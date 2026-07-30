मालदा में जल जीवन मिशन में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ, बंगाल के मंत्री भट्टाचार्य का दावा
मंत्री ने कहा कि मालदा के लिए 800 करोड़ रुपये दिए गए, लेकिन सिर्फ 300 करोड़ रुपये ही मंजूर किए गए. पार्थ दास की रिपोर्ट.
Published : July 30, 2026 at 8:55 PM IST
मालदा (पश्चिम बंगाल): बंगाल के सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (PHE) राज्य मंत्री भास्कर भट्टाचार्य ने पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के समय में मालदा में केंद्र सरकार के 'जल जीवन मिशन' में गड़बड़ियों का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, "मालदा में इस प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है."
मुर्शिदाबाद और मालदा के तीन दिन के दौरे के दौरान, मंत्री ने कई जल परियोजनाओं का निरीक्षण किया और प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और संबंधित ठेकेदारों के साथ बैठक की. इसके बाद, उन्होंने कहा कि परियोजनाओं को लागू करने में कई गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं.
उन्होंने कहा कि सभी निरीक्षणों को कवर करने वाली एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है और इसे राज्य सरकार को सौंपा जाएगा, और वे इसके नतीजों के आधार पर एक आधिकारिक जांच की सिफारिश करेंगे.
मंत्री ने दावा किया कि मालदा जिले में 2024 से जल जीवन मिशन के लिए 800 करोड़ रुपये दिए गए थे, फिर भी अलग-अलग परियोजनाओं के लिए सिर्फ 300 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई. उन्होंने पूछा, "बाकी 500 करोड़ रुपये का हिसाब कहां है? उन पैसों का इस्तेमाल कैसे किया गया?"
जल जीवन मिशन लागू करने में मालदा सबसे पीछे
जिला प्रशासनिक भवन में एक बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए भट्टाचार्य ने कहा, "प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों का ड्रीम प्रोजेक्ट होने के बावजूद, मालदा इस स्कीम को लागू करने के मामले में देश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है. ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले दिए गए फंड का ठीक से इस्तेमाल नहीं किया गया. इस प्रोजेक्ट के तहत लोगों के लिए जो सेवाएं थीं, वे असल में उन तक कभी नहीं पहुंचीं."
उन्होंने कहा, "कुछ जगहों पर पाइप बिछाए गए लेकिन पानी नहीं है. नल लगाए गए हैं, लेकिन उनसे कभी पानी नहीं आया. दूसरी जगहों पर पाइप खरीदे गए लेकिन उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया. आसान शब्दों में कहें तो, जनता का पैसा खर्च किया गया, लेकिन परियोजना का मकसद पूरा नहीं हुआ."
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कई मामलों में, शुरू में 40-42 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स की कीमत बाद में बढ़ाकर 100 से 150 करोड़ रुपये कर दी गई, जबकि काम में उस हिसाब से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई. इसलिए, उनका मानना है कि प्रोजेक्ट की लागत में इस असामान्य बढ़ोतरी के पीछे के कारणों की जांच करना जरूरी है.
पूर्व प्रभारी की भूमिका की जांच होनी चाहिए...
उन्होंने कहा, "इस विभाग को देखने वाले पूर्व विधायक और पूर्व चेयरमैन को अच्छी तरह पता है कि क्या हुआ था. जब तक जांच नहीं हो जाती, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता. फिर भी, जो लोग पहले विभाग के प्रभारी थे या स्थानीय स्तर पर प्रोजेक्ट की देखरेख कर रहे थे, उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए. अगर जिम्मेदारियों को ठीक से निभाया गया होता, तो यह हालत नहीं होती."
मंत्री ने अधूरे प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने के लिए एक रोडमैप बताया. उन्होंने घोषणा की कि 75 प्रतिशत से अधिक पूरे हो चुके प्रोजेक्ट्स के लिए फंड फेज में जारी किए जाएंगे और पहले फेज की प्रगति की जांच करने के बाद ही दूसरी किस्त दी जाएगी. हर प्रोजेक्ट पर कड़ी निगरानी रखने के लिए एक समर्पित निगरानी तंत्र भी लागू किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रगति रिपोर्ट हर महीने सीधे मंत्री के ऑफिस में जमा करनी होगी.
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