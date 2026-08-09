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90 साल का हुआ कॉर्बेट नेशनल पार्क, जानिये कैसा रहा दशकों का सफर, अब क्या है बड़ी चुनौती?

कॉर्बेट की 90वीं वर्षगांठ केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि यह उस विरासत को याद करने का जिसे जिम कॉर्बेट ने हमें दिया है.

CORBETT NATIONAL PARK 90 YEARS
कॉर्बेट नेशनल पार्क के 90 साल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 9, 2026 at 3:49 PM IST

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रामनगर(उत्तराखंड): विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क को बने 90 साल पूरे हो गये हैं. इन 90 सालों में कॉर्बेट नेशनल पार्क का सफर ऐतिहासिक और गौरवशाली रहा है. इन सालों में कॉर्बेट नेशनल पार्क जंगली जानवरों की साइटिंग, एडवेंचर , जंगल सफारी, पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन का एक बड़ा नाम बना है.

कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 8 अगस्त 1936 को हुई थी. तब भारत का पहले राष्ट्रीय उद्यान था की स्थापना हुई. उस समय इसका नाम हैली नेशनल पार्क' रखा गया था. बाद में इसे रामगंगा नेशनल पार्क कहा गया. वर्ष 1957 में महान शिकारी से प्रकृति रक्षक बने जिम कॉर्बेट के सम्मान में इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया. अब कॉर्बेट ने अपने गौरवशाली 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं. यह केवल एक राष्ट्रीय उद्यान नहीं बल्कि भारत में वन्यजीव संरक्षण की सबसे सफल कहानी और प्रोजेक्ट टाइगर की जन्मस्थली के रूप में पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है.

Corbett National Park 90 Years
कॉर्बेट नेशनल पार्क (ETV Bharat)

1936 में लगभग 324 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थापित इस पार्क का दायरा समय के साथ लगातार बढ़ता गया. वर्ष 1966 में इसका क्षेत्रफल 520 वर्ग किलोमीटर हुआ. बाद में सोनानदी वन्यजीव अभयारण्य सहित अन्य क्षेत्रों को जोड़कर आज कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 1288.31 वर्ग किलोमीटर हो चुका है. वर्ष 1973 में जब भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की, तब देश के पहले नौ टाइगर रिजर्व में कॉर्बेट को शामिल किया गया. यहीं से भारत में बाघ संरक्षण का सबसे बड़ा अभियान शुरू हुआ जिसने आज देश को विश्व के सबसे बड़े बाघ संरक्षण मॉडल के रूप में स्थापित किया है.

Corbett National Park 90 Years
जिम कॉर्बेट (ETV Bharat)

कॉर्बेट आज केवल बाघों के लिए ही नहीं जाना जाता बल्कि यह हाथियों, तेंदुओं, घड़ियालों, ऊदबिलावों, सैकड़ों प्रजातियों के पक्षियों और हजारों प्रकार की वनस्पतियों का सुरक्षित घर है. विश्व में सबसे अधिक बाघ घनत्व वाले क्षेत्रों में शामिल कॉर्बेट जैव विविधता संरक्षण का भी उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है.

कॉर्बेट के 90 वर्ष पूरे होने पर प्रसिद्ध वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर दीप रजवार ने इसकी उपलब्धियों की सराहना की. साथ ही उन्होंने भविष्य को लेकर चिंता भी जताई.

यदि आज जिम कॉर्बेट जीवित होते तो शायद वे अपने कॉर्बेट को पहचान भी नहीं पाते. आज पर्यटन ने स्थानीय लोगों को रोजगार तो दिया है, लेकिन जिस संतुलित और प्रकृति-आधारित पर्यटन की परिकल्पना की गई थी, वह धीरे-धीरे अनियंत्रित होता जा रहा है, गंभीर वन्यजीव प्रेमियों की जगह अब बड़ी संख्या में ऐसे पर्यटक आने लगे हैं, जिनका जंगल और वन्यजीवों से कोई सरोकार नहीं है.

-दीप रजवार, प्रसिद्ध वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर

वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर दीप रजवार का मानना है कि ऐसी नीतियां बनाई जानी चाहिएं, जिनसे जिम्मेदार और प्रकृति के प्रति संवेदनशील पर्यटक फिर से कॉर्बेट की ओर आकर्षित हों और जंगल अपनी मूल पहचान बनाए रख सके

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टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है कार्बेट (ETV Bharat)

वहीं, वन्यजीव विशेषज्ञ संजय छिम्वाल का मानना है कि कॉर्बेट केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के संरक्षण इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है. उनके अनुसार इस पार्क की स्थापना का उद्देश्य वन वन्यजीव और जैव विविधता का संरक्षण था. 90 वर्षों के बाद भी कॉर्बेट उस उद्देश्य को सफलतापूर्वक पूरा कर रहा है.

