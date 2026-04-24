महाराष्ट्र : रेलिंग से टकराई बाइक, 700 फीट गहरी खाई में गिरने से दंपती की मौत
मृतक दंपती की पहचान मोहन चव्हाण और राजश्री चव्हाण के रूप में हुई है, जो सोनगीरवाड़ी, तालुका वाई के निवासी थे.
Published : April 24, 2026 at 1:25 PM IST
सतारा (महाराष्ट्र): महाराष्ट्र में एक दंपती की बाइक के सुरक्षा रेलिंग से टकरा जाने के बाद उनके 700 फीट गहरी खाई में गिर जाने से मौत हो गई. यह हादसा गुरुवार शाम को महाबलेश्वर-पोलादपुर रूट के अंबेनाली घाट सेक्शन में हुआ. मृत दंपती की पहचान मोहन चव्हाण (55) और राजश्री चव्हाण (48) के रूप में हुई है, जो सोनगीरवाड़ी, तालुका वाई के निवासी थे. बाइक घाट सेक्शन में एक खतरनाक मोड़ पर सेफ्टी बैरिकेड्स में फंसी हुई मिली.
बेमौसम बारिश और कोहरे के कारण प्रतापगढ़ रेस्क्यू टीम और महाबलेश्वर ट्रेकर्स के रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावट आई. शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, मोहन और राजश्री, जो वाई के रहने वाले थे, बाइक (एमएच 11 सीएल 8287) से अंबेनाली घाट से गुजर रहे थे.
इस घाट में गहरे मोड़ हैं और यहां एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है. इसी बीच प्रतापगढ़ जाते समय, इस घाट के रास्ते में एक खतरनाक मोड़ आया, जब सवार ने गाड़ी पर से अपना कंट्रोल खो दिया.
उनकी बाइक सुरक्षा रेलिंग से टकरा गई, और बैरिकेड्स के बीच फंस गई. नतीजतन, दंपती का बैलेंस बिगड़ गया, और वे घाटी में गिर गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. उनके शव घाटी में लगभग 700 फीट नीचे मिले.
इस संबंध में पोलादपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है. हादसा कुंभारोशी गांव के पास हुआ. हादसे का स्थान पोलादपुर पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में आता है.
इस हादसे के बाद अंबेनाली घाट की सुरक्षा एक बार फिर एक बड़ी चिंता बन गई है. यहां पर बचाव दल को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि ढलान गीली और फिसलन भरी थी, इसके अलावा घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम थी.
प्रतापगढ़ रेस्क्यू टीम और महाबलेश्वर ट्रेकर्स के सदस्यों ने घाटी से शवों को निकालने की कोशिश में अपनी जान जोखिम में डाल दी. इस घटना के बाद, पोलादपुर और महाबलेश्वर पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव दल को उनके काम में मदद की. स्थानीय प्रशासन, पुलिस और एनजीओ की मिलकर की गई कोशिशों से पूरी स्थिति पर करीब से नजर रखी गई.
बता दें कि अंबेनाली घाट अपने बहुत खतरनाक मोड़ और गहरी खाइयों के लिए जाना जाता है. इसलिए, प्रशासन इस रास्ते का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों से लगातार अपील करता है कि वे कम स्पीड बनाए रखें, सावधानी बरतें और ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करें.
पोलादपुर के सहायक पुलिस निरीक्षक आनंद रावड़े ने बताया, "पूरा अंबेनाली घाट खतरनाक है. इस रास्ते पर तेज ढलान होने की वजह से यहां अक्सर हादसे होते हैं. अभी, इन जगहों पर कोई सेफ्टी उपाय नहीं हैं."
"मानसून के मौसम में स्थिति चिंताजनक हो जाती है. वहीं, गुरुवार दोपहर से, इस इलाके में तेज हवाओं के साथ बेमौसम बारिश हुई है. विजिबिलिटी काफी कम हो गई थी. इसलिए, शक है कि बाइक पर जा रहे दंपती को घाट के अंदर मौसम की वजह से सड़क का सही अंदाजा नहीं हो पाया."
एक तेज मोड़ पर अपनी बाइक से कंट्रोल खोने के बाद, वे सड़क किनारे लगे बैरियर से टकरा गए और नीचे खाई में गिर गए.
लाशें काफी समय तक खड्ड में पड़ी रहीं, इस दौरान वे चींटियों और जहरीले रेंगने वाले जानवरों के संपर्क में रहीं. रावड़े ने कहा, "इस वजह से, सर्च और रिकवरी ऑपरेशन आधी रात को रोक दिया गया. खाई से लाशें निकालने का मिशन आज सुबह फिर से शुरू हुआ."
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