ETV Bharat / bharat

विदेशी सैलानियों से गुलजार हुआ कॉर्बेट का ढिकाला जोन, रजिस्ट्रेशन सुविधा बनी गेमचेंजर, पढ़िये पूरी खबर

जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान होने के साथ-साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय वन्यजीव पर्यटन स्थलों में गिना जाता है. हर साल यहां लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. पिछले वित्तीय वर्ष में पार्क में आए 4 लाख पर्यटकों में 11,300 विदेशी सैलानी भी शामिल थे. इस बार ढिकाला जोन खुलते ही जिस तरह विदेशी पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं. उसने पर्यटन कारोबार में नई उम्मीद जगा दी है. विदेशी सैलानियों में ढिकाला का क्रेज बरकरार: ढिकाला जोन की विशेष वन संरचना, खुले घास के मैदान, हाथी, हिरण और सबसे महत्वपूर्ण—बंगाल टाइगर को करीब से देखने का मौका इसे विदेशी सैलानियों के बीच बेहद लोकप्रिय बनाता है. यूएसए से पहुंचीं पर्यटक क्रिस्टीन ने ढिकाला जोन में नाइट स्टे बुकिंग मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा मैं बेहद एक्साइटेड हूं कि मुझे ढिकाला के जंगलों में रात बिताने का मौका मिला है. यहां की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और वन्यजीवों को करीब से देखने की ललक मुझे यहां खींच लाई है.

इस वर्ष पार्क प्रशासन की नई पहल-विदेशी सैलानियों के लिए ढिकाला जोन में 90 दिन पूर्व आरक्षण की सुविधा ने पर्यटन को नया आयाम दिया है. पहली बार कॉर्बेट प्रशासन ने विदेशी पर्यटकों के लिए अग्रिम ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा लॉन्च की. जिसका प्रभाव यह रहा कि जनवरी 2026 तक के लगभग सभी विदेशी आरक्षण पूरी तरह फुल हो चुके हैं. इससे न केवल पार्क की अंतरराष्ट्रीय पहचान को मजबूती मिली है, बल्कि स्थानीय कारोबार पर भी सकारात्मक प्रभाव नजर आ रहा है.

रामनगर: विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटन सीजन की शुरुआत इस बार बेहद खास रही. ढिकाला जोन को 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए खोलते ही यहां विदेशी सैलानियों की जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी है. मानसून के बाद खुलने वाले इस सबसे रोमांचकारी पर्यटन जोन में पहले ही दिन से नाइट स्टे सुविधाओं में विदेशी पर्यटकों की भारी बुकिंग देखी जा रही है. यह नजारा स्थानीय कारोबारियों के लिए राहत और उत्साह दोनों लेकर आया है.

जर्मनी से आए पर्यटकों ने बताया कि वे वर्षों से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बारे में सुनते आ रहे थे और इस बार ढिकाला जोन में दो दिनों के रात्रि विश्राम के लिए पहुंचे हैं. उन्होंने कहा वे खास तौर पर बंगाल टाइगर के दीदार और यहां की घनी जैव विविधता को करीब से अनुभव करने के लिए उत्सुक हैं.



प्रशासन की तैयारी और व्यवस्था बनी आकर्षण का केंद्र: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन ने इस बार विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा, भोजन, स्वच्छता और रखरखाव को लेकर विशेष इंतज़ाम किए हैं. ढिकाला जोन के गेस्ट हाउसों में कक्षों की साफ-सफाई, भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्थाओं को इस तरह तैयार किया गया है कि सैलानियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े. प्रशासन ने बताया अग्रिम आरक्षण व्यवस्था शुरू होने से विदेशों में बैठे पर्यटक पहले ही अपनी योजनाएं तैयार कर पा रहे हैं. इससे पर्यटन प्रबंधन भी अधिक व्यवस्थित हो गया है. भीड़ प्रबंधन में भी आसानी हो रही है.



स्थानीय कारोबारी भी हुए खुश: पर्यटन से जुड़े स्थानीय कारोबारी इस नई व्यवस्था को पर्यटन की तरक्की के लिए बड़ा कदम मान रहे हैं. रामनगर के पर्यटन व्यवसायी गणेश रावत ने बताया पहले कॉर्बेट में विदेशी सैलानियों की संख्या काफी ज्यादा होती थी, लेकिन रिज़र्वेशन प्रणाली में बदलाव और समय की कमी के कारण विदेशी पर्यटकों की संख्या थोड़ी घटी थी. हमने कई बार पार्क प्रशासन से विदेशी पर्यटकों के लिए बुकिंग अवधि बढ़ाने की मांग की. अब जब 90 दिन पहले आरक्षण शुरू किया गया है. इसका सकारात्मक असर दिख रहा है. विदेशी पर्यटक समय से योजना बनाकर आसानी से ढिकाला पहुंच रहे हैं. उन्होंने कहा अगर बुकिंग रेट में थोड़ा सुधार किया जाए और आरक्षण प्रक्रिया को और सरल बनाया जाए तो विदेशी सैलानियों की संख्या और बढ़ सकती है. जिससे विदेशी मुद्रा अर्जन में बढ़ोतरी होगी.



कॉर्बेट की बढ़ती वैश्विक पहचान: जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की लोकप्रियता किसी परिचय की मोहताज़ नहीं है. दुनिया भर के पर्यटक इसे भारत के सबसे आकर्षक वाइल्डलाइफ़ डेस्टिनेशन्स में से एक मानते हैं. यहां की जैव विविधता, बाघों का प्राकृतिक आवास, हाथियों की गतिविधियां, रमणीय घास के मैदान और ऐतिहासिक महत्व इसे पर्यटकों के लिए अविस्मरणीय अनुभव बनाते हैं. ढिकाला जोन का इस बार खुलते ही विदेशी पर्यटकों से गुलजार होना इस बात का संकेत है. कि बेहतर प्रबंधन, आधुनिक आरक्षण प्रणाली और सुरक्षित पर्यटन वातावरण मिलकर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को एक नई दिशा दे रहे हैं.

पढ़ें--