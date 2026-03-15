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रामोजी फिल्म सिटी में भारत की पहली 'सिने मैजिकल ग्लो रन' का आयोजन, 2500 धावकों ने बिखेरा जलवा

हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में भारत के पहले सिने मैजिकल ग्लो रन में धावकों ने भाग लिया. ( ETV Bharat )