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बाघ घास खाता है क्या? कॉर्बेट से आया अनोखा वीडियो, खड़े हुए सवाल

मुंह में घास दबाकर निकला नन्हा बाघ! ( फोटो सोर्स: टूरिस्ट )

रामनगर (उत्तराखंड): विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के झिरना पर्यटन जोन से बाघ का एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने वन्यजीव प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. वीडियो में करीब डेढ़ साल का बाघ का शावक अपने मुंह में धान की पराली दबाकर जंगल में घूमता और उसके साथ खेलता नजर आ रहा है. टाइगर का यह अनोखा अंदाज पर्यटकों के कैमरे में कैद हुआ है.

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के झिरना पर्यटन जोन में पर्यटकों को जंगल सफारी के दौरान एक एडल्ट शावक का यह दिलचस्प अंदाज देखने को मिला. वीडियो में शावक मुंह में घास का मुट्ठा दबाकर चलता दिखाई दे रहा है. पहली नजर में यह दृश्य काफी अनोखा लगता है. प्रसिद्ध वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर दीप रजवार के मुताबिक बाघ स्वभाव से मांसाहारी होता है. इस वीडियो को देखकर उन्हें यह संभावना कम नजर आती है कि शावक पराली को भोजन समझकर ले जा रहा है. उनका मानना है कि संभव है कि शिकार के दौरान आसपास घास में खून के छींटे अथवा मांस के छोटे टुकड़े गिर गए हों और शावक उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा हो.