आज यहां बाघों, हाथियों, पक्षियों और अन्य दुर्लभ जीवों की स्वस्थ आबादी इस बात का प्रमाण है कि संरक्षण की दिशा में यहां प्रभावी कार्य हुआ है. जिम कॉर्बेट ने शिकार पर रोक लगाने और इस क्षेत्र को संरक्षित घोषित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके कारण आज यह अमूल्य धरोहर सुरक्षित है.

-संजय छिम्वाल, वन्यजीव विशेषज्ञ

प्रसिद्ध वन्यजीव विशेषज्ञ सुमांता घोष ने कॉर्बेट को उत्तराखंड का ताज बताते हुए कहा कि यह विश्व के लिए संरक्षण का आदर्श मॉडल है. उन्होंने कहा इतनी चुनौतियों के बावजूद यहां बाघों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक घनत्व के साथ मौजूद है. हजारों लोगों की आजीविका भी इसी जंगल से जुड़ी हुई है. उन्होंने आगाह किया कि आने वाले वर्षों में पर्यटन की स्पष्ट और संतुलित नीति बनाना बेहद जरूरी होगा.

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कॉर्बेट पार्क में हिरन (ETV Bharat)

कॉर्बेट में ऐसा पर्यटन विकसित किया जाना चाहिए जिससे पर्यटक केवल घूमने न आएं, बल्कि यहां की जैव विविधता, संस्कृति और प्राकृतिक धरोहर के दूत बनकर लौटें. केवल मनोरंजन और शोर-शराबे वाला पर्यटन जंगल के हित में नहीं है.

-सुमांता घोष,वन्यजीव विशेषज्ञ

कॉर्बेट के 90 वर्ष पूरा होने वन्यजीव प्रेमी हिमांशु तिरुवा का कहना है कि 1936 से लेकर आज तक का सफर संरक्षण की दृष्टि से असाधारण रहा है. उन्होंने कहा बाघ, हाथी, घड़ियाल, ऊदबिलाव और पक्षियों की बढ़ती संख्या इस बात का प्रमाण है कि कॉर्बेट में संरक्षण की दिशा में अच्छा कार्य हुआ है. उन्होंने यह भी कहा कि जंगलों पर बढ़ते दबाव और आवास क्षेत्र कम होने के कारण मानव-वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है. ढेला, सीताबनी और तराई क्षेत्र इसके प्रमुख उदाहरण हैं.

Corbett National Park 90 Years
कॉर्बेट नेशनल पार्क में जंगल सफारी (ETV Bharat)

वहीं, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉ. साकेत बडोला ने कहा 8 अगस्त 1936 भारत में वन्यजीव संरक्षण की ऐतिहासिक शुरुआत का दिन है. देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान आज भी संरक्षण के क्षेत्र में अग्रणी है. उनके अनुसार कॉर्बेट में वर्तमान में लगभग 260 बाघ हैं. विश्व में सबसे अधिक बाघ घनत्व यहीं दर्ज किया जाता है.

90 वर्षों में कॉर्बेट ने अनेक भौगोलिक और पारिस्थितिक परिवर्तन देखे हैं. क्षेत्रफल का विस्तार हुआ, रामगंगा नदी पर कालागढ़ बांध बनने से विशाल झील का निर्माण हुआ और पर्यटन का तेजी से विकास हुआ. इसके बावजूद कॉर्बेट आज भी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाए हुए है.

-डॉ. साकेत बडोला, निदेशक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व

डॉ. बडोला ने कहा कॉर्बेट केवल बाघों तक सीमित नहीं है. यहां हाथियों, घड़ियालों, सैकड़ों पक्षियों और अन्य दुर्लभ जीवों की समृद्ध आबादी मौजूद हैं. पर्यटन के विस्तार से रामनगर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई पहचान मिली है. हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है. उन्होंने कहा कॉर्बेट आज उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था और पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है. 90 वर्षों के इस सफर ने यह साबित कर दिया है कि यदि इच्छाशक्ति, वैज्ञानिक प्रबंधन और जनभागीदारी साथ हों तो वन्यजीव संरक्षण सफल हो सकता है.

Corbett National Park 90 Years
कॉर्बेट पार्क में हिरन (ETV Bharat)

आने वाले वर्षों की सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि पर्यटन और संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? यदि जिम्मेदार पर्यटन, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और वैज्ञानिक प्रबंधन को प्राथमिकता दी गई, तो कॉर्बेट आने वाले दशकों में भी दुनिया के लिए संरक्षण का सबसे सफल मॉडल बना रहेगा.

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