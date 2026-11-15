Explained: सौर ऊर्जा में 'विश्व गुरु' बनने की राह पर भारत! जानिए कैसे साधेगा ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु कूटनीति का बड़ा लक्ष्य
ISA की नई स्ट्रैटेजी भारत को ग्लोबल सोलर लीडरशिप को मजबूत करने, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और क्लाइमेट डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाने का मौका देती है.
Published : November 15, 2026 at 2:13 PM IST
नई दिल्ली: तुर्की के अंताल्या में आयोजित 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP31) में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) ने 2027-2031 के लिए अपनी पंचवर्षीय रणनीति पेश की है. यह रणनीति वैश्विक सौर ऊर्जा के लक्ष्य में एक बड़े बदलाव का संकेत देती है. अब ध्यान केवल सौर ऊर्जा की क्षमता बढ़ाने पर नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर इसके उपयोग के लिए ज़रूरी वित्तीय, तकनीकी और संस्थागत ढांचा तैयार करने पर होगा.
ISA के महानिदेशक आशीष खन्ना ने कहा कि अगली बड़ी चुनौती ग्रिड के डिजिटलीकरण, एकीकृत ऊर्जा योजना, ऊर्जा भंडारण और संस्थागत क्षमता निर्माण के जरिए सौर ऊर्जा के विस्तार के लिए सही माहौल तैयार करना है. इस रणनीति का उद्देश्य सौर ऊर्जा उत्पादन को भंडारण, लचीले बिजली ग्रिड और प्रभावी नियमों के साथ जोड़कर नवीकरणीय ऊर्जा के वादों को ज़मीन पर ठोस और सफल परियोजनाओं में बदलना है. यह विकासशील देशों में निवेश को आसान बनाने के लिए गारंटी और जोखिम कम करने वाले उपायों की मदद से 'स्थानीय मुद्रा' में फंडिंग को भी बढ़ावा देती है.
वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सौर ऊर्जा का विस्तार सस्ती, भरोसेमंद और सुरक्षित बिजली दे, ISA 'COP31 प्रेसीडेंसी के क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन ब्रिज' के साथ मिलकर काम करेगा. ISA के संस्थापक देशों में प्रमुख भूमिका निभाने वाले भारत के लिए यह रणनीति 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील देशों) में अपने नेतृत्व को मज़बूत करने, घरेलू सौर तकनीकों के लिए नए बाज़ार खोलने और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ विकास साझेदारी को गहरा करने का एक बड़ा अवसर है.
2015 में वैश्विक सौर ऊर्जा क्षमता लगभग 200 गीगावाट थी, जो अब बढ़कर करीब 3 टेरावाट हो गई है. हालांकि, विकासशील देशों को अभी भी महंगे कर्ज, तकनीक की सीमित उपलब्धता, कमज़ोर संस्थागत ढांचे और बिजली ग्रिड में रुक-रुक कर आने वाली नवीकरणीय ऊर्जा को जोड़ने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. ISA का लक्ष्य इन बाधाओं को दूर करना और 2031 तक वैश्विक सौर क्षमता को 6 टेरावाट तक पहुंचाने में मदद करना है, ताकि सौर ऊर्जा सस्ती बिजली, औद्योगिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक तरक्की का मुख्य आधार बन सके.
For our children. For the next generation. For the world we call home. 🌍 Whatever brings us to #COP31, we are here for a future worth building together. As Day 6 draws to a close, this shared purpose continues to guide us as we prepare for a fresh breath of inspiration in Antalya. ☀️🌴 #COP31Türkiye #COP31Antalya— COP31 Türkiye (@turkiyecop31) November 15, 2026
भारत का नेतृत्व और ऊर्जा सुरक्षा
इस रणनीति में भारत का महत्व इस गठबंधन की स्थापना में उसकी केंद्रीय भूमिका से जुड़ा है. भारत और फ्रांस ने मिलकर नवंबर 2015 में पेरिस में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की शुरुआत की थी. हरियाणा के गुरुग्राम में मुख्यालय वाला यह संगठन, तकनीक, निवेश और क्षमता निर्माण में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उन देशों को एक साथ लाता है जहां सूर्य की रोशनी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है.
