फिल्मी स्टाइल में लाइव चेस: चलती कार की छत पर 40 किमी तक लटककर कांस्टेबल ने दबोचे गुटखा तस्कर!
पुलिस चेकिंग के दौरान यह घटना घटी. राजस्थान के तीन तस्कर बेंगलुरू से करीब 300 किलोग्राम गुटखा लग्जरी कार में लेकर कोयंबटूर जा रहे थे.
Published : September 27, 2026 at 5:42 PM IST
कोयंबटूर (तमिलनाडु): तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक ऐसा हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कार की छत पर बेहद खतरनाक तरीके से लटककर एक हेड कांस्टेबल ने करीब 40 किलोमीटर बाद 300 किलोग्राम प्रतिबंधित गुटखे के साथ भाग रहे तस्करों को दबोच लिया. फिल्मी स्टाइल वाले लाइव पुलिस के एक्शन ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है.
क्या है मामला
कोयंबटूर जिले के कोविलपालयम पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल वेलमुरुगन और असिस्टेंट इंस्पेक्टर विग्नेश सहित पुलिस अधिकारी वाहन चेकिंग कर रहे थे. उसी दौरान, पुलिस ने संदेह के आधार पर कर्नाटक की ओर से आ रही एक लक्जरी कार को रोका. उसकी तलाशी ली. उसी दौरान, सब-इंस्पेक्टर विग्नेश ने कार के पिछले हिस्से में सामान के बंडल देखे और उनकी तलाशी लेने की कोशिश की.
बताया जा रहा है कि कार में सवार राजस्थान के तीन लोगों ने पुलिस को धक्का दिया, कार के दरवाजे बंद किए और अचानक तेज रफ्तार में कार भगा दी. इससे स्तब्ध होकर, हेड कांस्टेबल वेलमुरुगन तुरंत चलती कार की छत पर कूद गए और उसे मजबूती से पकड़ लिया. तस्करों ने कार पर लटक रहे हेड कांस्टेबल की परवाह किए बिना कार को तेज रफ्तार में भगाना जारी रखा.
கடத்தல்காரர்களை பிடிக்க காரின் மேற்கூரையில் 40 கிமீ தொங்கிய காவலர்#ConstableChasing | #SmugglersEscape | #policehangingcarroof | #kovai | #coimbatore | #ETVBharatTamilNadu pic.twitter.com/1IwKPSDQNi— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) September 27, 2026
लोगों ने वीडियो बनाया
कार विलांकुरिची, कलापट्टी फोर-वे और चित्रा होते हुए कनियमूर टोल बूथ की ओर जा रही थी. पुलिस सूत्रों ने बताया कि फास्टैग (FASTag) के जरिए टोल का भुगतान होने के बाद, बैरियर पार करके कार फिर से तेज रफ्तार में भाग निकली. इसी बीच, कार की छत से लटके हेड कांस्टेबल वेलमुरुगन को देखने वाले वाहन चालकों ने अपने मोबाइल फोन पर यह वीडियो रिकॉर्ड कर लिया.
घटना की सूचना मिलने पर करुमथम्पट्टी पुलिस ने कनियूर एम्बुलेंस, एलजी हॉस्पिटल एम्बुलेंस, बाला ऑर्थो हॉस्पिटल एम्बुलेंस और स्नेहम एम्बुलेंस के साथ मिलकर कार का पीछा किया. अविनाशी पुलिस स्टेशन को भी इस बात की सूचना दी गई, जिसके बाद अविनाशी पुलिस भी कार को पकड़ने के लिए तेजी से उस ओर दौड़ी.
आखिरकार तस्कर गिरफ्तार
लगभग 40 किलोमीटर तक चला यह पीछा अविनाशी में अन्नपूर्णा होटल के पास जाकर खत्म हुआ. एम्बुलेंस और पुलिस वाहनों ने तस्करों की कार को चारों तरफ से घेर लिया. जब कार को रोका गया, तो उसमें सवार दो लोग कथित तौर पर भाग गए, जबकि एक को पुलिस ने मौके पर ही दबोच लिया. बाद में पुलिस ने भागने वाले बाकी दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया.
पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि गिरफ्तार किए गए लोग राजस्थान के रहने वाले हैं. वे बेंगलुरु से कार में लगभग 300 किलोग्राम प्रतिबंधित गुटखा और तंबाकू उत्पादों की तस्करी करके उन्हें कोयंबटूर ले जाने की कोशिश कर रहे थे. पुलिस ने तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया, तस्करी में इस्तेमाल की गई कार और लगभग 300 किलोग्राम गुटखा व तंबाकू उत्पादों को जब्त कर लिया.
सोशल मीडिया पर लोग बरसा रहे प्यार
वीडियो देखकर लोगों ने हेड कांस्टेबल वेलमुरुगन की बहादुरी की जमकर तारीफ की है, जो चलती कार की छत पर बेहद खतरनाक तरीके से लटककर लगभग 40 किलोमीटर तक गए और तस्करों को पकड़वाने में मदद की. साथ ही, उन्हें सुरक्षित बचाने और तस्करों को पकड़ने में पुलिस का साथ देने वाले एम्बुलेंस कर्मियों की भी सराहना की जा रही है.
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