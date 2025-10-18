ETV Bharat / bharat

दीपावली की खुशियां मातम में बदलीं: भरतपुर में भीषण हादसे में दंपती और दो बच्चों की मौत

नदबई में एसयूवी ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में दंपती और दो बच्चों के मौत हो गई. गुस्साए लोगों ने एसयूवी फूंकी.

Policeman extinguishes SUV fire
एसयूवी की आग बुझाता पुलिसकर्मी (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 18, 2025 at 8:07 PM IST

भरतपुर: जिले में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने दीपावली की खुशियों को मातम में बदल दिया. नदबई-जनूथर मार्ग पर लुहासा गांव के पास बाइक सवार दंपती और उनके दो मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि बाइक में आग लग गई और टक्कर मारने वाली एसयूवी खेत में पलट गई.

गुस्साए लोगों ने एसयूवी में लगाई आग: हादसे के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. लोगों ने पलटी हुई एसयूवी में पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया. कुछ देर के लिए पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति संभाली. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. वहीं, एसयूवी चालक गंभीर रूप से घायल है और उसे भरतपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Bike burnt in accident
हादसे में जली बाइक (ETV Bharat Bharatpur)

पढ़ें: दीपावली से पहले बुझ गया 'दीपक', इकलौते बेटे की मौत, फरवरी में होनी थी शादी

परिवार दीपावली का सामान लेने जा रहा था: नदबई डीएसपी अमर सिंह राठौड़ ने बताया कि मृतक परिवार बाइक से हलैना थाना क्षेत्र के नैवाड़ा गांव जा रहा था, जहां उन्हें सरसों का बीज और दीपावली का सामान खरीदना था. रास्ते में सामने से आई तेज रफ्तार एसयूवी ने असंतुलित होकर बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि चारों की मौके पर ही मौत हो गई और बाइक आग के गोले में तब्दील हो गई.

दहवा गांव में पसरा मातम: मृतकों की पहचान दहवा गांव निवासी नटवर सिंह पुत्र दिनेश सिंह, उनकी पत्नी पूजा सिंह, छह वर्षीय पुत्री परी और चार वर्षीय पुत्र दीपू सिंह के रूप में हुई है. पूरे गांव में मातम पसर गया है, जहां घर में दीपावली की तैयारियां चल रही थीं, वहीं अब चिता की लपटें उठ रही हैं.

नदबई डीएसपी अमर सिंह राठौड़ ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. एसयूवी चालक के बयान के बाद स्थिति स्पष्ट होगी. इस दर्दनाक हादसे ने पूरे भरतपुर क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है. दीपावली से पहले हुई घटना ने लोगों की आंखें नम कर दी हैं.

