रामोजी फिल्म सिटी में भारत की पहली 'सिने मैजिकल ग्लो रन' का आयोजन, 2500 धावकों ने बिखेरा जलवा
नियॉन लाइट्स और धमाकेदार डीजे संगीत के बीच हुई इस दौड़ ने लोगों में फिटनेस के साथ-साथ उत्साह भी जगाया.
Published : March 15, 2026 at 3:43 PM IST
हैदराबादः रामोजी फिल्म सिटी में, शनिवार की रात 'सिने मैजिकल ग्लो रन 2026' आयोजित किया गया. इसमें लगभग 2,500 जोश से भरे धावकों ने हिस्सा लिया. शानदार नियॉन लाइट्स के बीच मस्ती और फिटनेस के लिए दौड़ लगाई. यह 'ग्लो रन' धावकों के लिए एक बिल्कुल नया अनुभव था. नियॉन लाइट्स और धमाकेदार डीजे संगीत के बीच हुई इस दौड़ ने लोगों में फिटनेस के साथ-साथ भारी उत्साह भी जगाया.
प्रतिभागियों ने 3, 5 और 10 किलोमीटर की श्रेणियों में हिस्सा लिया. रामोजी फिल्म सिटी की एमडी विजयेश्वरी चेरुकुरी और ईटीवी नेटवर्क की डायरेक्टर पूर्णा सुजय ने अन्य अतिथियों के साथ मिलकर 10 किलोमीटर की दौड़ को हरी झंडी दिखाई. इस खास मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में फिल्म अभिनेत्री वरलक्ष्मी सरथ कुमार और सम्मानित अतिथि के रूप में क्रिकेटर द्रिथि केसरी मौजूद रहीं. रामोजी फिल्म सिटी के कई वरिष्ठ प्रतिनिधि भी इस अवसर पर उपस्थित थे.
3 किलोमीटर की दौड़ को ईटीवी भारत की डायरेक्टर बृहती और कृष्णाया प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर वेंकट अक्षय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इसके बाद सुजय, बृहती और वेंकट अक्षय ने खुद भी धावकों के साथ दौड़ में हिस्सा लिया.
10 किलोमीटर पुरुष वर्ग में लोकेश चौधरी, रोहित और सुनील कुमार विजेता रहे, जबकि महिला वर्ग में डी. कल्याणी, मनीषा और गड्डम राजेश्वरी ने शीर्ष तीन में जगह बनाई. इसी तरह, 5 किलोमीटर पुरुष वर्ग में लव चौधरी, हेमराज और नव्वुला बाल ने जीत हासिल की, वहीं महिला वर्ग में प्राची पडियार, आरती भगत और अंजली ने नकद पुरस्कार जीते.
10 किलोमीटर दौड़ के विजेता को 25,000 रुपये, दूसरे स्थान पर रहने वाले को 20,000 रुपये और तीसरे स्थान वाले को 15,000 रुपये दिए गए. 5 किलोमीटर श्रेणी में पहले स्थान के लिए 20,000 रुपये, दूसरे के लिए 15,000 रुपये और तीसरे स्थान के लिए 10,000 रुपये का इनाम दिया गया. आयोजकों ने इस 'सिने ग्लो रन' में भाग लेने वाले सभी लोगों को मेडल दिए. फिल्म सिटी की एमडी विजेश्वरी ने 10 के रन के विजेताओं को चेक सौंपे.
डीजे के शोर और चमकती लाइटों के बीच, धावकों को बिल्कुल नया अनुभव मिला. धावकों ने कहा कि नियॉन रोशनी के बीच हुई यह 'ग्लो रन' केवल एक दौड़ नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जो जीवन भर एक मीठी याद बनकर उनके साथ रहेगा.
धावकों के मुताबिक, इस प्रोफेशनल टाइम रन (समयबद्ध दौड़) को फिटनेस और मनोरंजन के मेल के साथ आयोजित किया गया था. उन्होंने बताया कि बाहर होने वाली मैराथन के उलट, रामोजी फिल्म सिटी में आयोजित इस दौड़ ने उनमें एक नया जोश और उत्साह भर दिया.
भारत की इस पहली 'सिने मैजिकल ग्लो रन' के साथ, रामोजी फिल्म सिटी ने देश में इस तरह के खेल आयोजनों के लिए एक नया पैमाना स्थापित किया है. धावकों ने फिल्म सिटी प्रबंधन से भविष्य में भी ऐसे आयोजन करने का अनुरोध किया है.
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