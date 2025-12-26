ETV Bharat / bharat

शिवसेना पार्षद के पति की दिनदहाड़े बेरहमी से हुई हत्या, मंत्री ने लगाए NCP पर गंभीर आरोप

रायगढ़: महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एकनाथ शिंदे की लीडरशिप वाली खोपोली म्युनिसिपल काउंसिल की शिवसेना पार्षद मानसी कालोखे के पति की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई. शुक्रवार, 26 दिसंबर को सुबह करीब 7 बजकर 30 मिनट पर हुई इस घटना से सनसनी फैल गई है. मरने वाले की पहचान मंगेश कालोखे के तौर पर हुई है.

बेटे को स्कूल छोड़कर घर लौटते समय हुआ हमला

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मंगेश कालोखे पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया. जब मंगेश अपने बेटे को स्कूल छोड़कर घर लौट रहे थे उसी समय हमलावर एक काली गाड़ी में आए और उन पर धारदार हथियारों से हमला कर मौके से फरार हो गए. हमला इतना बेरहमी से किया गया कि मंगेश कालोखे की मौके पर ही मौत हो गई.

इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. लोगों में इस वक्त डर का माहौल है. घटना की जानकारी मिलने पर खोपोली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों का पता लगाने की कोशिश कर रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना के पीछे का मकसद आपसी झगड़ा, राजनीतिक रंजिश या कोई और वजह थी.

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है

पार्षद मानसी कालोखे के परिवार के साथ अचानक हुई इस दुखद घटना पर पूरे खोपले शहर में तनाव का माहौल है. लोग आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. हालात को देखते हुए पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है. रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक अंचल दलाल ने भी इस मामले पर कहा है कि शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है. रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक एसपी अंचल दलाल ने कहा कि, मामले में जो भी कमियां हैं, उन्हें दूर किया जा रहा है ताकि यह केस शुरू से ही मजबूत रहे.