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Ranchi University Health and Wellness Centre: छात्रों के तनाव को समझने, सुनने और संभालने की पहल

झारखंड के ग्रामीण इलाकों में किशोरों की मानसिक स्थिति को लेकर हुए हालिया शोध में भी गंभीर तस्वीर सामने आई है. उपलब्ध शोध के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के 63.5 प्रतिशत किशोरों में अवसाद और तनाव के लक्षण पाए गए. जनजातीय किशोरों में भी यह आंकड़ा 71.5 प्रतिशत, जबकि गैर-जनजातीय किशोरों में 57.2 प्रतिशत बताया गया. इसी अध्ययन में ग्रामीण विद्यार्थियों में चिंता के लक्षणों की दर 79 प्रतिशत तक दर्ज होने की बात सामने आई है.

राज्य में पारिवारिक विवाद, वैवाहिक समस्याएं, रोजगार की चिंता और विद्यार्थियों में परीक्षा तथा करियर का दबाव मानसिक परेशानी के प्रमुख कारणों में शामिल बताए जाते हैं. राजधानी रांची में भी युवाओं और विद्यार्थियों के बीच इस तरह की समस्याएं चिंता का विषय बनी हुई हैं.

झारखंड की स्थिति भी चिंता बढ़ाने वाली है. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में मानसिक बीमारी की व्यापकता दर 11.1 प्रतिशत बताई गई है, जो राष्ट्रीय औसत 10.6 प्रतिशत से अधिक है. वहीं बीमारी से जुड़े आत्महत्या के मामलों में झारखंड में वृद्धि दर्ज होने की बात सामने आई है. वर्ष 2023 में बीमारी के कारण 132 मामले दर्ज हुए थे, जो वर्ष 2024 में बढ़कर 179 हो गए.

मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या का दायरा इससे कहीं बड़ा है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक भारत में 5 करोड़ 60 लाख से अधिक लोग अवसाद और करीब 3 करोड़ 80 लाख लोग चिंता संबंधी समस्या से प्रभावित हैं.

अधिवक्ता पीयूष गोस्वामी के मुताबिक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार देश में एक वर्ष में 1 लाख 71 हजार 418 आत्महत्याएं दर्ज की गई थीं. इनमें करीब 72.8 प्रतिशत पुरुष और 27.2 प्रतिशत महिलाएं थीं. वहीं, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट की रिपोर्ट में मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों से जुड़ी 14 हजार 305 मौतों का उल्लेख किया गया है.

इस केंद्र की खासियत यह है कि विद्यार्थियों को अपनी परेशानी साझा करने के लिए सुरक्षित और गोपनीय वातावरण मिलता है. मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सामाजिक झिझक के कारण कई विद्यार्थी अपनी परेशानी परिवार या दोस्तों तक से साझा नहीं कर पाते. ऐसे में विश्वविद्यालय परिसर के भीतर ही विशेषज्ञ परामर्श की सुविधा उन्हें मदद लेने का रास्ता उपलब्ध करा रही है.

देश में मानसिक तनाव और अवसाद से जुड़ी चिंताएं गंभीर होती जा रही हैं. ऐसे समय में उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को समय पर मानसिक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराना बेहद जरूरी हो गया है. इसी जरूरत को देखते हुए रांची विश्वविद्यालय में शुरू किया गया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सहारा बनकर उभर रहा है. शहर के मोरहाबादी स्थित इस केंद्र में विद्यार्थियों को मानसिक परामर्श और मार्गदर्शन की सुविधा निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है.

छात्रों के तनाव को समझने, सुनने और संभालने की पहल: चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट (ETV Bharat)

पढ़ाई का दबाव, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन की चिंता, करियर और रोजगार को लेकर अनिश्चितता, परिवार की अपेक्षाएं और सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव, बदलते दौर में युवाओं की मानसिक सेहत के सामने चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं.

रांचीः छोटी उम्र और जिम्मेदारियां बड़ी, परिवार की अपेक्षाएं, मुकाम हासिल करने की चिंता, कुछ ऐसी ही चुनौतियों से आज का युवा जूझ रहा. छात्र जीवन के इस दौर में तनाव होना स्वाभाविक है. ऐसे में तन के साथ मन का मजबूत होना भी जरूरी है. ऐसे नाजूक वक्त में छोटी बात या एक छोटी सी ठेस भी इनके इरादे पर चोट कर सकती है. जिससे वो तनाव और अवसाद से प्रभावित हो सकते हैं.

रांची यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों के अनुसार पढ़ाई और प्रतियोगिता के बढ़ते दबाव के साथ भविष्य को लेकर अनिश्चितता भी विद्यार्थियों की मानसिक परेशानी बढ़ा रही है. मैट्रिक और इंटर के बाद आगे की पढ़ाई, रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान कई युवा लगातार दबाव में रहते हैं. दूसरी ओर, ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता की कमी समस्या को और जटिल बनाती है.

