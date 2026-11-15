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Explained: सौर ऊर्जा में 'विश्व गुरु' बनने की राह पर भारत! जानिए कैसे साधेगा ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु कूटनीति का बड़ा लक्ष्य

बाएं से, दाशो कर्मा शेरिंग, सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ़ एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज़, भूटान, दिनारा केमेलोवा, किर्गिज़ रिपब्लिक के प्रेसिडेंट के माउंटेन एजेंडा पर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, शिशिर खनल, नेपाल के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर और चोंगहो पार्क, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एशियन फॉरेस्ट कोऑपरेशन ऑर्गनाइज़ेशन, कोरिया, तुर्की के अंताल्या में COP31 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान. ( IANS )

नई दिल्ली: तुर्की के अंताल्या में आयोजित 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP31) में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) ने 2027-2031 के लिए अपनी पंचवर्षीय रणनीति पेश की है. यह रणनीति वैश्विक सौर ऊर्जा के लक्ष्य में एक बड़े बदलाव का संकेत देती है. अब ध्यान केवल सौर ऊर्जा की क्षमता बढ़ाने पर नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर इसके उपयोग के लिए ज़रूरी वित्तीय, तकनीकी और संस्थागत ढांचा तैयार करने पर होगा.

ISA के महानिदेशक आशीष खन्ना ने कहा कि अगली बड़ी चुनौती ग्रिड के डिजिटलीकरण, एकीकृत ऊर्जा योजना, ऊर्जा भंडारण और संस्थागत क्षमता निर्माण के जरिए सौर ऊर्जा के विस्तार के लिए सही माहौल तैयार करना है. इस रणनीति का उद्देश्य सौर ऊर्जा उत्पादन को भंडारण, लचीले बिजली ग्रिड और प्रभावी नियमों के साथ जोड़कर नवीकरणीय ऊर्जा के वादों को ज़मीन पर ठोस और सफल परियोजनाओं में बदलना है. यह विकासशील देशों में निवेश को आसान बनाने के लिए गारंटी और जोखिम कम करने वाले उपायों की मदद से 'स्थानीय मुद्रा' में फंडिंग को भी बढ़ावा देती है.