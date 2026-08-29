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'मोदी सरकार के जाने की उल्टी गिनती शुरू', CPIM महासचिव ने बताए ये कारण

कोलकाता में CPIM के विस्तारित सत्र में शामिल होने आए एमए बेबी ने कहा कि महत्वपूर्ण समय में INDIA ब्लॉक को उचित भूमिका निभानी चाहिए.

Countdown to Modi Govt's downfall began with Pradhan's resignation, CPIM general secretary MA Baby
सीपीआईएम के महासचिव एम.ए. बेबी (File/ IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 29, 2026 at 11:39 AM IST

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कोलकाता: सीपीआईएम के महासचिव एम.ए. बेबी ने शुक्रवार को कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के पतन की उलटी गितनी शुरू हो गई है. छात्रों और युवाओं के विरोध के दबाव में केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसका संकेत है. उन्होंने कहा कि मोदी खुद को अजेय समझने लगे थे, लेकिन छात्रों, युवाओं, महिलाओं, मजदूरों और किसानों के आंदोलनों के सामने सरकार को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है.

एम.ए. बेबी कोलकाता के कल्याणी में CPI(M) के विस्तारित सत्र में शामिल होने आए थे. प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य महासचिव मोहम्मद सलीम भी मौजूद थे.

सीपीआईएम के महासचिव एम.ए. बेबी और राज्य महासचिव मोहम्मद सलीम
सीपीआईएम के महासचिव एम.ए. बेबी और राज्य महासचिव मोहम्मद सलीम (ETV Bharat)

बेबी ने कहा, "पहले किसानों ने विरोध प्रदर्शन करके केंद्र सरकार को अपनी मांगें मानने पर मजबूर किया. विपक्ष को बाहर निकालने और उन्हें बोलने का मौका न देने के बाद संसद में तीन कृषि कानून पास किए गए; किसानों के लंबे आंदोलन ने सरकार को उन कानूनों को वापस लेने पर मजबूर किया. बिहार में बांकीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी तीन दशक बाद हारी. BJP ने न सिर्फ लोगों में फूट डाली है, बल्कि भगवान राम पर राजनीति भी की है. याद रखने वाली बात है कि राम मंदिर बनने के बाद भी पिछले लोकसभा चुनाव में BJP अयोध्या में हारी थी. अब राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर चोरी की घटनाएं सामने आई हैं."

बेबी ने दावा किया कि मोदी सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है. उन्होंने कहा, "BJP ने पहली बार बंगाल में सरकार बनाई है. उन्होंने कॉलेज गवर्निंग बॉडी में अपने लोगों को बिठा दिया है. वे शिक्षा क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने JNU और जादवपुर यूनिवर्सिटी पर हमला किया है. हमें इस खतरे का संदेश हर तरह के लोगों तक पहुंचाना चाहिए. वामपंथी छात्र संगठनों ने दिल्ली में जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन में हिस्सा लिया."

INDIA ब्लॉक को उचित भूमिका निभानी चाहिए: बेबी
उन्होंने आगे कहा कि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर INDIA ब्लॉक को उचित भूमिका निभानी चाहिए. अलग-अलग राज्यों में सहयोगियों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी; यह सच्चाई है. हालांकि, हमें सतर्क रहना चाहिए ताकि BJP-RSS इस स्थिति का फायदा न उठा सकें. INDIA ब्लॉक को प्रत्येक राज्य की विशिष्ट राजनीतिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए."

पश्चिम बंगाल के संबंध में उन्होंने कहा, "यह राज्य प्रगतिशील आंदोलनों की भूमि है. हम अपने संगठन को मजबूत करने की प्रक्रिया में हैं और अधिक लोगों का समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं. हमें श्रमिक वर्ग को एकजुट करना चाहिए."

उन्होंने कहा कि राज्य नेतृत्व नई पीढ़ी को आगे बढ़ा रहा है. आगामी सितंबर में केरल में केंद्रीय समिति की एक विस्तारित बैठक आयोजित होने वाली है. समिति ने निर्णय लिया था कि इस विस्तारित सत्र में उन सभी पांचों राज्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी जहां पिछले अप्रैल में विधानसभा चुनाव हुए थे.

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