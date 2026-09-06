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Kerala: नशे में धुत कार ड्राइवर ने बाइक को टक्कर मारी, कपल और मासूम बेटे की दर्दनाक मौत

केरल के त्रिशूर में नेश में धुत कार ड्राइवर ने एक बाइक को टक्कर मार दी. जिससे कपल और उनके बेटे की मौत हो गई.

Couple and 3-Year-Old Son Killed as Speeding Car Rams Parked Bike in Thrissur, Kerala
नशे में धुत कार ड्राइवर ने बाइक को टक्कर मारी, कपल और मासूम बेटे की दर्दनाक मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 6, 2026 at 9:52 PM IST

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त्रिशूर (केरल): त्रिशूर जिले में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक कपल और उनके तीन साल के बेटे की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद कार ड्राइवर भाग गया और उसकी तलाश जारी है.

यह दुर्घटना कुन्नमकुलम में गुरुवायूर-कुन्नमकुलम रोड पर शनिवार आधी रात के आसपास हुई, जब परिवार एक शादी समारोह में भाग लेने के बाद घर लौट रहा था. शुरुआती जानकारी से यह संकेत मिलता है कि कपल ने एक फोन कॉल का जवाब देने के लिए सड़क किनारे अपना वाहन रोका था, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी.

कुन्नमकुलम थाने के एक अधिकारी ने कहा, "टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों लोग घटनास्थल से करीब 50 मीटर दूर जा गिरे, जबकि कार एक बिजली के खंभे से टकराकर रुक गई. कार और बाइक दोनों पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए."

हादसे के बाद, नानमा एम्बुलेंस के कर्मचारी और आस-पास के लोग पीड़ितों को अस्पताल ले गए, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. मुनीर और शिफना की हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई, जबकि एमिल, जिसका गंभीर चोटों के कारण आईसीयू में इलाज चल रहा था, बाद में उसकी मौत हो गई.

त्रिशूर निवासी मुनीर (35), उनकी पत्नी शिफना (24) और उनके बेटे की हादसे में मौत हो गई.
त्रिशूर निवासी मुनीर (35), उनकी पत्नी शिफना (24) और उनके बेटे की हादसे में मौत हो गई. (ETV Bharat)

मृतकों की पहचान त्रिशूर के एडक्काझियूर (Edakkazhiyoor) के मूल निवासी मुनीर (35), उनकी पत्नी शिफना (24) और उनके बेटे एमिल ऐबक (3) के रूप में की गई है.

चश्मदीदों ने आरोप लगाया कि कार ड्राइवर नशे में था. एक स्थानीय निवासी ने कहा, "एक जोरदार धमाके की आवाज सुनकर हम मौके पर पहुंचे. कार का ड्राइवर नशे में था और पूरी तरह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था."

कुन्नमकुलम पुलिस ने कार ड्राइवर के खिलाफ गैर-जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, जबकि हादसे के समय कार में मौजूद उसके दो दोस्तों को हिरासत में ले लिया गया है. पुलिस ने कहा कि हादसे के तुरंत बाद ड्राइवर मौके से भाग गया और उसे पकड़ने के लिए टीमें लगाई गई हैं.

इस बीच, हादसे के बाद कुन्नमकुलम रोड पर वाहनों की आवाजाही काफी देर तक बाधित रही. मौके पर पहुंची कुन्नमकुलम पुलिस ने ट्रैफिक को बहाल किया.

यह भी पढ़ें- केरल के त्रिशूर में खड़े ट्रक से टकराई कार के उड़े परखच्चे, 8 इंजीनियरिंग छात्रों की मौत

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