यह पहल अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कूटनीति के केंद्र में नवीकरणीय ऊर्जा को लाने और वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में विकासशील देशों को एक मजबूत आवाज देने की भारत की महत्वाकांक्षा को दर्शाती है. नई रणनीति राष्ट्रीय स्तर पर किए गए वादों को निवेश के लिए तैयार परियोजनाओं, वित्तीय संस्थानों, तकनीक प्रदान करने वालों और विकास साझेदारों से जोड़ती है.
यह भारत को अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरेबियाई देशों और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) के साथ अपने संबंधों को गहरा करने का अवसर देती है. इनमें से कई देशों में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इसका लाभ उठाने के लिए उनके पास पूंजी और विशेषज्ञता की कमी है. सोलर पार्क, छत पर लगने वाले सोलर पैनल और विकेंद्रीकृत सौर प्रणालियों में भारत का अनुभव, साथ ही इसकी बढ़ती विनिर्माण क्षमता, भारतीय कंपनियों और वित्तीय संस्थानों को इन बाज़ारों की परियोजनाओं में भाग लेने में मदद कर सकती है.
ऊर्जा सुरक्षा एक और बड़ा पहलू है. आयातित जीवाश्म ईंधन (जैसे कच्चा तेल और कोयला) पर भारत की निर्भरता इसे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमतों के उतार-चढ़ाव, भू-राजनीतिक तनाव और समुद्री सप्लाई मार्गों में आने वाली रुकावटों के प्रति संवेदनशील बनाती है. इसलिए, देश के भीतर नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना न केवल पर्यावरण की प्राथमिकता है, बल्कि यह एक आर्थिक और रणनीतिक जरूरत भी है.
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के अनुसार, 31 अक्टूबर 2026 तक भारत की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता बढ़कर लगभग 174.55 गीगावाट हो गई है, जो 2014 में केवल 2.8 गीगावाट थी. देश ने 2030 की समय सीमा से पांच साल पहले ही अपनी कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत हिस्सा गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य भी हासिल कर लिया है. भारत का बड़ा लक्ष्य 2030 तक गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाना है.
इस विस्तार को बनाए रखने के लिए बिजली ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क, बैटरी स्टोरेज, आधुनिक ग्रिड ढांचे और डिजिटल प्रबंधन प्रणालियों में निवेश की जरूरत होगी. सौर ऊर्जा उत्पादन को स्टोरेज और लचीले ग्रिड के साथ जोड़ने से बिजली की स्थिरता में सुधार हो सकता है, उत्पादन में होने वाले उतार-चढ़ाव को संभाला जा सकता है और पारंपरिक बिजली संयंत्रों (जैसे कोयला आधारित प्लांट) पर निर्भरता कम की जा सकती है.
फाइनेंसिंग और मैन्युफैक्चरिंग के अवसर
इस रणनीति में नए और रचनात्मक तरीके से पैसा जुटाने पर दिया गया ज़ोर भारतीय विकास-वित्त संस्थानों, बैंकों और निजी निवेशकों के लिए नए अवसर पैदा कर सकता है. विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सौर ऊर्जा के विस्तार के लिए महंगे कर्ज़, मुद्रा की कीमतों में उतार-चढ़ाव और निवेश के जोखिम अभी भी बड़ी बाधाएं बने हुए हैं.
गारंटी और जोखिम कम करने वाले उपायों की मदद से 'स्थानीय मुद्रा' में फंडिंग को बढ़ावा देने के ISA के प्रस्ताव का उद्देश्य परियोजनाओं को आर्थिक रूप से फायदेमंद बनाना और निवेश को आकर्षित करना है. भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA), सरकारी बैंक और इंफ्रास्ट्रक्चर को कर्ज देने वाले संस्थान, बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ मिलकर परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं और विदेशी मुद्रा के जोखिम को कम कर सकते हैं.
