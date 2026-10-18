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Special: साइबर अपराध का ‘कॉर्पोरेट मॉडल’, फिक्सड सैलरी और ठगी पर अलग से कमीशन! जानें, क्राइम का पूरा माड्यूल

रांचीः पर्दे के पीछे सरगना, सामने कॉलिंग करने वाले युवक. भर्ती, प्रशिक्षण और कमाई का हिसाब रखने वाले गिरोह अब कंपनी की तर्ज पर ठगी का कारोबार चला रहे हैं. जी हां, ये बिल्कुल सच है और सबकुछ जानें इस बात का खुलासा करती इस रिपोर्ट से.

झारखंड में साइबर अपराध का चेहरा तेजी से बदल रहा है. साइबर ठगी के लिए बदनाम जामताड़ा में अपराधियों के छोटे-छोटे गिरोह चर्चा में रहते थे. अब कई मामलों में ठगी को एक संगठित कारोबार की तरह चलाने की कार्यप्रणाली सामने आने लगी है.

साइबर अपराध का कॉर्पोरेट मॉडलः प्रशांत कुमार की रिपोर्ट. (ETV Bharat)

राजधानी रांची के पंडरा इलाके में पकड़े गए साइबर अपराधियों के गिरोह ने इस बदलते स्वरूप की एक नई तस्वीर पेश की है. यहां किराये के फ्लैट में बाकायदा कार्यालय खोलकर गिरोह का संचालन किया जा रहा था. कॉलिंग के लिए युवकों की नियुक्ति, उन्हें हर महीने निश्चित वेतन, ठगी की रकम के आधार पर अतिरिक्त कमीशन और काम के लिए दर्जनों सिम कार्ड व लैपटॉप का इस्तेमाल इस नेटवर्क की कार्यप्रणाली के अहम पहलू थे.

ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

फिक्सड वेतन, जितना अधिक ठगी उतना ज्यादा कमीशन

शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि गिरोह में शामिल युवकों को करीब 20 हजार रुपये मासिक वेतन दिया जाता था. इसके अलावा, जो युवक ठगी के जरिए जितनी अधिक रकम हासिल करता था, उसे उसी अनुपात में अतिरिक्त भुगतान भी मिलता था यानी इस कथित नेटवर्क में वेतन के साथ-साथ प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन की व्यवस्था भी थी. मतलब की साइबर अपराधी अब पारंपरिक गिरोहों से आगे बढ़कर कंपनी की तर्ज पर अपना नेटवर्क संचालित कर रहे हैं.

किराये के फ्लैट में खुला था कार्यालय, वहीं से होता था संचालन

रांच के पंडरा में सामने आए इस मामले की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गिरोह केवल किसी एक कमरे में बैठकर फोन करने वाले कुछ युवकों तक सीमित नहीं था. इसके लिए किराये का फ्लैट लिया गया था, जहां बाकायदा कार्यालय बनाकर गतिविधियां संचालित की जा रही थीं.

ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

यहीं से गिरोह के सदस्य लोगों को फोन करने और कथित तौर पर उन्हें ठगी के जाल में फंसाने का काम करते थे. गिरोह ने अपने काम के लिए एक निश्चित स्थान और कार्यप्रणाली विकसित कर रखी थी. फ्लैट में बैठकर ठगी के कॉलिंग करने वाले युवकों और पर्दे के पीछे से नेटवर्क संचालित करने वालों के बीच काम का बंटवारा था. आवासीय परिसर में चल रही ठगी की गतिविधियां सामान्य कामकाज जैसी दिखाई देती थी, जबकि अंदर कथित तौर पर साइबर ठगी का नेटवर्क संचालित हो रहा था.

दर्जनों सिम कार्ड और लैपटॉप से चलता था नेटवर्क

गिरोह के कामकाज में यानी ठगी के लिए दर्जनों सिम कार्ड और लैपटॉप का इस्तेमाल किया जा रहा था. साइबर ठगी के मामलों में मोबाइल नंबरों और डिजिटल उपकरणों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से लोगों से संपर्क करने और आपसी गतिविधियों को संचालित करने का काम किया जा सकता है. फिलहाल पुलिस के सामने यह पता लगाने की चुनौती है कि इस्तेमाल किए गए सिम कार्ड किन लोगों के नाम पर लिए गए थे, उनका संचालन कौन करता था और क्या इनका इस्तेमाल दूसरे राज्यों में भी किया जा रहा था.

अपार्टमेंट में किराए के फ्लैट से साइबर क्राइम का नेटवर्क (ETV Bharat)

20 हजार रुपये की सैलरी, ठगी पर अलग कमीशन

इस नेटवर्क का सबसे चौंकाने वाला पहलू फिक्सड सैलरी की व्यवस्था है. शुरुआती पूछताछ के मुताबिक, गिरोह में काम करने वाले युवकों को हर महीने करीब 20 हजार रुपये की निश्चित सैलरी दी जाती थी. इसके अतिरिक्त, ठगी के जरिए हासिल की गई रकम के आधार पर अलग से भुगतान भी किया जाता था यानी युवक को नियमित आमदनी के साथ अधिक ठगी करने पर अतिरिक्त पैसे दिया जाता था.

इस व्यवस्था में काम करने वाले युवकों की भूमिका और अनुभव दोनो ही महत्वपूर्ण थे. नए युवकों को पहले काम सिखाया जाता था, जबकि पुराने और अनुभवी युवकों को अपेक्षाकृत अधिक वेतन मिलता था, क्योकि वे ठगी में पहले से निपुण थे। सामान्य कंपनियों में कर्मचारियों को लक्ष्य पूरा करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है.

अपार्टमेंट से पकड़े गये युवक (ETV Bharat)

पंडरा के इस मामले में कथित तौर पर इसी तरह की व्यवस्था का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा था. यहां काम की सफलता का पैमाना ठगी से हासिल होने वाली रकम थी. यही वजह है कि इस नेटवर्क की कार्यप्रणाली को साइबर अपराध का कॉरपोरेट मॉडल कहा जा रहा है.

पर्दे के पीछे सरगना, सामने कॉलिंग करने वाले युवक