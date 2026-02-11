चार साल में बढ़ा भ्रष्टाचार; इन 5 वजहों ने दुनिया में बिगाड़ी देश की छवि
करप्शन परसेप्शन इंडेक्स (सीपीआइ) 2025 बताता है कि भारत में भ्रष्टाचार कम हुआ है. 2024 की रिपोर्ट के मुकाबले रैंकिंग में सुधार हुआ है.
Published : February 11, 2026 at 5:02 PM IST
हैदराबाद: भारत में भ्रष्टाचार कम हुआ है...ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ओर से जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स (CPI) 2025 तो इसी ओर इशारा कर रहा है. दरअसल, इंडेक्स ने भारत को भ्रष्टाचार के मामले में 182 देशों में 91वें नंबर पर रखा है. इसका मतलब ये है कि दुनिया के 91 देश ऐसे हैं, जहां भारत के मुकाबले ज्यादा भ्रष्टाचार है. यही नहीं, 2024 की रिपोर्ट के मुकाबले भारत में भ्रष्टाचार कम हुआ है. 2024 में भारत की रैंकिंग 96 थी.
लेकिन, जब हम 4 साल पीछे यानी 2021 की रिपोर्ट देखते हैं तो पाते हैं कि उस समय देश में भ्रष्टाचार कम था. तब हमारी रैंकिंग 85 थी. इसका मतलब है कि 2021 के बाद से देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है. बता दें कि सूचकांक 0 और 100 के पैमाने पर भ्रष्टाचार को मापता है. इसमें जिनका स्कोर 0 होता है वे अत्यधिक भ्रष्ट और जिनका 100 स्कोर होता है, वह पारदर्शी यानी वहां पर भ्रष्टाचार नहीं है. आईए जानते हैं कि आखिर देश में भ्रष्टाचार की वजहें क्या हैं?
देशों के नियंत्रण के बाहर हो रहा भ्रष्टाचार: भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) 2025 में 182 देशों को स्थान दिया गया है. भ्रष्टाचार का वैश्विक औसत स्कोर घटकर 42 हो गया है. इंडेक्स में 122 देश ऐसे हैं, जिनका स्कोर 50 से नीचे है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में व्यापक भ्रष्टाचार का संकेत देते हैं. केवल 5 देशों का स्कोर 80 से ऊपर है. जबकि, 10 साल पहले ये 12 थे. इसका आशय यह है कि ज्यादातर देश भ्रष्टाचार को नियंत्रण में रखने में विफल रहे हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका (64), कनाडा (75) और न्यूजीलैंड (81) से लेकर यूरोप के विभिन्न हिस्सों, जैसे यूनाइटेड किंगडम (70), फ्रांस (66) और स्वीडन (80) के स्कोर लोकतंत्र में भ्रष्टाचार की बढ़ती धारणा को प्रदर्शित करते हैं.
दुनिया में डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट: वैश्विक स्तर पर डेनमार्क लगातार 8वीं बार शीर्ष पर रहा, जिसका स्कोर 89 है. इसके बाद फिनलैंड (88) और सिंगापुर (84) का स्थान रहा. न्यूजीलैंड और नॉर्वे 81 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहे. सूची में सबसे नीचे सोमालिया और दक्षिण सूडान थे, दोनों को 9 अंक मिले.
सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार सोमालिया और दक्षिण सूडान में: इंडेक्स के अनुसार दो-तिहाई से अधिक देश (68 प्रतिशत) 50 से नीचे अंक प्राप्त कर पाए, जो दुनिया के अधिकांश हिस्सों में भ्रष्टाचार की गंभीर समस्याओं को दर्शाता है. सूचकांक में सबसे नीचे, 25 से कम अंक प्राप्त करने वाले देश अधिकतर संघर्षग्रस्त और अत्यधिक दमनकारी देश हैं, जैसे वेनेजुएला (10) और सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले सोमालिया और दक्षिण सूडान, दोनों को नौ अंक प्राप्त हुए हैं.
बेहतर गवर्नेंस और डिजिटल सुधारों ने भारत की रैंकिंग बदली: CPI-2025 में भारत ने 182 देशों में 91वां स्थान हासिल किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5 स्थानों का सुधार दर्शाता है. यह सुधार बेहतर गवर्नेंस और डिजिटल सुधारों की ओर इशारा करता है, लेकिन भारत अभी भी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है. भ्रष्टाचार के खिलाफ सुधारों के बावजूद, भारत को नौकरशाही और राजनीतिक संरक्षण जैसे क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.