प्रस्तावित 'कैटालिटिक फाइनेंस हब' छोटी-छोटी परियोजनाओं को मिलाकर बड़े पोर्टफोलियो बना सकता है, जो बड़े संस्थागत निवेशकों के लिए आकर्षक होंगे-खासकर विकेंद्रीकृत सौर संयंत्रों, ग्रामीण विद्युतीकरण और 'सोलर-प्लस-स्टोरेज' परियोजनाओं के क्षेत्र में.
Africa50, विश्व बैंक समूह, 'सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल' और नाइजीरिया सॉवरेन इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर तैयार की गई 20 करोड़ डॉलर की 'अफ्रीका सोलर फैसिलिटी' का उद्देश्य अफ्रीकी समुदायों में विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों के लिए लचीली और लंबे समय की फंडिंग उपलब्ध कराना है.
इसके अलावा, ISA के 'SIDS प्लेटफॉर्म' ने लगभग 50 करोड़ डॉलर की सौर और ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के लिए 18 द्वीपीय देशों को एक साथ जोड़ा है. ये पहल छोटी अर्थव्यवस्थाओं को निवेश की कमी से उबरने में मदद कर सकती हैं और साथ ही भारतीय कंपनियों के लिए नए अवसर भी पैदा कर सकती हैं.
यह रणनीति सौर विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनने की भारत की महत्वाकांक्षा को भी मजबूती देती है. उच्च दक्षता वाले सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के लिए 24,000 करोड़ रुपये के बजट वाली 'प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव' योजना का लक्ष्य देश के भीतर एक संपूर्ण विनिर्माण व्यवस्था तैयार करना, आयात पर निर्भरता कम करना और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करना है.
जैसे-जैसे देश में उत्पादन बढ़ेगा, भारतीय निर्माताओं को बड़े पैमाने पर उत्पादन का आर्थिक लाभ उठाने के लिए बड़े बाज़ारों और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों की ज़रूरत होगी. ISA की सदस्यता उन्हें अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका और द्वीपीय अर्थव्यवस्थाओं के बाज़ारों तक पहुंचने में मदद कर सकती है. कई देशों की मांग को एक साथ जोड़ने से सोलर मॉड्यूल, इन्वर्टर, बैटरी और मिनी-ग्रिड सिस्टम की बड़ी और नियमित मांग पैदा हो सकती है.
AI, डिजिटलीकरण और ऊर्जा भंडारण
बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी से ग्रिड प्रबंधन पर नई जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं. चूंकि सौर ऊर्जा का उत्पादन मौसम और सूरज की रोशनी पर निर्भर करता है, इसलिए बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बिजली प्रणालियों में अधिक लचीलेपन की जरूरत होती है. इसके लिए बैटरी स्टोरेज, स्मार्ट ग्रिड, डिजिटल निगरानी और उन्नत पूर्वानुमान बेहद जरूरी होते जा रहे हैं.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित पूर्वानुमान से सौर ऊर्जा के उत्पादन और बिजली की खपत का सटीक अंदाज़ा लगाया जा सकता है. वहीं, डिजिटल निगरानी से उपकरणों की खराबी का समय रहते पता लगाया जा सकता है, रखरखाव में सुधार किया जा सकता है और संचालन खर्च कम किया जा सकता है.
ISA का 'ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर', 'SHINE', AI-सक्षम 'ISA अकादमी' और 17 'सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर्स' का उद्देश्य विशेषज्ञता को मजबूत करना और तकनीक के प्रसार को आसान बनाना है. ये संस्थान भारतीय विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय शोध, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में भाग लेने के अवसर प्रदान कर सकते हैं.
भारत बैटरी तकनीक, पंप स्टोरेज, स्मार्ट-ग्रिड समाधान और डिजिटल ऊर्जा प्रबंधन में सहयोग बढ़ाने के लिए इस गठबंधन का उपयोग कर सकता है. सौर ऊर्जा को भंडारण के साथ जोड़ने से दिन ढलने के बाद भी बिजली की उपलब्धता में सुधार होगा, आपूर्ति की विश्वसनीयता मजबूत होगी और पारंपरिक बैकअप बिजली उत्पादन (जैसे डीजल जनरेटर या कोयला प्लांट) की जरूरत कम हो जाएगी.
