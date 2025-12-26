शिवसेना पार्षद के पति की दिनदहाड़े बेरहमी से हुई हत्या, मंत्री ने लगाए NCP पर गंभीर आरोप
मंत्री गोगावाले ने आरोप लगाया कि, इस हत्या के पीछे एनसीपी कार्यकर्ताओं का हाथ है.
Published : December 26, 2025 at 5:37 PM IST
रायगढ़: महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एकनाथ शिंदे की लीडरशिप वाली खोपोली म्युनिसिपल काउंसिल की शिवसेना पार्षद मानसी कालोखे के पति की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई. शुक्रवार, 26 दिसंबर को सुबह करीब 7 बजकर 30 मिनट पर हुई इस घटना से सनसनी फैल गई है. मरने वाले की पहचान मंगेश कालोखे के तौर पर हुई है.
बेटे को स्कूल छोड़कर घर लौटते समय हुआ हमला
शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मंगेश कालोखे पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया. जब मंगेश अपने बेटे को स्कूल छोड़कर घर लौट रहे थे उसी समय हमलावर एक काली गाड़ी में आए और उन पर धारदार हथियारों से हमला कर मौके से फरार हो गए. हमला इतना बेरहमी से किया गया कि मंगेश कालोखे की मौके पर ही मौत हो गई.
इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. लोगों में इस वक्त डर का माहौल है. घटना की जानकारी मिलने पर खोपोली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों का पता लगाने की कोशिश कर रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना के पीछे का मकसद आपसी झगड़ा, राजनीतिक रंजिश या कोई और वजह थी.
शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है
पार्षद मानसी कालोखे के परिवार के साथ अचानक हुई इस दुखद घटना पर पूरे खोपले शहर में तनाव का माहौल है. लोग आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. हालात को देखते हुए पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है. रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक अंचल दलाल ने भी इस मामले पर कहा है कि शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है. रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक एसपी अंचल दलाल ने कहा कि, मामले में जो भी कमियां हैं, उन्हें दूर किया जा रहा है ताकि यह केस शुरू से ही मजबूत रहे.
मंत्री गोगावाले ने NCP पर गंभीर आरोप लगाए
इस बीच, शिवसेना नेता और मंत्री भरत गोगावले ने इस हत्या मामले को लेकर एक अलग ही शक जताया है. मंत्री भरत गोगावले ने गंभीर आरोप लगाते हुए हत्या के पीछे एनसीपी कार्यकर्ताओं का हाथ बताया है.
उन्होंने सनसनीखेज दावा किया कि यह हत्या इसलिए हुई क्योंकि खोपोली में हार से एनसीपी पर गहरा असर पड़ा है. यह हत्या 21 तारीख को चुनाव के नतीजे घोषित होने के तुरंत बाद हुई थी. शिवसेना नेता और मंत्री भरत गोगावले ने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और एनसीपी ने ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया होगा. गोगावाले ने यह भी मांग की कि पुलिस इस मामले में आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे.
ये भी पढ़ें: ओडिशा शर्मसार: मासूम से दरिंदगी के बाद हत्या, शराब दुकान के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा