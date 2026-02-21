ETV Bharat / bharat

रोड ट्रैफिक की जंग से मुक्ती दिलाने के लिए देश की पहली 'फ्लाइंग टैक्सी' तैयार, जानें कब और कैसे भरेगी उड़ान ?

IIT मद्रास के सहयोग से The E Plane Company की तरफ से विकसित किया गया विमान. यात्रा का समय करेगा काफी कम.

भारत की पहली स्वदेशी 'एयर टैक्सी' (e200x)
भारत की पहली स्वदेशी 'एयर टैक्सी' (e200x) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 21, 2026 at 7:05 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली का भारत मंडपम इन दिनों भविष्य की तकनीकों का गवाह बन रहा है. यहां चल रहे आयोजित 'इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026' में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के कई मॉडल पेश किए गए हैं, लेकिन जिस एक इनोवेशन जो लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा खींच रही है. वह है भारत की पहली स्वदेशी 'एयर टैक्सी' (e200x). सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक और समय की बर्बादी से परेशान शहरी भारतीयों के लिए यह खबर किसी वरदान से कम नहीं है. इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की बारीकियों को समझने के लिए ईटीवी भारत में 'द ई-प्लेन कंपनी' (The ePlane Company) के ब्रांड मैनेजर चमन यादव से विशेष बातचीत की. चमन यादव ने न सिर्फ इस उड़ने वाली टैक्सी का मॉडल दिखाया, बल्कि यह भी साफ किया कि कैसे यह तकनीक बहुत जल्द आम आदमी के जीवन का हिस्सा बनने वाली है.

IIT मद्रास की प्रयोगशाला से आसमान तक का सफर: चमन यादव ने बताया कि यह पूरी तरह से 'मेड इन इंडिया' पहल है. उन्होंने कहा की हम भारत की पहली फ्लाइंग टैक्सी बना रहे हैं. यह गर्व की बात है कि हमारी कंपनी IIT मद्रास में इन्क्यूबेटेड है. अभी हम प्रोटोटाइपिंग के बहुत ही एडवांस स्टेज पर हैं. हमने अब तक कई 'सब-स्केल' प्रोटोटाइप मॉडल बनाकर उनका सफल परीक्षण किया है, जिससे यह प्रमाणित हो चुका है कि ये तकनीक पूरी तरह से सुरक्षित और व्यवहारिक है.

देश की पहली 'फ्लाइंग टैक्सी' तैयार, जानें कब और कैसे भरेगी उड़ान ? (ETV Bharat)

घंटों का सफर अब सिर्फ मिनटों में: शहरी यातायात की सबसे बड़ी चुनौती समय की बर्बादी है. चमन यादव ने इस समस्या का समाधान पेश करते हुए कहा की सोचिए, जिस सफर में आप ट्रैफिक में दो घंटे तक फंसे रहते हैं, वही काम अब सिर्फ 10 मिनट में हो जाए. हमारी फ्लाइंग टैक्सी आपको आपके घर या ऑफिस की छत (Rooftop) से पिक करेगी और सीधे मंजिल तक पहुंचाएगी. यह एयर टैक्सी एक बार फुल चार्ज होने पर 110 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है, जो दिल्ली-एनसीआर या मुंबई जैसे अन्य महानगरों के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए पर्याप्त है.

एक एयरक्राफ्ट, अनेक खूबियां: चमन यादव ने बताया कि इस एयर टैक्सी को केवल यात्रियों के लिए ही नहीं, बल्कि बहुउद्देशीय जरूरतों के लिए डिजाइन किया गया है. इसके तीन मुख्य वेरिएंट्स होंगे.

बढ़ते ट्रैफिक और समय की बर्बादी से बचाएगी 'फ्लाइंग टैक्सी
बढ़ते ट्रैफिक और समय की बर्बादी से बचाएगी 'फ्लाइंग टैक्सी' (ETV Bharat)

पैसेंजर टैक्सी: इसमें एक पायलट के साथ दो यात्री आराम से सफर कर सकेंगे.