भ्रष्टाचार कवर करने वाले 829 पत्रकारों की हत्या: दुनिया भर में गैर-संघर्ष वाले क्षेत्रों में 2012 से लेकर अब तक 829 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है. 2025 में मारे गए 150 लोगों में से 5 भ्रष्टाचार से जुड़ी खबरें कवर करने वाले थे. इनमें से 90% से अधिक हत्याएं उन देशों में हुईं जिनका CPI स्कोर 50 से कम है, जैसे ब्राजील, भारत, मैक्सिको, पाकिस्तान और इराक.
पाकिस्तान 136वें, बांग्लादेश 150वें पायदान पर: रिपोर्ट के अनुसार, एशिया के अधिकांश देशों ने वैश्विक औसत 42 से कम अंक प्राप्त किए हैं, जिनमें भारत (39), बांग्लादेश (अंक: 24, रैंक: 150वां) और इंडोनेशिया (अंक: 34, रैंक: 109वां) शामिल हैं. पाकिस्तान 28 अंकों के साथ 136वें स्थान पर रहा है.
भ्रष्टाचार के मुख्य कारण: विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में लालच-स्वार्थ, कमजोर कानून और पारदर्शिता की कमी, आर्थिक दबाव (गरीबी, कम वेतन), जटिल नौकरशाही (लालफीताशाही), नैतिक मूल्यों का पतन लोगों को रिश्वतखोरी, गबन और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों की ओर ले जाता है.
- व्यक्तिगत लाभ, धन और शक्ति की इच्छा लोगों को भ्रष्ट आचरण के लिए उकसाती है, जैसे रिश्वत लेना या गबन करना.
- अपर्याप्त कानून, कमजोर एनफोर्समेंट और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता की कमी भ्रष्टाचार का मौका देती हैं.
- गरीबी, बेरोजगारी, कम वेतन मिलना रिश्वत लेने या अन्य अवैध तरीकों से पैसे कमाने के लिए मजबूर कर सकता है.
- लंबी, जटिल और लालफीताशाही) लोगों को काम जल्दी कराने के लिए भ्रष्टाचार के दलदल में धकेलती हैं.
- समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास, जागरूकता की कमी और सांस्कृतिक स्वीकृति (जब भ्रष्टाचार को 'सामान्य' मान लिया जाता है) भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, खासकर शिक्षा की कमी के कारण.
भ्रष्टाचार के स्तर में गिरावट क्यों: जिन देशों के CPI स्कोर में गिरावट आई है. इसमें वेनेजुएला (10), सीरिया (15), हंगरी (40) और दक्षिण सूडान (9) शामिल हैं. अलग-अलग परिस्थितियों के बावजूद, ये देश लोकतांत्रिक पतन, संस्थागत कमजोरी का शिकार हुए हैं. कुछ मामलों में संघर्ष ने इस प्रक्रिया को और भी तेज कर दिया है. क्योंकि भ्रष्टाचार व्यवस्थागत हो जाता है और राजनीतिक-प्रशासनिक दोनों प्रणालियों में गहराई से समा जाता है.
दूसरा पैटर्न हाल का है और उच्च स्कोर वाले देशों पर केंद्रित है. हालांकि, इनमें से कई देश अभी भी इंडेक्स में शीर्ष के करीब हैं, लेकिन वे अपने शुरुआती आधार स्तर से काफी नीचे खिसक गए हैं. इस समूह में संयुक्त राज्य अमेरिका (64), कनाडा (75), यूनाइटेड किंगडम (70), फ्रांस (66), स्वीडन (80), न्यूजीलैंड (81) और चिली (63) जैसे देश शामिल हैं. इनमें से कई देशों में भ्रष्टाचार का खतरा बढ़ गया है. क्योंकि, नियंत्रण और संतुलन कमजोर हो गए हैं.
ये भी पढ़ें: कूड़ा-कचरा, पॉलीथिन बीनने वालों में सबसे ज्यादा किस जाति के? मोदी सरकार ने पहली बार जारी किया डेटा