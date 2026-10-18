Special: साइबर अपराध का ‘कॉर्पोरेट मॉडल’, फिक्सड सैलरी और ठगी पर अलग से कमीशन! जानें, क्राइम का पूरा माड्यूल
रांची में पुलिस की कार्रवाई में साइबर अपराध के कॉर्पोरेट मॉडल का खुलासा हुआ है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 18, 2026 at 5:38 PM IST
रांचीः पर्दे के पीछे सरगना, सामने कॉलिंग करने वाले युवक. भर्ती, प्रशिक्षण और कमाई का हिसाब रखने वाले गिरोह अब कंपनी की तर्ज पर ठगी का कारोबार चला रहे हैं. जी हां, ये बिल्कुल सच है और सबकुछ जानें इस बात का खुलासा करती इस रिपोर्ट से.
झारखंड में साइबर अपराध का चेहरा तेजी से बदल रहा है. साइबर ठगी के लिए बदनाम जामताड़ा में अपराधियों के छोटे-छोटे गिरोह चर्चा में रहते थे. अब कई मामलों में ठगी को एक संगठित कारोबार की तरह चलाने की कार्यप्रणाली सामने आने लगी है.
राजधानी रांची के पंडरा इलाके में पकड़े गए साइबर अपराधियों के गिरोह ने इस बदलते स्वरूप की एक नई तस्वीर पेश की है. यहां किराये के फ्लैट में बाकायदा कार्यालय खोलकर गिरोह का संचालन किया जा रहा था. कॉलिंग के लिए युवकों की नियुक्ति, उन्हें हर महीने निश्चित वेतन, ठगी की रकम के आधार पर अतिरिक्त कमीशन और काम के लिए दर्जनों सिम कार्ड व लैपटॉप का इस्तेमाल इस नेटवर्क की कार्यप्रणाली के अहम पहलू थे.
फिक्सड वेतन, जितना अधिक ठगी उतना ज्यादा कमीशन
शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि गिरोह में शामिल युवकों को करीब 20 हजार रुपये मासिक वेतन दिया जाता था. इसके अलावा, जो युवक ठगी के जरिए जितनी अधिक रकम हासिल करता था, उसे उसी अनुपात में अतिरिक्त भुगतान भी मिलता था यानी इस कथित नेटवर्क में वेतन के साथ-साथ प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन की व्यवस्था भी थी. मतलब की साइबर अपराधी अब पारंपरिक गिरोहों से आगे बढ़कर कंपनी की तर्ज पर अपना नेटवर्क संचालित कर रहे हैं.
किराये के फ्लैट में खुला था कार्यालय, वहीं से होता था संचालन
रांच के पंडरा में सामने आए इस मामले की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गिरोह केवल किसी एक कमरे में बैठकर फोन करने वाले कुछ युवकों तक सीमित नहीं था. इसके लिए किराये का फ्लैट लिया गया था, जहां बाकायदा कार्यालय बनाकर गतिविधियां संचालित की जा रही थीं.
यहीं से गिरोह के सदस्य लोगों को फोन करने और कथित तौर पर उन्हें ठगी के जाल में फंसाने का काम करते थे. गिरोह ने अपने काम के लिए एक निश्चित स्थान और कार्यप्रणाली विकसित कर रखी थी. फ्लैट में बैठकर ठगी के कॉलिंग करने वाले युवकों और पर्दे के पीछे से नेटवर्क संचालित करने वालों के बीच काम का बंटवारा था. आवासीय परिसर में चल रही ठगी की गतिविधियां सामान्य कामकाज जैसी दिखाई देती थी, जबकि अंदर कथित तौर पर साइबर ठगी का नेटवर्क संचालित हो रहा था.
दर्जनों सिम कार्ड और लैपटॉप से चलता था नेटवर्क
गिरोह के कामकाज में यानी ठगी के लिए दर्जनों सिम कार्ड और लैपटॉप का इस्तेमाल किया जा रहा था. साइबर ठगी के मामलों में मोबाइल नंबरों और डिजिटल उपकरणों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से लोगों से संपर्क करने और आपसी गतिविधियों को संचालित करने का काम किया जा सकता है. फिलहाल पुलिस के सामने यह पता लगाने की चुनौती है कि इस्तेमाल किए गए सिम कार्ड किन लोगों के नाम पर लिए गए थे, उनका संचालन कौन करता था और क्या इनका इस्तेमाल दूसरे राज्यों में भी किया जा रहा था.
