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'मोदी सरकार के जाने की उल्टी गिनती शुरू', CPIM महासचिव ने बताए ये कारण

सीपीआईएम के महासचिव एम.ए. बेबी ( File/ IANS )

कोलकाता: सीपीआईएम के महासचिव एम.ए. बेबी ने शुक्रवार को कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के पतन की उलटी गितनी शुरू हो गई है. छात्रों और युवाओं के विरोध के दबाव में केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसका संकेत है. उन्होंने कहा कि मोदी खुद को अजेय समझने लगे थे, लेकिन छात्रों, युवाओं, महिलाओं, मजदूरों और किसानों के आंदोलनों के सामने सरकार को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है. एम.ए. बेबी कोलकाता के कल्याणी में CPI(M) के विस्तारित सत्र में शामिल होने आए थे. प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य महासचिव मोहम्मद सलीम भी मौजूद थे. सीपीआईएम के महासचिव एम.ए. बेबी और राज्य महासचिव मोहम्मद सलीम (ETV Bharat) बेबी ने कहा, "पहले किसानों ने विरोध प्रदर्शन करके केंद्र सरकार को अपनी मांगें मानने पर मजबूर किया. विपक्ष को बाहर निकालने और उन्हें बोलने का मौका न देने के बाद संसद में तीन कृषि कानून पास किए गए; किसानों के लंबे आंदोलन ने सरकार को उन कानूनों को वापस लेने पर मजबूर किया. बिहार में बांकीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी तीन दशक बाद हारी. BJP ने न सिर्फ लोगों में फूट डाली है, बल्कि भगवान राम पर राजनीति भी की है. याद रखने वाली बात है कि राम मंदिर बनने के बाद भी पिछले लोकसभा चुनाव में BJP अयोध्या में हारी थी. अब राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर चोरी की घटनाएं सामने आई हैं."