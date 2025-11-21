दिल्ली यूनिवर्सिटी में खुला देश का दूसरा Gen-Z पोस्ट ऑफिस, जानिए क्या है खास ?

ETV Bharat / bharat

नई दिल्ली: दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) परिसर में देश का दूसरा Gen-Z पोस्ट ऑफिस शुरू हो गया है. इस आधुनिक पोस्ट ऑफिस का मकसद युवा पीढ़ी को यह बताना है कि डाक विभाग अब सिर्फ चिट्ठियों तक सीमित नहीं, बल्कि डिजिटल दौर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला एक बहुआयामी सर्विस सेंटर बन चुका है. पहला Gen-Z पोस्ट ऑफिस IIT दिल्ली में खुला था.

जेन-जी पोस्ट ऑफिस एक आधुनिक सोशल-लर्निंग हब: दिल्ली विश्वविद्यालय में खोला गया नया जेन-जी पोस्ट ऑफिस अब सिर्फ चिट्ठी-पार्सल का केंद्र नहीं है, बल्कि एक आधुनिक सोशल-लर्निंग हब भी है. यहां छात्र वाई-फाई का उपयोग कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, और कला प्रदर्शनियां देख सकते हैं. यह छात्रों को पढ़ाई और संवाद के लिए एक नया स्थान प्रदान करता है. यहां छात्र, शोधकर्ता और स्थानीय निवासी सहजता से समय बिता सकेंगे.

छात्रों के लिए कई तरह की आधुनिक सुविधा उपलब्ध : यहां का सबसे बड़ा आकर्षण ऑन-साइट रीडिंग कलेक्शन है, जहां छात्र शांत माहौल में बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं. यहां उपलब्ध किताबें और पत्रिकाएं छात्रों और आम पाठकों दोनों को ध्यान में रखकर चुनी गई हैं, जिससे यह स्थान एक मिनी रीडिंग जोन का अनुभव देता है. इसके अलावा आर्ट काॅर्नर में छात्रों की पेंटिंग, स्केच और फोटोग्राफी प्रदर्शित की जाएंगी, जिससे युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच भी मिलेगा. इस काॅर्नर की स्थापना ने परिसर की रचनात्मकता में नया रंग भर दिया है.

मिरांडा हाउस एडवाइजरी फाइन आर्ट्स ने किया रि-डिजाइन : Gen-Z पोस्ट ऑफिस को रि-डिजाइन करने में मिरांडा हाउस एडवाइजरी फाइन आर्ट्स सोसाइटी की मदद ली गई है. इसे युवा आधारित पहचान देने के लिए इसमें दीवार पर चित्र, फ्री वाई-फाई, पार्सल पैकिंग सर्विस जैसी सुविधाओं से लैस किया गया है. दरअसल इस पोस्ट ऑफिस का कायाकल्प सरकार की उस योजना का हिस्सा है, जिसमें अगले साल जनवरी तक देश के 46 शैक्षणिक संस्थानों में बने पोस्ट ऑफिस को नया रूप देने का लक्ष्य बनाया है.

पोस्ट मास्टर अर्चना शर्मा ने दी जानकारी : पोस्ट मास्टर अर्चना शर्मा ने बताया कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का सपना है कि पोस्ट फिस को युवाओं के लिए उपयोगी और आकर्षक बनाया जाए. इसी उद्देश्य से दिल्ली विश्वविद्यालय के Gen-Z पोस्ट ऑफिस में फ्री वाईफाई, आरामदायक बैठने की जगह, मॉडर्न कॉफी एरिया और खुला इंटरैक्शन स्पेस उपलब्ध कराया गया है, जहां छात्र बैठकर न सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं, बल्कि डाक सेवाओं के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं.

‘रामायण सागा ऑफ श्रीराम-ए जर्नी थ्रू स्टांप्स’ हुआ पोपुलर: अर्चना शर्मा ने बताया कि पोस्ट ऑफिस की एक खास आकर्षण ‘रामायण सागा ऑफ श्रीराम-ए जर्नी थ्रू स्टांप्स’ नाम की विशेष स्टांप बुक है. इसके जरिए छात्रों को रामायण की यात्रा और पात्रों को डाक टिकटों के माध्यम से समझाने का अनोखा प्रयास किया गया है, जो युवाओं में काफी लोकप्रिय हो रहा है. उन्होंने बताया कि Gen-Z पोस्ट ऑफिस में आते हैं, सवाल पूछते हैं, सुझाव देते हैं और हमें बताते हैं कि पोस्ट ऑफिस को और कैसे आधुनिक बनाया जाए. इसी सहभागिता से यह जगह और बेहतर बन रही है.

दे रहा कई महत्वपूर्ण वित्तीय और कम्युनिकेशन सेवाएं : दिल्ली विश्वविद्यालय पोस्ट ऑफिस की पोस्ट मास्टर अर्चना शर्मा ने बताया कि बहुत से छात्र यह मानते हैं कि पोस्ट ऑफिस का काम केवल पत्र या पार्सल भेजना है, लेकिन यहां उन्हें बताया जा रहा है कि डाक विभाग कितनी तरह की महत्वपूर्ण वित्तीय और कम्युनिकेशन सेवाएं प्रदान कर रहा है. उन्होंने बताया कि छात्रों को स्पीड पोस्ट, पार्सल सेवा, विदेशों में आर्टिकल भेजने की सुविधा, सेविंग अकाउंट,आरडी, एमआईएस और पीपीएफ जैसी बचत योजनाएं, सीनियर सिटीजन अकाउंट सहित अन्य योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है.