अफ्रीका और द्वीपीय देशों के साथ साझेदारी
ऊर्जा की पहुंच बढ़ाने पर इस रणनीति का ध्यान अफ्रीका और हिंद महासागर व प्रशांत महासागर के द्वीपीय देशों के साथ भारत के संबंधों के लिए बेहद प्रासंगिक है. कई अफ्रीकी देशों में दूरदराज के समुदायों तक पारंपरिक बिजली ग्रिड पहुंचाना अभी भी बहुत महंगा और कठिन है. ऐसे में विकेंद्रीकृत सौर संयंत्र, मिनी-ग्रिड और सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई प्रणाली व्यावहारिक विकल्प बन सकते हैं.
ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग और छत पर लगने वाले सोलर पैनल में भारत का अनुभव ऐसे मॉडल पेश करता है जिन्हें साझेदार देश अपने यहां अपना सकते हैं. 'पीएम-कुसुम' (PM-KUSUM), जो खेती के पंपों को सौर ऊर्जा से चलाने को बढ़ावा देता है, और 'पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना', जो घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने में मदद करती है, जैसी पहल विदेशों में भी इसी तरह के कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रेरणा बन सकती हैं.
'अफ्रीका सोलर फैसिलिटी' सौर इंजीनियरिंग, उपकरण निर्माण और परियोजना विकास में विशेषज्ञता रखने वाली भारतीय कंपनियों के लिए नए अवसर पैदा कर सकती है. ऐसी परियोजनाएं तकनीक के आदान-प्रदान, निवेश और स्थानीय क्षमता निर्माण के जरिए भारत की विकास साझेदारी को मजबूत कर सकती हैं.
छोटे द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) के साथ सहयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है. कई द्वीपीय अर्थव्यवस्थाएं बिजली उत्पादन के लिए आयातित डीजल पर बहुत अधिक निर्भर हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं. भंडारण के साथ जुड़ी सौर ऊर्जा ईंधन के आयात पर उनकी निर्भरता कम कर सकती है, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव के असर को सीमित कर सकती है और उनकी ऊर्जा व्यवस्था को अधिक मजबूत और टिकाऊ बना सकती है.
जलवायु कूटनीति और 'ग्लोबल साउथ' का नेतृत्व
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की यह रणनीति भारत के लिए कूटनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जलवायु लक्ष्यों और उन्हें पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों के बीच के अंतर को लेकर विकासशील देशों की लंबे समय से चली आ रही चिंताओं का समाधान करती है.
विकासशील अर्थव्यवस्थाएं लगातार सस्ते कर्ज, तकनीक के हस्तांतरण, क्षमता निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग करती रही हैं. इसके साथ ही वे इस बात पर भी जोर देती रही हैं कि जलवायु से जुड़े कदम उठाते समय उनकी विकास प्राथमिकताओं और ऊर्जा जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए.
परियोजनाओं की तैयारी, वित्तपोषण, संस्थागत क्षमता और तकनीकी साझेदारियों पर ध्यान केंद्रित करके ISA का यह दृष्टिकोण इनमें से कई चिंताओं को दूर करता है. भारत जलवायु वार्ताओं में 'ग्लोबल साउथ' की सामूहिक आवाज को मजबूत करने और एक ऐसे ऊर्जा परिवर्तन की वकालत करने के लिए इस गठबंधन का उपयोग कर सकता है, जो पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी व्यावहारिक हो.
यह रणनीति यह दिखाने का भी अवसर प्रदान करती है कि जलवायु सहयोग के ज़रिए सस्ती बिजली, रोजगार, औद्योगिक विकास और ऊर्जा तक बेहतर पहुंच जैसे ठोस लाभ हासिल किए जा सकते हैं. ISA के मुख्यालय का मेजबान होने के नाते, भारत सौर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकों, निवेश के ढांचे और तकनीकी साझेदारियों को आकार देने के लिए एक बेहतरीन स्थिति में है.
