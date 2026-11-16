उत्तराखंड में तैयार हो रहा देश का पहला स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी, 35 युवाओं को सौंपा गया नियुक्ति पत्र
उत्तराखंड स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी: देहरादून में युवा कौशल महोत्सव 2026 का आयोजन, सीएम धामी ने इंडिया स्किल प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को किया सम्मानित
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 16, 2026 at 8:10 PM IST
देहरादून: कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग की ओर से युवा कौशल महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया. महोत्सव में शामिल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2025-26 के अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया. इसके साथ ही सहसपुर स्थित स्किल हब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार हासिल करने वाले 35 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपा.
इसके अलावा अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा 2026 के 32 राजकीय आईटीआई टॉपर्स को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया. हालांकि, कौशल विकास विभाग की ओर से देश का पहला स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी तैयार किया जा रहा है. जिसके धरातल पर पढ़ने के बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा.
दरअसल, उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के किसी भी राज्य में स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी नहीं है. ऐसे में उत्तराखंड सरकार प्रदेश के युवाओं को बेहतर तकनीकी जानकारी दिए जाने और उनको प्रोत्साहित किए जाने को लेकर स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी तैयार कर रहा है. खास बात ये है कि राष्ट्रीय या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेताओं को पुरस्कार राशि दिए जाने को लेकर वर्तमान में कोई व्यवस्था नहीं है.
इसके चलते घोषणा के आधार पर छात्रों को पुरस्कार राशि दी जाती है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी बन जाने के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले छात्रों को भारी भरकम पुरस्कार राशि की व्यवस्था इस पॉलिसी के तहत हो जाएगी. स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी लगभग तैयार हो चुकी है. संभावना बताई जा रही है कि दिसंबर महीने में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पॉलिसी पर मुहर लगा सकती है.
अधिकारियों एवं कार्मिकों को दिया गया प्रशस्ति पत्र: देहरादून में सोमवार यानी 16 नवंबर को आयोजित युवा कौशल महोत्सव 2026 में मुख्यमंत्री ने आईटीआई में राज्य स्तरीय प्रवेश प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं आधुनिक बनाने के लिए विभागीय पोर्टल विकसित करने में सराहनीय योगदान देने वाले विभागीय अधिकारियों एवं कार्मिकों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया.
वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि ये आयोजन प्रदेश के युवाओं की मेहनत, प्रतिभा, कौशल और सामर्थ्य के सम्मान का अवसर है. उत्तराखंड के युवाओं ने अपनी प्रतिभा के बल पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की विशिष्ट पहचान स्थापित की है. अगर युवाओं को उचित प्रशिक्षण, अवसर और बेहतर मंच उपलब्ध कराया जाए, तो वे विश्व के किसी भी प्रतियोगिता मंच पर अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकते हैं.
देहरादून में युवा कौशल महोत्सव में सहभागिता कर चीन के शंघाई में आयोजित वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता में रजत पदक अर्जित कर देश एवं प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले उत्तराखण्ड के प्रतिभाशाली युवा सानिया जोशी एवं पार्थ वोहरा को सम्मानित किया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के कुशल नेतृत्व में आज देश में कौशल विकास को युवाओं के सशक्तिकरण, रोजगार और आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण आधार बनाया जा रहा है। इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार भी युवाओं को आधुनिक तकनीक, नवाचार एवं उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखण्ड के युवा अपनी प्रतिभा, दक्षता और परिश्रम के बल पर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान स्थापित करें और विकसित भारत के संकल्प में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। इस अवसर पर माननीय कैबिनेट मंत्री श्री @BahugunaUK जी, श्री @KhajanDassBJP जी सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 16, 2026
वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में भारत ने किया बेहतर प्रदर्शन: सीएम धामी ने कहा कि चीन के शंघाई में सितंबर 2026 में आयोजित 48वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में भारत ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 6 सिल्वर मेडल और 20 मेडलियन्स फॉर एक्सीलेंस हासिल किए. प्रतियोगिता में 10वां स्थान प्राप्त किया. ये वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में भारत का अब तक का बेहतर प्रदर्शन रहा है.
इस उपलब्धि में उत्तराखण्ड के दो युवाओं सानिया जोशी और पार्थ बोहरा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा. क्योंकि, सानिया जोशी ने रिटेल सेल्स और पार्थ बोहरा ने इंडस्ट्रियल डिजाइन टेक्नोलॉजी में सिल्वर मेडल जीतकर देश एवं प्रदेश का मान बढ़ाया है. मुख्यमंत्री ने दोनों प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता प्रदेश के अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी.
युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता और खेल समेत हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है. इसके लिए राजकीय आईटीआई में प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बेहतर बनाने, संस्थानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने एवं उद्योगों की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण व्यवस्था विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
100 से ज्यादा युवा विदेशों में भी दे रहे अपनी सेवाएं: इतना ही नहीं तमाम औद्योगिक संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर ये प्रयास किया जा रहा है कि युवाओं को उन क्षेत्रों में प्रशिक्षण मिले, जिनमें वर्तमान समय में कुशल मानव संसाधन की ज्यादा मांग है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के 100 से ज्यादा युवा विदेशों में भी अपनी सेवाएं देकर उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं.
"प्रदेश का युवा नई तकनीक में दक्षता हासिल करें और अच्छी कंपनियों में काम करें, उसके लिए प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी की जरूरत है. स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी में किसी प्रतियोगिता में प्रतिभा करने के लिए सरकार उनकी किस तरह से मदद कर सकती है. पदक विजेताओं को क्या कुछ पुरस्कार राशि दी जाएगी. इसकी भी व्यवस्था रहेगी. ऐसे में स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी लगभग तैयार हो चुकी है, जिसे जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा."- सौरभ बहुगुणा, कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री, उत्तराखंड
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