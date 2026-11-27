बाघ घास खाता है क्या? कॉर्बेट से आया अनोखा वीडियो, खड़े हुए सवाल
tiger cub Video with grass: झिरना जोन में बाघ का शावक मुंह में घास दबाकर आगे बढ़ता दिख रहा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 27, 2026 at 6:16 PM IST|
Updated : November 27, 2026 at 6:35 PM IST
रामनगर (उत्तराखंड): विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के झिरना पर्यटन जोन से बाघ का एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने वन्यजीव प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. वीडियो में करीब डेढ़ साल का बाघ का शावक अपने मुंह में धान की पराली दबाकर जंगल में घूमता और उसके साथ खेलता नजर आ रहा है. टाइगर का यह अनोखा अंदाज पर्यटकों के कैमरे में कैद हुआ है.
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के झिरना पर्यटन जोन में पर्यटकों को जंगल सफारी के दौरान एक एडल्ट शावक का यह दिलचस्प अंदाज देखने को मिला. वीडियो में शावक मुंह में घास का मुट्ठा दबाकर चलता दिखाई दे रहा है. पहली नजर में यह दृश्य काफी अनोखा लगता है. प्रसिद्ध वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर दीप रजवार के मुताबिक बाघ स्वभाव से मांसाहारी होता है. इस वीडियो को देखकर उन्हें यह संभावना कम नजर आती है कि शावक पराली को भोजन समझकर ले जा रहा है. उनका मानना है कि संभव है कि शिकार के दौरान आसपास घास में खून के छींटे अथवा मांस के छोटे टुकड़े गिर गए हों और शावक उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा हो.
करीब डेढ़ साल की उम्र में बाघ के शावकों में एकाकी जीवन की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है. इस उम्र में वे धीरे-धीरे अपनी मां से अलग रहने और खुद शिकार करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं. कई बार भोजन को लेकर भी वे उसे अपने साथियों से दूर ले जाकर खाते हैं. ऐसे में संभव है कि शावक खेल-खेल में पराली को मुंह में दबाकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रहा हो.
- दीप रजवार, वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर -
वहीं मामले में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पार्क वार्डन बिंदरपाल ने कहा झिरना पर्यटन जोन में पर्यटकों ने इस वीडियो को अपने कैमरे में कैद किया है. वीडियो में दिखाई दे रहा बाघ अभी पूरी तरह वयस्क नहीं है. यह सब-एडल्ट आयु वर्ग का है.
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इस उम्र में बाघ के शावक जंगल में जीवित रहने के कई हुनर सीखते हैं. वे अपनी मां से शिकार करनेबखुद की सुरक्षा करने और जंगल के माहौल में रहने के तरीके सीखते हैं. बाद में इन्हीं गतिविधियों को खुद करने का प्रयास भी करते हैं. कई बार बाघ इन गतिविधियों को खेल की तरह करते हुए नजर आते हैं. ऐसे में मुंह में घास लेकर घूमना भी उनके सीखने और खेल-कूद से जुड़े व्यवहार का हिस्सा हो सकता है.
- बिंदरपाल, वार्डन, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व -
फिलहाल झिरना जोन से सामने आया बाघ के शावक का यह वीडियो वन्यजीव प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. जंगल की दुनिया में बाघों का हर व्यवहार अपने आप में खास होता है. यह वीडियो भी दिखाता है कि किस तरह छोटी उम्र से ही बाघ के शावक जंगल में जीवन जीने के तौर-तरीके सीखने लगते हैं.
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