20 हजार रुपये की सैलरी, ठगी पर अलग कमीशन
इस नेटवर्क का सबसे चौंकाने वाला पहलू फिक्सड सैलरी की व्यवस्था है. शुरुआती पूछताछ के मुताबिक, गिरोह में काम करने वाले युवकों को हर महीने करीब 20 हजार रुपये की निश्चित सैलरी दी जाती थी. इसके अतिरिक्त, ठगी के जरिए हासिल की गई रकम के आधार पर अलग से भुगतान भी किया जाता था यानी युवक को नियमित आमदनी के साथ अधिक ठगी करने पर अतिरिक्त पैसे दिया जाता था.
इस व्यवस्था में काम करने वाले युवकों की भूमिका और अनुभव दोनो ही महत्वपूर्ण थे. नए युवकों को पहले काम सिखाया जाता था, जबकि पुराने और अनुभवी युवकों को अपेक्षाकृत अधिक वेतन मिलता था, क्योकि वे ठगी में पहले से निपुण थे। सामान्य कंपनियों में कर्मचारियों को लक्ष्य पूरा करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है.
पंडरा के इस मामले में कथित तौर पर इसी तरह की व्यवस्था का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा था. यहां काम की सफलता का पैमाना ठगी से हासिल होने वाली रकम थी. यही वजह है कि इस नेटवर्क की कार्यप्रणाली को साइबर अपराध का कॉरपोरेट मॉडल कहा जा रहा है.
पर्दे के पीछे सरगना, सामने कॉलिंग करने वाले युवक
रांची के सिटी एसपी पारस राणा के अनुसार, पूछताछ में सामने आया है कि गिरोह के मुख्य संचालक खुद लोगों को फोन नहीं करते थे. वे पर्दे के पीछे रहकर पूरे नेटवर्क को चलाते थे और युवकों से कॉलिंग कराते थे. गिरोह में काम का बंटवारा किया गया था. एक ओर फोन पर लोगों से संपर्क करने वाले युवक थे, तो दूसरी ओर पूरे नेटवर्क का संचालन करने वाले लोग.
जामताड़ा से आगे बढ़ रहा साइबर अपराध का स्वरूप
झारखंड में साइबर अपराध की चर्चा होते ही जामताड़ा का नाम सामने आता है. लेकिन समय के साथ अपराधियों के तौर-तरीकों में बदलाव आया है. यह अपराध अब फोन पर ठगी करने वाले व्यक्ति की पहचान तक सीमित नहीं रह गई है. नेटवर्क के संचालन, डिजिटल उपकरणों, मोबाइल नंबरों, निजी डेटा और पैसों के लेन-देन की कड़ियों को समझना भी जरूरी हो गया है.
दूसरे राज्यों में भी फैले हो सकते हैं संपर्क
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, गिरोह झारखंड में बैठकर साइबर ठगी की गतिविधियां संचालित कर रहा था, जबकि कॉलिंग के लिए अलग-अलग राज्यों के मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया जा रहा था. पंडरा का मामला बताता है कि साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई अब केवल ठगी करने वाले फोन नंबर तक पहुंचने की नहीं, बल्कि उस पूरे तंत्र को उजागर करने की है, जो भर्ती से लेकर कॉलिंग और पैसों के लेन-देन तक की कड़ियों को जोड़ता है.
किराये के फ्लैट में कार्यालय, दर्जनों सिम कार्ड, लैपटॉप, निश्चित वेतन और कमीशन का कथित मॉडल इस नेटवर्क की गंभीरता को सामने लाते हैं. अब पुलिस की चुनौती इस पूरे कॉरपोरेट ढांचे के पीछे मौजूद संचालकों और उसके वित्तीय नेटवर्क तक पहुंचने की है, जिस पर रांची पुलिस काम भी कर रही है.
क्या है पंडरा का मामला
रांची के पंडरा स्थित मालती अपार्टमेंट समेत दो अपार्टमेंट के किराये के फ्लैटों में साइबर ठगी का नेटवर्क संचालित किए जाने का खुलासा हुआ था. पुलिस ने 13 अक्टूबर को मिली गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 10 आरोपितों को गिरफ्तार किया, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध कर बाल सुधार गृह भेजा गया.
गिरोह के सदस्य लोगों को फोन कर लोन और नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करते थे. पुलिस ने मौके से करीब आठ लाख रुपये नकद, 36 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, 32 एटीएम कार्ड, 12 सिम कार्ड और 25 नोटबुक समेत कई बैंकिंग दस्तावेज बरामद किए थे.
साइबर थाना में मामला दर्ज
रांची पुलिस ने इस मामले में साइबर अपराध थाना कांड संख्या 252/26, दिनांक 14 अक्टूबर 2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामले की जांच की जा रही है.
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