ी से गिरे बोल्डर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. इस हादसे के बाद केदारनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था.
ये भी पढ़ें-