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फिल्मी स्टाइल में लाइव चेस: चलती कार की छत पर 40 किमी तक लटककर कांस्टेबल ने दबोचे गुटखा तस्कर!

कोयंबटूर में चलती कार की छत पर लेटा पुलिस वाला. ( ETV Bharat )

कोयंबटूर (तमिलनाडु): तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक ऐसा हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कार की छत पर बेहद खतरनाक तरीके से लटककर एक हेड कांस्टेबल ने करीब 40 किलोमीटर बाद 300 किलोग्राम प्रतिबंधित गुटखे के साथ भाग रहे तस्करों को दबोच लिया. फिल्मी स्टाइल वाले लाइव पुलिस के एक्शन ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है.