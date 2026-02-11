ETV Bharat / bharat

चार साल में बढ़ा भ्रष्टाचार; इन 5 वजहों ने दुनिया में बिगाड़ी देश की छवि

हैदराबाद: भारत में भ्रष्टाचार कम हुआ है...ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ओर से जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स (CPI) 2025 तो इसी ओर इशारा कर रहा है. दरअसल, इंडेक्स ने भारत को भ्रष्टाचार के मामले में 182 देशों में 91वें नंबर पर रखा है. इसका मतलब ये है कि दुनिया के 91 देश ऐसे हैं, जहां भारत के मुकाबले ज्यादा भ्रष्टाचार है. यही नहीं, 2024 की रिपोर्ट के मुकाबले भारत में भ्रष्टाचार कम हुआ है. 2024 में भारत की रैंकिंग 96 थी.

लेकिन, जब हम 4 साल पीछे यानी 2021 की रिपोर्ट देखते हैं तो पाते हैं कि उस समय देश में भ्रष्टाचार कम था. तब हमारी रैंकिंग 85 थी. इसका मतलब है कि 2021 के बाद से देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है. बता दें कि सूचकांक 0 और 100 के पैमाने पर भ्रष्टाचार को मापता है. इसमें जिनका स्कोर 0 होता है वे अत्यधिक भ्रष्ट और जिनका 100 स्कोर होता है, वह पारदर्शी यानी वहां पर भ्रष्टाचार नहीं है. आईए जानते हैं कि आखिर देश में भ्रष्टाचार की वजहें क्या हैं?

देशों के नियंत्रण के बाहर हो रहा भ्रष्टाचार: भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) 2025 में 182 देशों को स्थान दिया गया है. भ्रष्टाचार का वैश्विक औसत स्कोर घटकर 42 हो गया है. इंडेक्स में 122 देश ऐसे हैं, जिनका स्कोर 50 से नीचे है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में व्यापक भ्रष्टाचार का संकेत देते हैं. केवल 5 देशों का स्कोर 80 से ऊपर है. जबकि, 10 साल पहले ये 12 थे. इसका आशय यह है कि ज्यादातर देश भ्रष्टाचार को नियंत्रण में रखने में विफल रहे हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका (64), कनाडा (75) और न्यूजीलैंड (81) से लेकर यूरोप के विभिन्न हिस्सों, जैसे यूनाइटेड किंगडम (70), फ्रांस (66) और स्वीडन (80) के स्कोर लोकतंत्र में भ्रष्टाचार की बढ़ती धारणा को प्रदर्शित करते हैं.

दुनिया में डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट: वैश्विक स्तर पर डेनमार्क लगातार 8वीं बार शीर्ष पर रहा, जिसका स्कोर 89 है. इसके बाद फिनलैंड (88) और सिंगापुर (84) का स्थान रहा. न्यूजीलैंड और नॉर्वे 81 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहे. सूची में सबसे नीचे सोमालिया और दक्षिण सूडान थे, दोनों को 9 अंक मिले.

सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार सोमालिया और दक्षिण सूडान में: इंडेक्स के अनुसार दो-तिहाई से अधिक देश (68 प्रतिशत) 50 से नीचे अंक प्राप्त कर पाए, जो दुनिया के अधिकांश हिस्सों में भ्रष्टाचार की गंभीर समस्याओं को दर्शाता है. सूचकांक में सबसे नीचे, 25 से कम अंक प्राप्त करने वाले देश अधिकतर संघर्षग्रस्त और अत्यधिक दमनकारी देश हैं, जैसे वेनेजुएला (10) और सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले सोमालिया और दक्षिण सूडान, दोनों को नौ अंक प्राप्त हुए हैं.

बेहतर गवर्नेंस और डिजिटल सुधारों ने भारत की रैंकिंग बदली: CPI-2025 में भारत ने 182 देशों में 91वां स्थान हासिल किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5 स्थानों का सुधार दर्शाता है. यह सुधार बेहतर गवर्नेंस और डिजिटल सुधारों की ओर इशारा करता है, लेकिन भारत अभी भी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है. भ्रष्टाचार के खिलाफ सुधारों के बावजूद, भारत को नौकरशाही और राजनीतिक संरक्षण जैसे क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.