एयर एम्बुलेंस: आपातकालीन चिकित्सा स्थिति में, दो सीटों को हटाकर वहां एक पैरामेडिक स्टाफ व मरीज के लिए स्ट्रेचर लगाया जा सकेगा. यह लाइफ-सेविंग मोड होगा, जो ट्रैफिक की परवाह किए बिना मरीज को अस्पताल पहुंचाएगा.

कार्गो प्लेन: यदि सभी यात्री सीटें हटा दी जाएं, तो यह 200 किलोग्राम तक वजन ले जाने वाला एक शक्तिशाली कार्गो विमान बन जाएगा, जिससे लॉजिस्टिक्स सेक्टर में क्रांति आएगी.

घंटों का सफर अब सिर्फ मिनटों में करेगा तय
घंटों का सफर अब सिर्फ मिनटों में करेगा तय (ETV Bharat)

क्या यह सुरक्षित है: जब चमन यादव से सुरक्षा और आसमान में होने वाली भीड़ (एक्सीडेंट की आशंका) पर सवाल किया गया, तो चमन ने बहुत ही तकनीकी व स्पष्ट जवाब दिया. उन्होंने बताया कि इस टैक्सी का विंग-स्पैन मात्र 10x8 मीटर है, यानी यह आधे बास्केटबॉल कोर्ट जितनी जगह में भी सुरक्षित लैंड व टेक-ऑफ कर सकती है. सुरक्षा के लिए कंपनी सीधे भारत सरकार और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के साथ मिलकर एयर-रूट्स और रेगुलेशंस पर काम कर रही है.

किराया अभी तक नहीं हुआ तय: किराये के सवाल पर उन्होंने आम आदमी को राहत देते हुए कहा अभी हम सटीक आंकड़े तो साझा नहीं कर सकते क्योंकि यह विकास के चरण में है, लेकिन यह तय है कि यह हेलीकॉप्टर जितना महंगा बिल्कुल नहीं होगा. हमारा लक्ष्य इसे इतना किफायती बनाना है कि एक सामान्य व्यक्ति भी आपात स्थिति या समय बचाने के लिए इसे बुक कर सकें.

पूरी तरह इलेक्ट्रिक व ईको-फ्रेंडली: पर्यावरण के लिहाज से भी यह एक बड़ी जीत भी है. यह टैक्सी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है. इसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के बाद फिर से चार्ज किया जा सकता है, जिससे न तो शोर होगा और न ही कार्बन उत्सर्जन होगा.

किन शहरों को मिलेगा पहला मौका: चमन यादव के मुताबिक शुरुआत उन महानगरों से होगी जहां ट्रैफिक सबसे भयावह स्तर पर है. उन्होंने बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली–एनसीआर जैसे शहरों का नाम लिया. उन्होंने संकेत दिया कि बहुत जल्द आप इन शहरों के आसमान में मेड इन इंडिया फ्लाइंग टैक्सी उड़ती देखेंगे.

परिवहन का भविष्य अब सड़कों' पर नहीं बल्कि 'आसमान' में: भारत मंडपम में प्रदर्शित ये मॉडल इस बात का सबूत है कि भारत अब तकनीक का सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता बन चुका है. जैसा कि चमन यादव ने बातचीत के अंत में कहा कि अगले कुछ महीनों में हम इसकी लाइव टेस्टिंग शुरू कर देंगे. बहुत जल्द लोग इसमें बैठकर सफर कर पाएंगे. यह साफ है कि भारत में परिवहन का भविष्य अब सड़कों' पर नहीं बल्कि 'आसमान' में है.

ये भी पढ़ें-

2027 में शुरू होगी एयर टैक्सी सर्विस, जानें क्या है इसकी खासियत?

ट्रैफिक का नो झंझट, 7 मिनट में एयर टैक्सी से दिल्ली से गुरुग्राम, जानें किराया और सबकुछ - Air taxi in India

ट्रैफिक जाम से अब मिलेगी निजात, Air taxi से जल्द करेंगे कम दूरी का हवाई सफर

TAGGED:

FUTURE TRAFFIC IN SKY BY AIR TAXI
AI IMPACT SUMMIT 2026
RELIEF FROM BATTLE OF ROAD TRAFFIC
THE EPLANE COMPANY
FIRST FLYING TAXI OF INDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.