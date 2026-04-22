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दिल्ली की रफ्तार को लगेंगे नए पंख: मधुबन चौक पर बनेगा देश का पहला 'डबल डेकर स्काईवॉक'

दिल्ली के सबसे व्यस्ततम इलाकों में शुमार पीतमपुरा स्थित मधुबन चौक पर देश का पहला डबल डेकर स्काईवॉक (फुटओवर ब्रिज) बनने जा रहा है.

दिल्ली को मिलेगा पहला डबल-डेकर स्काईवॉक
दिल्ली को मिलेगा पहला डबल-डेकर स्काईवॉक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 22, 2026 at 8:39 PM IST

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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली, जो अपनी अत्याधुनिक परिवहन व्यवस्था और लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो के लिए दुनिया भर में विख्यात है, अब एक और नया कीर्तिमान रचने जा रही है. दिल्ली के सबसे व्यस्ततम और भीड़भाड़ वाले इलाकों में शुमार पीतमपुरा स्थित मधुबन चौक पर देश का पहला डबल डेकर स्काईवॉक (फुटओवर ब्रिज) बनने जा रहा है. यह न केवल इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना होगा, बल्कि उत्तर-पश्चिम दिल्ली के लाखों यात्रियों के लिए आवागमन की परिभाषा को बदल कर रख देगा. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और लोक निर्माण विभाग के समन्वय से तैयार होने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मुख्य उद्देश्य यात्रियों के समय की बचत और सड़क पर पैदल चलने वाले राहगीरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

दो मेट्रो लाइनों का होगा महासंगम

मधुबन चौक की भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है. वर्तमान में यहाँ रेड लाइन (रिठाला से शहीद स्थल) का पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन स्थित है, जिसका नाम अब बदलकर मधुबन चौक मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है. वहीं, मेट्रो के फेज-4 के अंतर्गत मजेंटा लाइन एक्सटेंशन (जनकपुरी पश्चिम से आर.के. आश्रम) पर भी यहाँ एक नया स्टेशन बनाया गया है. वर्तमान में इन दोनों लाइनों के बीच सीधा इंटरचेंज नहीं है, जिससे यात्रियों को एक लाइन से दूसरी लाइन पर जाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है. इस समस्या के समाधान के रूप में यह डबल डेकर स्काईवॉक सामने आया है. यह स्काईवॉक रेड लाइन और मजेंटा लाइन के दोनों स्टेशनों के बीच एक इंटरचेंज की सुविधा प्रदान करेगा.

दिल्ली की रफ्तार को लगेंगे नए पंख
दिल्ली की रफ्तार को लगेंगे नए पंख (ETV Bharat)

वास्तुकला और तकनीकी विशिष्टता

इस स्काईवॉक की सबसे बड़ी विशेषता इसका 'डबल डेकर' यानी दो मंजिला होना है. इसकी लंबाई और संरचना को दो हिस्सों में विभाजित किया गया है. प्रथम तल की कुल लंबाई 182.715 मीटर होगी. यह मुख्य रूप से रेड लाइन और मजेंटा लाइन के मेट्रो स्टेशनों को आपस में जोड़ेगा. सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि यात्री बिना स्टेशन से बाहर निकले (पेड एरिया के भीतर) ही ट्रेन बदल सकेंगे. द्वितीय तल स्काई वॉक की लंबाई 173.203 मीटर होगी. यह तल दोनों स्टेशनों के गैर-भुगतान क्षेत्र को जोड़ेगा। इसके जरिए आम राहगीर सड़क पार कर सकेंगे और सीधे रोहिणी कोर्ट परिसर तक पहुँच सकेंगे.

अत्याधुनिक सुविधाओं का समावेश

आधुनिकता के इस दौर में यात्रियों की सहूलियत का पूरा ध्यान रखा गया है. इस स्काईवॉक में कई सुविधाएं होंगीं. जैसे एस्केलेटर और लिफ्ट, ताकि बुजुर्गों और बच्चों की सुगम आवाजाही के लिए भारी क्षमता वाले एस्केलेटर लगाए जाएंगे. दिव्यांगों के लिए विशेष रैंप बनाएं जाएंगे इसे पूरी तरह बाधा-मुक्त बनाया जाएगा. पूरे स्काईवॉक परिसर में हाई-डेफिनिशन कैमरे लगाए जाएंगे और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी.

रोहिणी कोर्ट और मधुबन चौक को मिलेगी जाम से मुक्ति

मधुबन चौक पर ट्रैफिक का दबाव हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है. रोहिणी कोर्ट, अंबेडकर अस्पताल और आसपास के बड़े बाजारों के कारण यहां पैदल यात्रियों की संख्या बहुत अधिक रहती है. लोग अक्सर जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते हैं. दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री प्रवेश वर्मा के अनुसार इस परियोजना के पूरा होने के बाद स्काईवॉक का एक हिस्सा सीधे रोहिणी कोर्ट परिसर से जुड़ेगा. इससे वकीलों, मुवक्किलों और कोर्ट आने वाले आम लोगों को सड़क के जाम में नहीं फंसना पड़ेगा. जब पैदल यात्री सड़क के बजाय स्काईवॉक का उपयोग करेंगे, तो नीचे सड़क पर वाहनों की गति बढ़ेगी, जिससे रिंग रोड पर लगने वाले ट्रैफिक जाम में कमी आएगी.

बजट और समय सीमा

लोक निर्माण विभाग और मेट्रो प्रशासन ने इस प्रोजेक्ट के लिए 5 करोड़ रुपये का शुरुआती बजट आवंटित किया है. अधिकारियों के मुताबिक, निर्माण कार्य युद्धस्तर पर शुरू किया जा चुका है और लक्ष्य रखा गया है कि आगामी 05 महीनों के भीतर इसे जनता के लिए समर्पित कर दिया जाए. यह समय सीमा डीएमआरसी के फेज-4 के कार्यों की गति के साथ तालमेल बिठाकर तय की गई है. मजेंटा लाइन एक्सटेंशन पर दीपाली चौक से मजिलस पार्क के बीच मेट्रो का परिचालन पहले ही शुरू हो चुका है. इस पूरे स्ट्रेच पर मधुबन चौक एक महत्वपूर्ण कड़ी है. यह मजेंटा लाइन पर बनने वाला तीसरा इंटरचेंज स्टेशन होगा, जो दिल्ली के विभिन्न कोनों को आपस में जोड़ने की क्षमता रखेगा.

मुख्य बिंदु एक नज़र में

  • स्थान: मधुबन चौक, पीतमपुरा
  • लागत: 5 करोड़
  • समय: 05 माह
  • विशेषता: दो मंजिला ढांचा, रेड और मजेंटा लाइन का संगम
  • फायदा: रोहिणी कोर्ट तक सीधी पहुँच और ट्रैफिक से मुक्ति

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