कॉर्बेट में अब ‘तारों वाली रात’! ढिकाला में शुरू होगा एस्ट्रो टूरिज्म, जानें क्या हैं तैयारियां
ढिकाला कैंपस में एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लगाया गया है. जिसके जरिये पर्यटक तारों, ग्रहों और नक्षत्रों को देख सकेंगे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 24, 2026 at 1:36 PM IST
रामनगर: देश के सबसे प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से एक नई और अनोखी पहल सामने आई है. अब यहां आने वाले पर्यटक सिर्फ जंगल सफारी ही नहीं, बल्कि रात के आसमान में चमकते तारों और ग्रह-नक्षत्रों का भी दीदार कर सकेंगे.
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व अपने समृद्ध वन्यजीवन और खूबसूरत पर्यटन जोनों के लिए जाना जाता है. खासतौर पर ढिकाला ज़ोन, जहां रात्रि विश्राम के लिए पर्यटकों में हमेशा भारी उत्साह रहता है. अब इसी अनुभव को और खास बनाने के लिए कॉर्बेट प्रशासन एस्ट्रो टूरिज्म की एक नई पहल शुरू करने जा रहा है.
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर डॉ. साकेत बडोला के मुताबिक, आज के समय में शहरों में बढ़ते एयर और लाइट पॉल्यूशन के कारण आसमान में तारों को साफ देख पाना लगभग असंभव हो गया है. कॉर्बेट के कोर एरिया में आज भी कई ऐसे स्थान मौजूद हैं जहां लाइट पॉल्यूशन बेहद कम है और रात का आसमान बेहद साफ और चमकदार नजर आता है.
इसी प्राकृतिक खासियत को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अब एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना तैयार की है. इसके तहत ढिकाला कैंपस में एक अत्याधुनिक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप स्थापित किया जाएगा. न्यूतम दरों पर ढिकाला में ठहरने वाले पर्यटक रात के समय तारों, ग्रहों और नक्षत्रों को बेहद करीब से देख सकेंगे.यह प्रस्ताव हाल ही में टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन की बैठक में मंजूर किया गया है. इसकी शुरुआत सबसे पहले ढिकाला जोन से होगी.
साकेत बडोला ने बताया यह एक तकनीकी पहल है. इसलिए शुरुआती चरण में एक विशेषज्ञ कंपनी की मदद ली जाएगी. यह कंपनी टेलीस्कोप के संचालन और स्टाफ को प्रशिक्षण देने का काम करेगी. इसके बाद धीरे-धीरे कॉर्बेट की टीम खुद इस तकनीक में ट्रेन हो जाएगी. इस नई पहल से कॉर्बेट आने वाले पर्यटकों को जंगल की रोमांचक सफारी के साथ-साथ आसमान की अनोखी दुनिया को करीब से देखने का मौका मिलेगा. साथ ही यह कदम लोगों में खगोल विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के साथ पर्यटन को भी एक नया आयाम देगा.
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