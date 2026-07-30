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मालदा में जल जीवन मिशन में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ, बंगाल के मंत्री भट्टाचार्य का दावा

बंगाल के मंत्री भास्कर भट्टाचार्य ( ETV Bharat )

मालदा (पश्चिम बंगाल): बंगाल के सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (PHE) राज्य मंत्री भास्कर भट्टाचार्य ने पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के समय में मालदा में केंद्र सरकार के 'जल जीवन मिशन' में गड़बड़ियों का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, "मालदा में इस प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है." मुर्शिदाबाद और मालदा के तीन दिन के दौरे के दौरान, मंत्री ने कई जल परियोजनाओं का निरीक्षण किया और प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और संबंधित ठेकेदारों के साथ बैठक की. इसके बाद, उन्होंने कहा कि परियोजनाओं को लागू करने में कई गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं. उन्होंने कहा कि सभी निरीक्षणों को कवर करने वाली एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है और इसे राज्य सरकार को सौंपा जाएगा, और वे इसके नतीजों के आधार पर एक आधिकारिक जांच की सिफारिश करेंगे. मंत्री ने दावा किया कि मालदा जिले में 2024 से जल जीवन मिशन के लिए 800 करोड़ रुपये दिए गए थे, फिर भी अलग-अलग परियोजनाओं के लिए सिर्फ 300 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई. उन्होंने पूछा, "बाकी 500 करोड़ रुपये का हिसाब कहां है? उन पैसों का इस्तेमाल कैसे किया गया?" जल जीवन मिशन लागू करने में मालदा सबसे पीछे

जिला प्रशासनिक भवन में एक बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए भट्टाचार्य ने कहा, "प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों का ड्रीम प्रोजेक्ट होने के बावजूद, मालदा इस स्कीम को लागू करने के मामले में देश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है. ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले दिए गए फंड का ठीक से इस्तेमाल नहीं किया गया. इस प्रोजेक्ट के तहत लोगों के लिए जो सेवाएं थीं, वे असल में उन तक कभी नहीं पहुंचीं."