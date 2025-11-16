कोरबा में देश का पहला लिथियम खदान: मैकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड (MSMPL) को नीलामी में मिला है लिथियम ब्लॉक

ETV Bharat / bharat

कोरबा: कटघोरा में देश का पहला लिथियम ब्लॉक खुलने जा रहा है. मैकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड (MSMPL) ने केंद्र सरकार द्वारा आयोजित नीलामी प्रक्रिया से लिथियम ब्लॉक को हासिल किया था. अब इस कंपनी ने उत्खनन शुरू करने की दिशा में प्रक्रिया को आगे बढ़ना शुरू कर दिया है. जिस इलाके में लिथियम भंडाण है, वहां ड्रिलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. कुल मिलाकर 54 स्थान पर ड्रिल किए जाएंगे, जिससे यह पता लगाया जाएगा कि लिथियम का भंडारण किन किन स्थानों पर है.

कोरबा में देश का पहला लिथियम खदान: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 256 हेक्टेयर में लिथियम का भंडारण फैला हुआ है. वास्तव में लिथियम की मौजूदगी कितनी मात्रा में है, वास्तविक क्षेत्रफल क्या और इस तरह की सभी जानकारी के लिए सर्वे का काम चल रहा है. इसके लिए 100 मीटर तक जमीन में ड्रिल किया जा रहा है, सतह के मिट्टी और चट्टानों का भी अध्ययन किया जाएगा. इन सभी प्रक्रिया को पूर्ण करने में अब भी लगभग 4 महीने का समय लग सकता है. जिसके बाद ही लिथियम का उत्खनन का काम शुरू होगा. फिलहाल ड्रिलिंग और ट्रेंचिंग की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है.

256 हेक्टेयर में लिथियम का भंडार: साल 2024 ही केंद्रीय खान मंत्रालय ने रणनीतिक खनिजों (Critical and Strategic Minerals) को नीलामी प्रक्रिया के तहत देशभर में स्थित 20 मिनरल्स ब्लॉक्स के लिए बोली बुलाई थी. इसमें कटघोरा - घुचापुर में स्थित लिथियम ब्लॉक (Katghora Lithium and REE Block) भी सम्मिलित था. जिसे बोली के बाद मैकी साउथ ने हासिल किया.

रेयर अर्थ मेटल का जमीन के नीचे भंडार: सर्वे के अनुसार यहां पर्याप्त मात्रा में रेअर अर्थ एलिमेंट्स (Rare Earth Elements) की उपलब्धता है. कटघोरा- घुचापुर में 256.12 हेक्टेयर में लिथियम ब्लॉक फैला हुआ है. इसमें 84.86 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड है. लिथियम की उपस्थिति का क्षेत्रफल नगर पालिका परिषद कटघोरा के साथ ही बड़े पैमाने पर निजी भूमि में भी मौजूद है. क्षेत्रफल करघोरा से लगभग 10 किलोमीटर दूर छूरी तक फैला हुआ है.

पता लगा रहे कितनी मात्रा में मौजूद है लिथियम: वर्तमान में निजी कंपनी द्वारा ट्रेंचिंग और ड्रिलिंग कर सर्वे का काम किया जा रहा है. जमीन के सतह और भीतर से भी सैंपल एकत्र किए जा रहे हैं. अलग-अलग क्षेत्र में सर्वे का काम किया जा रहा है, इस प्रक्रिया में यह पता लगाया जाएगा की इस क्षेत्र में कितनी मात्रा में लिथियम का भंडारण मौजूद है. यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद ही लिथियम का उत्खनन शुरू होगा. फिलहाल 256 हेक्टेयर में से किस क्षेत्र में उत्खनन किया जाना है, यह स्पष्ट नहीं है. क्षेत्र की सटीक जानकारी के बाद जमीन अधिग्रहण के साथ ही मुआवजा वितरण और अन्य प्रक्रिया को भी पूरा करना होगा. जो की काफी लंबी प्रक्रिया है, अनुमान है कि आने वाले 4 महीने बाद उत्खनन शुरू हो सकता है. यह तब और स्पष्ट होगा जब लिथियम के वास्तविक क्षेत्रफल और मात्रा का पता चल जाएगा.