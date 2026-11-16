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उत्तराखंड में तैयार हो रहा देश का पहला स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी, 35 युवाओं को सौंपा गया नियुक्ति पत्र

युवा कौशल महोत्सव 2026 ( फोटो सोर्स- Information Department )

देहरादून: कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग की ओर से युवा कौशल महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया. महोत्सव में शामिल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2025-26 के अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया. इसके साथ ही सहसपुर स्थित स्किल हब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार हासिल करने वाले 35 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपा.

इसके अलावा अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा 2026 के 32 राजकीय आईटीआई टॉपर्स को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया. हालांकि, कौशल विकास विभाग की ओर से देश का पहला स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी तैयार किया जा रहा है. जिसके धरातल पर पढ़ने के बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा.