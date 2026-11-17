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जलवायु न्याय और समानता हमारी प्राथमिकता: COP31 में भारत ने उठाया विकासशील देशों का मुद्दा

नई दिल्ली: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को वैश्विक न्यायसंगत परिवर्तन के एजेंडे को संवाद और अनुभवों के आदान-प्रदान से आगे बढ़ाते हुए इसके व्यावहारिक और देश-आधारित कार्यान्वयन पर जोर दिया.

भारत ने कहा कि न्यायोचित बदलाव के लिए पूरी अर्थव्यवस्था और पूरे समाज के दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए. इसमें रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, अनुकूलन, गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा पहुंच और सतत विकास को संबोधित किया जाना चाहिए.

इस बात पर जोर देते हुए कि सभी के लिए एक जैसा दृष्टिकोण नहीं हो सकता, मंत्री ने भारत की उप-राष्ट्रीय ताप कार्रवाई और आपदा प्रबंधन योजनाओं का उल्लेख किया, जो श्रमिकों और समुदायों की कमजोरियों को संबोधित करती हैं, साथ ही देश के नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार के बारे में भी बताया, जो कम कार्बन विकास को सस्ती ऊर्जा पहुंच के साथ जोड़ना चाहता है.

यादव ने कहा कि विकासशील देशों को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को लागू करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण आवश्यक है. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में उनके हवाले से कहा गया है.

तुर्की के अंताल्या में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) कॉप-31 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने समावेशी और न्यायसंगत वैश्विक परिवर्तन के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है जो किसी को पीछे नहीं छोड़ता है.

उन्होंने कहा कि ये उदाहरण अनुकूलन, आजीविका और विकास योजना में न्यायोचित बढोतरी विचारों को एकीकृत करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं. मंत्री ने यूएई जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम और प्रस्तावित जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज़्म के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित और पूरक भूमिकाओं की आवश्यकता पर बल दिया.

उन्होंने कहा कि जबकि कार्यक्रम को संवाद और अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना जारी रखना चाहिए, तंत्र को तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण और सहयोग के माध्यम से व्यावहारिक समर्थन की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, चल रही चर्चाओं से सीखों को कार्रवाई में बदलना चाहिए.

दो-लेयर, पार्टी-गाइडेड जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज़्म को चालू करने के लिए भारत के सपोर्ट को पक्का करते हुए, उन्होंने जोर दिया कि इसे डेवलपिंग देशों की जरूरतों के हिसाब से रिस्पॉन्सिव होना चाहिए और नेशनल सॉवरेनिटी और अलग-अलग नेशनल हालात का सम्मान करना चाहिए.

यादव ने कहा कि मैकेनिज्म को मौजूदा कोशिशों पर आगे बढ़ना चाहिए, डुप्लीकेशन से बचना चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन के सही तरीकों तक पहुंच को आसान बनाना चाहिए. उन्होंने कहा कि इसे न तो एक जैसे सेक्टोरल रास्ते तय करने चाहिए और न ही नई जिम्मेदारियां बनानी चाहिए, बल्कि देशों को नेशनल प्रायोरिटी के हिसाब से अपने जस्ट ट्रांजिशन रास्ते अपनाने में मदद करनी चाहिए, साथ ही यह पक्का करना चाहिए कि वर्कर, कम्युनिटी और कमजोर ग्रुप पीछे न छूटें.

मंत्री ने कहा कि कॉप-31 अनुभवों को शेयर करने से प्रैक्टिकल, देश-ड्रिवन इम्प्लीमेंटेशन की ओर बढ़ने का एक जरूरी मौका देता है. भारत सभी पार्टियों के साथ मिलकर एक ऐसे इनक्लूसिव नतीजे की ओर कंस्ट्रक्टिव तरीके से काम करने के लिए तैयार है जो डेवलपिंग देशों की डेवलपमेंट से जुड़ी प्रायोरिटी को सुरक्षित रखते हुए जस्ट ट्रांजिशन को आगे बढ़ाए.