चुनौतियां और आगे की राह
इस रणनीति की सफलता बड़ी व्यावहारिक बाधाओं को दूर करने पर निर्भर करेगी. जरूरी स्तर पर सस्ता कर्ज जुटाना एक कठिन काम होगा. 2031 तक वैश्विक सौर ऊर्जा क्षमता को प्रस्तावित 6 टेरावाट तक पहुंचाने के लिए न केवल बिजली उत्पादन में, बल्कि ऊर्जा भंडारण, ट्रांसमिशन, वितरण और सहायक तकनीकों में भी भारी निवेश की जरूरत होगी.
विकासशील देशों को परियोजनाओं की पहचान करने, निवेश के योग्य प्रस्ताव तैयार करने, फंडिंग की शर्तों पर बातचीत करने और बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए मजबूत संस्थागत क्षमताओं की जरूरत होगी. ISA का 'ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर' और 'STAR-Cs' तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण के जरिए इन कमियों को दूर करने में मदद कर सकते हैं.
बिजली ग्रिड का बुनियादी ढांचा एक और महत्वपूर्ण जरूरत है. पर्याप्त ट्रांसमिशन क्षमता, स्टोरेज और आधुनिक प्रबंधन प्रणालियों के बिना, सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने से बिजली की भरोसेमंद आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पाएगी. ISA को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसकी पहल उन देशों तक पहुंचे जिनके पास वित्तीय और संस्थागत संसाधन सीमित हैं, खासकर सबसे कम विकसित देश और छोटी द्वीपीय अर्थव्यवस्थाएं.
भारत के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने नेतृत्व को देश के भीतर होने वाली प्रगति के साथ संतुलित करना होगा. इसके लिए सौर विनिर्माण को बढ़ावा देना, आयातित महत्वपूर्ण पुर्जों पर निर्भरता कम करना, बिजली ग्रिड के ढांचे को आधुनिक बनाना और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की आर्थिक व्यावहारिकता सुनिश्चित करना आवश्यक होगा.
ISA की इस रणनीति की सबसे बड़ी परीक्षा यह होगी कि क्या इसकी वित्तपोषण, तकनीक और क्षमता निर्माण से जुड़ी पहल विकासशील देशों को उनकी सौर ऊर्जा की संभावनाओं को भरोसेमंद और सस्ती बिजली में बदलने में सक्षम बना पाती हैं. 6 टेरावाट के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकारों, बहुपक्षीय संस्थानों और निजी क्षेत्र के साझेदारों के बीच लगातार निवेश और आपसी तालमेल की जरूरत होगी.
भारत के लिए यह अवसर अपने घरेलू अनुभव को व्यावहारिक सहयोग में बदलने और वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में अपनी भूमिका का विस्तार करने में निहित है. मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (MP-IDSA) के सीनियर फेलो और जलवायु परिवर्तन मामलों के विशेषज्ञ उत्तम कुमार सिन्हा के अनुसार, पेरिस में हुए COP15 सम्मेलन के बाद से पिछले 10 वर्षों में भारत ISA जैसे संगठनों के साथ गठबंधन बनाने के मामले में एक जलवायु नेता के रूप में उभरा है.
सिन्हा ने ETV भारत को बताया, "इसके अलावा, भारत ने जलवायु परिवर्तन से जुड़ी आपदाओं के अध्ययन के लिए भी व्यवस्था तैयार की है. भारत ने अपने स्तर पर भी कई बड़े वादे किए हैं."
सिन्हा ने समझाया कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भारत के वैश्विक नेतृत्व का सम्मान इसलिए भी किया जाता है क्योंकि देश अपने भीतर भी इस दिशा में ठोस काम कर रहा है. उन्होंने कहा, "भारत केवल बातें ही नहीं कर रहा है, बल्कि हरित नीतियों और सौर व पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों के प्रति खुद को पूरी तरह समर्पित भी कर रहा है."
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