रांची विश्वविद्यालय का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (ETV Bharat)

रोज 20 से 30 विद्यार्थी पहुंच रहे केंद्र

इसी पृष्ठभूमि में रांची विश्वविद्यालय का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर महत्वपूर्ण हो जाता है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार केंद्र में प्रतिदिन औसतन 20 से 30 विद्यार्थी और कुछ कर्मचारी मानसिक परामर्श तथा मार्गदर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. केंद्र के शुरू होने के बाद विद्यार्थियों के बीच इसकी स्वीकार्यता बढ़ रही है.

केंद्र से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार यहां आने वाले मामलों में करीब 40 से 50 प्रतिशत समस्याएं पढ़ाई और परीक्षा के दबाव से जुड़ी बताई जाती हैं. परीक्षा में बेहतर अंक लाने की चिंता, पाठ्यक्रम का दबाव और परिणाम को लेकर डर विद्यार्थियों में बेचैनी और तनाव पैदा कर रहा है. इसके अलावा अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों में नौकरी और करियर को लेकर चिंता के मामले भी सामने आ रहे हैं. ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले कुछ विद्यार्थी बड़े शहरों के विद्यार्थियों से अपनी तुलना करने के कारण हीनभावना और आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं.

छात्रों के तनाव को सुनने की पहल (ETV Bharat)

अकेलापन और मोबाइल का बढ़ता असर

वेलनेस सेंटर में आने वाले मामलों में अकेलेपन और सामाजिक दूरी की समस्या भी सामने आ रही है. हॉस्टल या किराये के कमरे में रहने वाले विद्यार्थियों के सामने घर से दूर रहने और अपनी भावनाएं साझा करने के लिए भरोसेमंद व्यक्ति नहीं होने की समस्या देखी जा रही है. विशेषज्ञों के अनुसार देर रात तक मोबाइल और सामाजिक माध्यमों के अत्यधिक इस्तेमाल से नींद की समस्या भी बढ़ रही है. नींद की कमी, पढ़ाई का दबाव और लगातार डिजिटल गतिविधियों का असर विद्यार्थियों के व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है.

देश में मानसिक स्वास्थ्य की तस्वीर (ETV Bharat)

विशेषज्ञों की सीधी मदद

रांची विश्वविद्यालय के इस केंद्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में विशेषज्ञ संस्थानों की भागीदारी है. रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो-साइकियाट्री एंड एलाइड साइंसेज, केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान और रिम्स के विशेषज्ञों की सेवाएं विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही हैं. प्रारंभिक जांच के बाद जरूरत के अनुसार परामर्श, उपचार और आगे की विशेषज्ञ सहायता का रास्ता तय किया जाता है.

हल्के और मध्यम स्तर के तनाव में बातचीत आधारित परामर्श, योग, ध्यान, कला, संगीत और दूसरी रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को मानसिक रूप से सहज बनाने का प्रयास किया जाता है. वहीं जिन मामलों में अधिक विशेषज्ञ उपचार की जरूरत होती है, उन्हें संबंधित चिकित्सा संस्थानों तक भेजने की व्यवस्था है.

छात्रों को विशेषज्ञ सहायता (ETV Bharat)

शोधकर्ता बोले- समय पर परामर्श से हो सकता है सुधार

मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर शोध करने वाले शोधकर्ता विवेकानंद का कहना है कि युवाओं और विद्यार्थियों में मानसिक तनाव के मामले बढ़ रहे हैं लेकिन समय रहते समस्या की पहचान और सही तरीके से परामर्श मिलने पर स्थिति में सुधार संभव है. उनके अनुसार मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चुप्पी तोड़ना और विद्यार्थियों को बिना डर अपनी परेशानी साझा करने का अवसर देना बेहद जरूरी है.

रांची विश्वविद्यालय का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (ETV Bharat)

केंद्र के सामने अब बड़ी जिम्मेदारी

रांची विश्वविद्यालय का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सिर्फ परामर्श देने की जगह नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता की नई संस्कृति विकसित करने की कोशिश है. जरूरत इस बात की है कि अधिक से अधिक विद्यार्थी समय रहते मदद लेने के लिए आगे आएं और मानसिक परेशानी को कमजोरी समझने की सोच बदले.

क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है. परीक्षा का दबाव हो या करियर की चिंता, अकेलापन हो या पारिवारिक अपेक्षाओं का बोझ समय पर किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना और विशेषज्ञ सहायता लेना समस्या को गंभीर होने से पहले संभालने में मदद कर सकता है. रांची विश्वविद्यालय का यह प्रयास इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

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